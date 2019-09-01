Армия и оружие

BFM.ruBFM.ru«Роскосмос» анонсировал производство «царь-двигателей»

«Роскосмос» анонсировал производство самых мощных в мире ракетных двигателей РД-171МВ, сообщает РИА Новости. Дмитрий Рогозин назвал его ни больше ни меньше «царь-двигателем». Их изготовление начинает НПО «Энергомаш» (предприятие «Роскосмоса»).
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«Роскосмос» начал производство самых мощных ракетных двигателей

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. НПО "Энергомаш" (предприятие "Роскосмоса") начало производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ предназначенных для первой ступени новой ракеты-носителя "Союз-5" и сверхтяжелой ракеты "Енисей".
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