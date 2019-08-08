Чем больше полетов в космос совершил сотрудник, тем также выше зарплата. За один полет космонавт и инструктор получают до выхода на пенсию ежемесячную надбавку к окладу — 55%, за два полета — 75%, за три полета и более — 120%.

с чего всё началось

Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».

Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA

Происшествия Милиция в Киргизии начала штурм резиденции Атамбаева Силы правопорядка Киргизии начали повторно штурмовать дом экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.

Культура В Таллине открывается международный музыкальный фестиваль «Биргитта» Международный музыкальный фестиваль "Биргитта" открывается в пятницу в эстонской столице, обещая собрать небывалое для последних лет число зрителей.

Общество В России утвердят национальный стандарт на школьную форму В 2020 году в России планируется утвердить предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму.

Армия и оружие Боевики попытались напасть на авиабазу Хмеймим в Сирии В Сирии боевики совершили попытку нападения на авиабазу Хмеймим, где располагаются силы ВКС России, выпустив по ней реактивные снаряды залпового огня.

Происшествия СМИ сообщили об пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.

Политика Мадуро направит в ООН письмо «миллионов» граждан против санкций США Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что направит генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письменное обращение, подписанное миллионами венесуэльцев, выступающих против санкций США.

Политика Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.

Общество Алибасов подал иск к производителю «Крота» и «Ашану» Адвокат продюсера Бари Алибасова подал в Пресненский суд Москвы иск на сто миллионов рублей против производителя средства для очистки труб "Крот" — компании "АМС Медиа", а также гипермаркета "Ашан".

Шоу-бизнес Игривая Кристина Асмус раскинулась на кровати в кружевном белье На снимке супруга популярного комика Гарика Харламова лежит на белоснежных простынях.

Происшествия Полиция пришла с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией В рамках уголовного дела о легализации денежных средств в домах сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным, проводятся оперативные мероприятия.

Общество Россиянам могут разрешить иногда работать из дома Предложение ОНФ содержит термин «временная удаленная работа», который, как считают авторы инициативы, следует внести в главу Трудового кодекса о режиме рабочего времени.

Интернет Приложение «Google Карты» станет полезнее для путешественников Google анонсировала ряд нововведений, который в ближайшее время появится в мобильных приложениях «Карты».

Политика Эрдоган посоветовал Зеленскому не увлекаться браслетами Зеленский попросил Эрдогана совместными усилиями приструнить Москву в Черном море — "вернуть мир и стабильность в регион, защитить права и свободы крымских татар, освободить политзаключенных".

Футбол Кононов: кредит доверия от Федуна существует Что касается моего общения с Леонидом Федуном, то у нас кредит доверия существует.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.

Экономика Прожиточный минимум пенсионерам рассчитают по новым правилам Методика расчёта регионального прожиточного минимума пенсионеров для установления социальной доплаты к пенсии станет единой для всех субъектов Федерации.

Наука Alkahest: «Белки молодой крови останавливают болезнь Альцгеймера» В недавних испытаниях Alkahest протестировала набор GRF6019 на пациентах с болезнью Альцгеймера, у которых проявились слабые или умеренные признаки деменции.

Наука Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.

Космос На снимках «поющей» кометы обнаружены два инопланетных корабля Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на снимках «поющей» кометы, точное название которой 67P/Чурюмова - Герасименко, два инопланетных корабля.

Политика Кремль раскрыл детали разговора Путина с Зеленским Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. В Кремле раскрыли детали переговоров.