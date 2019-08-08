Общество

Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASAREGNUM 18:34

Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
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с чего всё началось

Стала известна зарплата космонавтов в России

Чем больше полетов в космос совершил сотрудник, тем также выше зарплата. За один полет космонавт и инструктор получают до выхода на пенсию ежемесячную надбавку к окладу — 55%, за два полета — 75%, за три полета и более — 120%.
Известия08:52

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Назван размер зарплаты космонавтов в России

URA.Ru11:02

Стала известна зарплата космонавтов в России

Известия08:52

«Роскосмос» уточнил размер зарплаты космонавтов в России

РБК12:48

Стала известна зарплата космонавтов в России

РИА Новости12:10

СМИ назвали размер зарплаты российских космонавтов

RT на русском11:10

Назван размер зарплаты космонавтов в России

Московский Комсомолец09:31

Названа зарплата космонавтов

Газета.Ru14:47
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