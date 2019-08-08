Общество
Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASAREGNUM 18:34
Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
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с чего всё началось
Чем больше полетов в космос совершил сотрудник, тем также выше зарплата. За один полет космонавт и инструктор получают до выхода на пенсию ежемесячную надбавку к окладу — 55%, за два полета — 75%, за три полета и более — 120%.Известия08:52
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