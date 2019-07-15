Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдерREGNUM 06:04

«Высокая микробная обсемененность выявлена у пяти из шести товаров», — отметили в Росконтроле. Это куриные бёдра «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье» и — в меньшей степени — Servilux и «Ясные зори».
Читать в источнике
с чего всё началось
Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» изучил
 бедра цыплят-бройлеров и пришел к выводу, что большинство исследованных образцов опасны для здоровья.
Lenta.ru01:11

Подробнее о событии

Эксперт: практически невозможно выпустить продукцию без кишечной палочки

Телеканал 360°11:01

Эксперт призвал не бояться мяса курицы с кишечной палочкой

Life.ru10:15

Опасные бактерии обнаружил Росконтроль в популярных марках курицы

РЕН ТВ04:08

Названы небезопасные куриные бедра

Взгляд.ру02:57

Эксперты призвали не бояться куриного мяса с кишечной палочкой

Национальная служба новостей06:18

Эксперт призвал не бояться куриного мяса с кишечной палочкой

Известия07:56

Названы марки опасного для здоровья куриного мяса

Lenta.ru01:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 11:53, Вашингтон
Происшествия

СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие

В Госдуме напомнили Турчинову о глубоко эшелонированной ПВО Крыма

Обновлено в 10:59
Политика

Трамп ответил на критику из-за слов в адрес представительниц конгресса

Президент США Дональд Трамп ответил на критику членов Демократической партии, обрушившихся на американского лидера за его высказывания в адрес представительниц партии из конгресса, которые являются выходцами из других стран.
Обновлено в 08:50
Политика

Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено в 11:33
Экономика

Бахрейнская компания планирует вложить 500 млн евро в развитие Крыма

Обновлено в 08:40
Экономика

Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года

Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Двое детей погибли при купании на реке Лене

Двое детей погибли во время купания в реке Лене недалеко от Якутска, четверо взрослых пропали без вести.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки

Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 11:41
Происшествия

В Петербурге вылетевшая на тротуар иномарка врезалась в дерево

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением, из-за чего машина и оказалась на тротуаре.
Обновлено в 08:56
Политика

Глава Мосгоризбиркома провел встречу с оппозиционерами в коридоре

В понедельник, 15 июля, кандидаты в Мосгордуму от оппозиции пришли на встречу с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым.
Обновлено в 10:21
Политика

Министр обороны Германии объявила об уходе в отставку

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен покинет свой пост 17 июля.
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес

Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.
Обновлено вчера в 23:24
Хоккей

Московский ХК «Динамо» подписал контракт с защитником Бойковым

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" (Москва) подписал соглашение с российским защитником Сергеем Бойковым.
Обновлено в 11:15
Происшествия

В московской клинике женщина умерла во время массажа лица

Обновлено в 05:27
Игры

GRID понадобится 100 ГБ места на диске — анонсированы системные требования гонки

Рекомендуемые системные требования ОС — 64 битная Windows 10 Процессор — Intel Core i5 8600k или AMD Ryzen 5 2600x Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX590 Оперативная память — 16 гигабайт Места на диске — 100 гигабайт.
Обновлено в 08:48
Политика

Германия объяснила невозможность остановить «Северный поток-2»

Газопровод «Северный поток -2» является самым экологическим и выгодным способом поставок природного газа в Европу.
Обновлено в 02:20
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Политика

Заседание по делу Кирилла Вышинского перенесли на 19 июля

Подольский районный суд Киева принял решение перенести заседание по делу главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 09:38
Политика

ФСБ попросила суд продлить арест украинским морякам

Федеральная служба безопасности просит продлить срок ареста украинских моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе, на три месяца, сообщила 15 июля пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Ксения Первовласенко.
Обновлено в 04:56
Политика

Генсек НАТО призвал Москву спасти ДРСМД

В своей статье для германского издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указывает, что Москва должна использовать последний шанс для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), иначе Россия будет нести ответственность за последствия его расторжения.
Обновлено вчера в 20:18
Наука

Здоровый образ жизни снижает риск развития деменции

В результате специалисты пришли к выводу, что риск развития деменции уменьшается у людей, ведущих ЗОЖ.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Авто

УАЗ «Буханка» получит новый цвет кузова

Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес

Юлия Савичева впервые показала 2-летнюю дочь

32-летняя Юлия Савичева впервые стала мамой в июле 2017 года. Дочь Анну певица родила в браке с композитором Александром Аршиновым.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия

В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:07
Происшествия

«Метеор» протаранил Дворцовую набережную в Петербурге

Пострадавших забрал из воды проезжавший мимо теплоход.
Обновлено в 11:37
Футбол

На матче «Локомотив» – «Рубин» впервые в РПЛ будет задействован VAR

Напомним, матч "Локомотив" – "Рубин" состоится в понедельник, 15 июля и пройдет на поле "РЖД Арены" в Москве, начало – в 20:00 по местному времени.
Обновлено в 11:45
Политика

В Москву прилетел оппозиционный грузинский депутат

В Москву прилетел Георгий Ломия, депутат от оппозиционной грузинской фракции «Альянс патриотов».
Обновлено вчера в 08:11
Шоу-бизнес

Юлия Барановская опровергла слухи о своей тайной свадьбе

Сегодня Барановская опровергла все слухи в своем микроблоге в Instagram.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Полиция не оштрафует Загитову за вождение без прав

Правоохранители Удмуртии прекратили расследование административного дела в отношении 17-летней олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за управление автомобилем без прав из-за истечения срока давности нарушения, сообщили РИА Новости в МВД по республике.
Обновлено в 08:02
Главное