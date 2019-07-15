Общество
Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдерREGNUM 06:04
«Высокая микробная обсемененность выявлена у пяти из шести товаров», — отметили в Росконтроле. Это куриные бёдра «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье» и — в меньшей степени — Servilux и «Ясные зори».
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с чего всё началось
Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» изучил бедра цыплят-бройлеров и пришел к выводу, что большинство исследованных образцов опасны для здоровья.Lenta.ru01:11
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 11:53, Вашингтон
Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Политика
Трамп ответил на критику из-за слов в адрес представительниц конгресса
Президент США Дональд Трамп ответил на критику членов Демократической партии, обрушившихся на американского лидера за его высказывания в адрес представительниц партии из конгресса, которые являются выходцами из других стран.
Обновлено в 08:50
Политика
Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой
Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено в 11:33
Экономика
Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года
Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Двое детей погибли при купании на реке Лене
Двое детей погибли во время купания в реке Лене недалеко от Якутска, четверо взрослых пропали без вести.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки
Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 11:41
Происшествия
В Петербурге вылетевшая на тротуар иномарка врезалась в дерево
По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением, из-за чего машина и оказалась на тротуаре.
Обновлено в 08:56
Политика
Глава Мосгоризбиркома провел встречу с оппозиционерами в коридоре
В понедельник, 15 июля, кандидаты в Мосгордуму от оппозиции пришли на встречу с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым.
Обновлено в 10:21
Политика
Министр обороны Германии объявила об уходе в отставку
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен покинет свой пост 17 июля.
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес
Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.
Обновлено вчера в 23:24
Хоккей
Московский ХК «Динамо» подписал контракт с защитником Бойковым
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" (Москва) подписал соглашение с российским защитником Сергеем Бойковым.
Обновлено в 11:15
Игры
GRID понадобится 100 ГБ места на диске — анонсированы системные требования гонки
Рекомендуемые системные требования ОС — 64 битная Windows 10 Процессор — Intel Core i5 8600k или AMD Ryzen 5 2600x Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX590 Оперативная память — 16 гигабайт Места на диске — 100 гигабайт.
Обновлено в 08:48
Политика
Германия объяснила невозможность остановить «Северный поток-2»
Газопровод «Северный поток -2» является самым экологическим и выгодным способом поставок природного газа в Европу.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Заседание по делу Кирилла Вышинского перенесли на 19 июля
Подольский районный суд Киева принял решение перенести заседание по делу главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 09:38
Политика
ФСБ попросила суд продлить арест украинским морякам
Федеральная служба безопасности просит продлить срок ареста украинских моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе, на три месяца, сообщила 15 июля пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Ксения Первовласенко.
Обновлено в 04:56
Политика
Генсек НАТО призвал Москву спасти ДРСМД
В своей статье для германского издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указывает, что Москва должна использовать последний шанс для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), иначе Россия будет нести ответственность за последствия его расторжения.
Обновлено вчера в 20:18
Наука
Здоровый образ жизни снижает риск развития деменции
В результате специалисты пришли к выводу, что риск развития деменции уменьшается у людей, ведущих ЗОЖ.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Авто
УАЗ «Буханка» получит новый цвет кузова
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Юлия Савичева впервые показала 2-летнюю дочь
32-летняя Юлия Савичева впервые стала мамой в июле 2017 года. Дочь Анну певица родила в браке с композитором Александром Аршиновым.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш
Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:07
Происшествия
«Метеор» протаранил Дворцовую набережную в Петербурге
Пострадавших забрал из воды проезжавший мимо теплоход.
Обновлено в 11:37
Футбол
На матче «Локомотив» – «Рубин» впервые в РПЛ будет задействован VAR
Напомним, матч "Локомотив" – "Рубин" состоится в понедельник, 15 июля и пройдет на поле "РЖД Арены" в Москве, начало – в 20:00 по местному времени.
Обновлено в 11:45
Политика
В Москву прилетел оппозиционный грузинский депутат
В Москву прилетел Георгий Ломия, депутат от оппозиционной грузинской фракции «Альянс патриотов».
Обновлено вчера в 08:11
Шоу-бизнес
Юлия Барановская опровергла слухи о своей тайной свадьбе
Сегодня Барановская опровергла все слухи в своем микроблоге в Instagram.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Полиция не оштрафует Загитову за вождение без прав
Правоохранители Удмуртии прекратили расследование административного дела в отношении 17-летней олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за управление автомобилем без прав из-за истечения срока давности нарушения, сообщили РИА Новости в МВД по республике.
Обновлено в 08:02