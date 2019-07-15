с чего всё началось

«Высокая микробная обсемененность выявлена у пяти из шести товаров», — отметили в Росконтроле. Это куриные бёдра «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье» и — в меньшей степени — Servilux и «Ясные зори».

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

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