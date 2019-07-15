Общество
Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдерREGNUM 06:04
«Высокая микробная обсемененность выявлена у пяти из шести товаров», — отметили в Росконтроле. Это куриные бёдра «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье» и — в меньшей степени — Servilux и «Ясные зори».
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с чего всё началось
Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» изучил бедра цыплят-бройлеров и пришел к выводу, что большинство исследованных образцов опасны для здоровья.Lenta.ru01:11
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 10:19, Вашингтон
Культура
Александр Сокуров закрывает фонд поддержки кино «Пример интонации»
Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» был учрежден в 2013 году для поддержки режиссеров-дебютантов.
Обновлено в 04:28
Экономика
Счета «Синергии» заблокировали из-за долгов
Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам шести компаний, связанных с бизнес-школой и крупнейшим частным университетом в России «Синергия» из-за долгов.
Обновлено в 06:47
Политика
В Госдуме увидели готовность двигаться к снятию ограничений с Грузии
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Москва готова двигаться к поэтапному снятию ограничений Тбилиси, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Для премьерного показа фильма «Король Лев» от компании Disney актриса Меган Маркл выбрала черное платье длины миди от дизайнера Jason Wu, туфли от бренда Aquazzura и сумочку Gucci.
Обновлено в 01:25
Космос
Европейская спутниковая система навигации Galileo сломалась
Спутниковую навигацию Galileo разрабатывали и финансировали страны Евросоюза. Такие глобальные системы также работают в США, России и Китае.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия
В столичном медцентре женщина умерла после массажа лица
В медицинском центре на Кастанаевской улице, что в Западном административном округе Москвы, найдена мертвая 30-летняя женщина.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
Обновлено в 03:44
Происшествия
ФСБ ликвидировала ячейку ИГ в Ростовской области
Обновлено в 07:27
Экономика
Полис ОСАГО подешевел на 319 руб. после реформы автогражданки
В 34 регионах России, где живут около 55% автовладельцев, полис в среднем подешевел на 5–10%, свидетельствуют данные АИС РСА.
Обновлено в 08:24
Космос
NASA опубликовало фото Curiosity с орбиты Марса
Космическое агентство NASA опубликовало в Twitter фотографию марсохода Curioisty, сделанную с борта межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter 31 мая.
Обновлено вчера в 04:13
Политика
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 и 18 июля проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 09:49
Экономика
Минфин допустил повышение возраста для покупки алкоголя до 21 года
Минфин считает допустимым повышение возраста для покупки любого алкоголя до 21 года, однако изначально не поддерживал законопроект Минздрава, заявил глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Адвокат Хачатурян заявил о фальсификации показаний
Адвокат одной из сестер Хачатурян заявил о том, что показания сестер по делу об убийстве их отца могли быть сфальсифицированы в ходе допроса.
Обновлено в 08:42
Общество
У россиян может появиться дополнительный выходной
У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие
Турчинов заявил о способности Украины «снести» Крымский мост за минуты
Обновлено в 09:13
Экономика
Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года
Правительство продлило заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно, следует из материалов Министерства труда и социальной защиты об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020-2022 годы (есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 10:11
Политика
Турчинов считает, что майдана без Турчинова Украина не переживёт
Один из руководителей государственного переворота 2014 года на Украине и бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в понедельник, 15 июля, заявил, что третьего за 15 лет майдана Украина не переживёт.
Обновлено в 10:06
Культура
Скарлетт Йоханссон высказалась о вреде политкорректности
Американская актриса Скарлетт Йоханссон заявила, что политкорректность может ограничивать искусство.
Обновлено в 08:44
Космос
В NASA показали на видео историю открытия 4 000 экзопланет
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
Уголовное дело против Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка
Дело против председателя совета директоров New Stream («Новый поток»), бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова связано с обращением Сбербанка, следует из сообщения кредитной организации.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев
В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
Глава Генштаба ВСУ рассказал о захвате Керченского пролива
Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомак рассказал о перспективах будущей войны с Россией и пообещал, что Керченский пролив будет украинским.
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Крыму задержали двух граждан Украины, находившихся в розыске
На границе Крыма и Украины задержаны двое украинских граждан, которые находились в федеральном и международном розыске.
Обновлено в 07:44
Политика
Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
Обновлено в 06:18
Музыка
Тереза Мэй вновь станцевала под песню группы ABBA
Обновлено в 05:56
Происшествия
Ветеран группы сообщил об увольнении командира «Альфы»
Вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Алексей Филатов назвал "чистой чушью" сообщения о том, что отставка бывшего командира управления "А" Центра специального назначения ФСБ Валерия Канакина связана с делом сотрудников службы, арестованных за разбой.
Обновлено в 09:48
Транспорт
Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти
Министр экономического развития России Максим Орешкин добрался на Lada Xray до Тольятти и подвел первые итоги длительного тест-драйва автомобиля и российских дорог.
Обновлено в 04:53
Политика
Приемный терминал газопровода «Турецкий поток» построен на 87,3%
Аксютин уточнил, что "Газпром" планирует ввести газопровод вместе с площадкой на турецкой территории в соответствии с утвержденными сроками, а именно в декабре 2019 года.
Обновлено в 08:09