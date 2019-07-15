Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдерREGNUM 06:04

«Высокая микробная обсемененность выявлена у пяти из шести товаров», — отметили в Росконтроле. Это куриные бёдра «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье» и — в меньшей степени — Servilux и «Ясные зори».
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с чего всё началось
Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» изучил
 бедра цыплят-бройлеров и пришел к выводу, что большинство исследованных образцов опасны для здоровья.
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