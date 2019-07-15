Общество
Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдерREGNUM 06:04
«Высокая микробная обсемененность выявлена у пяти из шести товаров», — отметили в Росконтроле. Это куриные бёдра «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье» и — в меньшей степени — Servilux и «Ясные зори».
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с чего всё началось
Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» изучил бедра цыплят-бройлеров и пришел к выводу, что большинство исследованных образцов опасны для здоровья.Lenta.ru01:11
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:21, Вашингтон
Происшествия
Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами
Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Прокуратура направила дело экс-министра финансов Подмосковья в суд
Уголовное дело в отношении бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова направлено в Басманный суд для рассмотрения по существу.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Суд арестовал сотрудника ЦНИИмаш по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова.
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Экономика
Суд снял арест с недвижимости компании Коломойского
Киевский суд снял арест с недвижимости компании "Приватофис" украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:19
Происшествия
Фанаты «Зенита» столкнулись с ОМОНом во время матча с «Тамбовом»
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Футбол
«Локомотив» примет «Рубин» в заключительном матче первого тура РПЛ
Локомотив сыграет с Рубином в последнем матче первого тура премьер-лиги.
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Музыка
Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»
Мэй ритмично двигала руками и даже местами подпевала.
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Происшествия
На границе с Крымом поймали двух украинцев в розыске
За прошедшую неделю пограничники выявили в пунктах пропуска на границе Крыма с Украиной двух мужчин, находящихся в федеральном и межгосударственном розыске.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Полиция разогнала акцию у здания Мосгоризбиркома
Обновлено вчера в 17:01
Музыка
В Петербурге прервал концерт Крис Норман
На концерте в Санкт-Петербурге прервал свое выступление английский певец и гитарист Крис Норман.
Обновлено в 05:38
Авто
Lada 4x4 Bronto получит рестайлинг
Известно, что внедорожник получит сразу несколько новых элементов, однако на картинке можно увидеть лишь решетку радиатора с интересным «гипнотическим» узором.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
Максим Виторган почтил память умершей от рака мамы
Любимая миллионами звезда кино и театра скончалась от рака 19 лет назад.
Обновлено вчера в 18:34
Космос
США откажутся от доставки астронавтов на «Союзах» в 2020 году
Обновлено в 02:27
Энергетика
«Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7%
«Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.
Обновлено в 06:20
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray
Обновлено в 02:51
Происшествия
Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню
Обновлено вчера в 11:47
Транспорт
В Перми с карт пассажиров трамваев снимают лишние деньги
В городском департаменте дорог и транспорта уверяют, что никаких лишних денег с карт пермяков не снималось - списание происходило за поездки, совершенные с 1 по 14 июля.
Обновлено в 05:00
Авто
В России взлетели цены на машины
Цены на Chevrolet Tahoe выросли в России на 2,7 процента, на MINI — взлетели на 13 процентов.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Шпильки и кожаная юбка: Ирина Шейк после расставания с Купером села за руль гоночного автомобиля
На мероприятии Шейк прокатилась в гоночном BMW i8 вместе с директором «Формулы-Е», после чего сняла туфли и сама села за руль автомобиля.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес
Опубликованы фото со свадьбы Африкантовой и Капаклы из «Дома-2»
Подписчики Марины разделились на два лагеря: одним понравилось платье невесты, а другие его раскритиковали: Африкантова и Капаклы - одна из самых крепких пар на шоу "Дом-2".
Обновлено в 02:32
Интернет
Microsoft начнет удалять неактивные аккаунты
Microsoft начнет удалять заброшенные учетные записи, которые были активны последний раз более двух лет назад.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Нефтяник Дмитрий Мазуров задержан по подозрению в хищении
В минувшую субботу в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более 3 миллиардов долларов задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода, основатель и председатель Совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
Командира спецподразделения ФСБ «Альфа» Канакина уволили
Руководитель спецподразделения ФСБ «Альфа» Валерий Канакин покинул свою должность, сообщил «Интерфаксу» президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Следователи задержали водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса
Следователи после крупной аварии с автобусом в Башкирии, в которой погибли шесть человек, задержали водителя, который управлял транспортом, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Ребенка нашли рядом с двумя трупами в Коптеве
Обновлено в 03:55
Здоровье
Священник заразился Эболой в Конго
Первый случай заражения вирусом Эбола был выявлен в городе Гома, расположенном на границе Демократической республики Конго с Руандой.
Обновлено вчера в 19:39
Экономика
«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»
Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 03:19