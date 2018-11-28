Общество

Росконтроль проверил качество сельди популярных брендов
REGNUM
07:09

Исследование пресервов из сельди пяти популярных брендов, продающихся на прилавках магазинов Российской Федерации, провел экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль».
REGNUM07:09

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Эксперты ужаснулись, проверив главный ингредиент селёдки под шубой

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«Росконтроль» назвал опасные марки селедки

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«Росконтроль» не нашел достойных пресервов из сельди

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Почти всю селедку Росконтроль поместил в черный список

Национальная служба новостей03:23

Почти вся сельдь оказалась в «черном списке» Росконтроля

Телеканал 360°02:10

Росконтроль нашел опасные бактерии в сельди на российских прилавках

РЕН ТВ00:47

Сельдь оказалась опасной для здоровья

Lenta.ru00:23
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 07:16, Ашберн
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Медведев отменил обязанность устанавливать знак «Шипы» на автомобили

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Суд отказался передать Кержакову ребенка на время процедуры развода

Санкт-Петербургский городской суд в четверг отказал экс-футболисту сборной России Александру Кержакову в жалобе на решение суда о том, что на время рассмотрения дела о разводе с Миланой Кержаковой их полуторагодовалый сын будет проживать с матерью, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).
Обновлено в 07:08
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Собянин прокомментировал остановку работы «канатки» в Лужниках

28 ноября в работе канатной дороги в Лужниках произошел сбой, который был связан с атакой на серверы предприятия.
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Собянин открыл новую эстакаду на севере Москвы

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В Новороссийске вводят режим ЧС из-за ураганного ветра

В Новороссийске заявили о введении чрезвычайной ситуации в городе из-за ураганного ветра. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Обновлено в 07:04
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Глава Роспотребнадзора рассказала о ситуации с ВИЧ в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью ВИЧ в России.
Обновлено в 07:11
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Рисунки со школьной выставки «Толерантный мир» отдали на экспертизу

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Синоптики пообещали москвичам потепление на следующей неделе

По словам синоптиков, 30 ноября и 1 декабря в столице будет преимущественно солнечно и морозно, а 2 декабря ожидается снег и постепенное потепление вплоть до оттепелей.
Обновлено в 07:12
Общество

В России начнут пускать в самолет по смартфону

Уже в следующем году бумажные посадочные талоны в российских аэропортах могут заменить смартфоны.
Обновлено в 07:11
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12-летнюю девочку выгнали из школы за голубые волосы

Обновлено в 07:02
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Смоленский губернатор отчитал мэра и посоветовал уйти в отставку

Обновлено в 06:57
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IKEA подала иск на 80 млн руб. к связанной с Грудининым компании

Исковые требования IKEA к "ТТ Девелопмент" составляют 79,5 млн руб. Директор совхоза и бывший кандидат в президенты Павел Грудинин был миноритарным акционером "ТТ Девелопмент" (4%), затем единственным владельцем компании стал Совхоз им. Ленина.
Обновлено в 06:59
Общество

На мосту через Волгу в подмосковной Дубне открыто рабочее движение

Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с полпредом президента РФ в ЦФО Игорем Щеголевым открыл рабочее движение на мосту через Волгу в Дубне, сообщается в материалах пресс-службы главы Подмосковья.
Обновлено в 07:10
Общество

В «Роскачестве» рассказали, как выбрать вкусные мандарины

Обновлено в 07:12
Транспорт

В Москве одобрен проект планировки ТПУ «Ивановское»

Обновлено в 07:09
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