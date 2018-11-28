Общество
Росконтроль проверил качество сельди популярных брендов
Росконтроль проверил качество сельди популярных брендовREGNUM07:09
Исследование пресервов из сельди пяти популярных брендов, продающихся на прилавках магазинов Российской Федерации, провел экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль».
REGNUM07:09
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Транспорт
Медведев отменил обязанность устанавливать знак «Шипы» на автомобили
Обновлено в 07:11
Общество
Суд отказался передать Кержакову ребенка на время процедуры развода
Санкт-Петербургский городской суд в четверг отказал экс-футболисту сборной России Александру Кержакову в жалобе на решение суда о том, что на время рассмотрения дела о разводе с Миланой Кержаковой их полуторагодовалый сын будет проживать с матерью, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).
Обновлено в 07:08
Транспорт
Собянин прокомментировал остановку работы «канатки» в Лужниках
28 ноября в работе канатной дороги в Лужниках произошел сбой, который был связан с атакой на серверы предприятия.
Обновлено в 07:10
Транспорт
Собянин открыл новую эстакаду на севере Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую разворотную эстакаду на Северо-Восточной хорде в районе ее пересечения с Северо-Западной хордой на севере Москвы.
Обновлено в 07:12
Погода
В Новороссийске вводят режим ЧС из-за ураганного ветра
В Новороссийске заявили о введении чрезвычайной ситуации в городе из-за ураганного ветра. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Обновлено в 07:04
Здоровье
Глава Роспотребнадзора рассказала о ситуации с ВИЧ в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью ВИЧ в России.
Обновлено в 07:11
Общество
Рисунки со школьной выставки «Толерантный мир» отдали на экспертизу
Обновлено в 06:54
Погода
Синоптики пообещали москвичам потепление на следующей неделе
По словам синоптиков, 30 ноября и 1 декабря в столице будет преимущественно солнечно и морозно, а 2 декабря ожидается снег и постепенное потепление вплоть до оттепелей.
Обновлено в 07:12
Общество
В России начнут пускать в самолет по смартфону
Уже в следующем году бумажные посадочные талоны в российских аэропортах могут заменить смартфоны.
Обновлено в 07:11
Общество
12-летнюю девочку выгнали из школы за голубые волосы
Обновлено в 07:02
Общество
Смоленский губернатор отчитал мэра и посоветовал уйти в отставку
Обновлено в 06:57
Общество
IKEA подала иск на 80 млн руб. к связанной с Грудининым компании
Исковые требования IKEA к "ТТ Девелопмент" составляют 79,5 млн руб. Директор совхоза и бывший кандидат в президенты Павел Грудинин был миноритарным акционером "ТТ Девелопмент" (4%), затем единственным владельцем компании стал Совхоз им. Ленина.
Обновлено в 06:59
Общество
На мосту через Волгу в подмосковной Дубне открыто рабочее движение
Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с полпредом президента РФ в ЦФО Игорем Щеголевым открыл рабочее движение на мосту через Волгу в Дубне, сообщается в материалах пресс-службы главы Подмосковья.
Обновлено в 07:10
Общество
В «Роскачестве» рассказали, как выбрать вкусные мандарины
Обновлено в 07:12
Транспорт
В Москве одобрен проект планировки ТПУ «Ивановское»
Обновлено в 07:09