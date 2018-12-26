Общество
Росконтроль назвал недобросовестные бренды красной икры
Росконтроль назвал недобросовестные бренды красной икрыАлтапресс07:27
В продукте обнаружили ДНК радужной форели (выращена в хозяйствах). В этом образце, а также в икре Salmonica нашли кишечную палочку. Икра "Тунгутун", ARO, "Русское море", "Русский рыбный мир" не соответствуют заявленному в маркировке 1-му сорту — она содержит жидкость.
Алтапресс07:27
Оценить
15 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 08:54, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны в присутствии Путина провело пуск ракеты «Авангард»
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
Россия обвинила Израиль в угрозе пассажирским самолетам
Израиль наносил авиаудар по целям на территории Сирии в тот момент, когда на посадку заходили пассажирские самолеты.
Обновлено в 06:53
Здоровье
Минздрав хочет вывести табак из оборота после 2050 года
По данным СМИ, «основной целью концепции является постепенное снижение табакокурения» и возможный вывод табачной продукции из оборота после 2050 года.
Обновлено вчера в 20:26
Политика
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Глацких подала в отставку
Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, получившая известность после заявления, что «государство ничего не должно молодёжи», подала в отставку.
Обновлено в 07:13
Политика
Патрушев предупредил об угрозе появления неонацистского союза в Европе
«Многие видные политики в Великобритании, Франции, США видели в нацистах в 1920–1930 годы потенциальных союзников, которых можно будет легко отправить в «крестовый поход» против Советского Союза», — напомнил государственный деятель.
Обновлено в 08:14
Политика
Порошенко отменил военное положение на Украине
Глава государства отметил, что уровень преступности в тех областях Украины, где было введено военное положение, снизился на 26% за время его действия.
Обновлено в 07:30
Политика
Порошенко анонсировал санкции против депутатов «Единой России» и ЛДПР
Президент Украины Петр Порошенко анонсировал введение новых санкций против депутатов «Единой России» и ЛДПР в связи с инцидентом в Керченском проливе и выборами в Донбассе.
Обновлено в 07:50
Энергетика
Сечин назвал причину падения цены на нефть
Цена нефти зависит от различных факторов, помимо фундаментальных, одним из основных сейчас является повышение ставки ФРС США, сообщил журналистам глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетный удар Израиля по Дамаску
По информации агентства SANA, сирийские ПВО перехватили вражеские цели над западной частью столицы государства – Дамаска.
Обновлено вчера в 22:28
Армия и оружие
The Times: на стороне Украины воюют два батальона чеченских боевиков
Обновлено в 05:08
Политика
Вице-губернаторы Петербурга Албин и Мокрецов ушли в отставку
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку двоих вице-губернаторов — Михаила Мокрецова и Игоря Албина.
Обновлено в 03:31
Гаджеты
Выпущен долгожданный смартфон Honor V20 с «дырой» в экране
Обновлено в 07:58
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов среды
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов среды в условиях сниженной активности участников рынка во второй день Рождественских праздников.
Обновлено в 02:24
Политика
Кабмин одобрил выращивание наркосодержащих растений для лекарств
Правительство одобрило законопроект, устанавливающий порядок выращивания на территории России наркосодержащих растений для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях.
Обновлено в 05:52
Общество
«Яндекс» опубликовал подборку нелепых запросов пользователей
«Яндекс» опубликовал подборку странных и смешных запросов пользователей, удививших аналитиков компании.
Обновлено в 07:22
Политика
Военное положение на Украине закончилось
Президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении действия военного положения в стране, введенного в нескольких областях после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:14
Политика
Патриарх Кирилл назвал преступными действия Константинополя на Украине
Действия Константинопольского патриархата по созданию на Украине новой автокефальной церковной структуры являются преступными по своей сути, заявил в среду Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета.
Обновлено в 05:25
Футбол
Массимо Каррера может стать главным тренером «Оренбурга»
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Оренбург». Об этом 26 декабря сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 07:06
Происшествия
Автомобиль протаранил КПП у аэропорта Домодедово
Автомобиль каршеринга наехал на турникеты контрольно-пропускного пункта у Домодедово после того, как на него было совершено нападение.
Обновлено в 02:21
Происшествия
В Уфе суд продлил арест обвиняемых в групповом изнасиловании
Обновлено в 07:51
Спорт
Медведева призналась, что подставляла коллег
Обновлено в 05:08
Происшествия
Четыре трупа с огнестрельными ранениями найдены в Ульяновске
Обновлено вчера в 15:16
Энергетика
Силуанов прокомментировал снижение цен на нефть
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что динамика по снижению цен на нефть практически не беспокоит, у РФ накоплены хорошие резервы.
Обновлено в 08:24
Общество
Мосгорсуд раскритиковал следователей и прокуроров
Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова раскритиковала работу следователей и прокуратуры.
Обновлено в 08:41
Политика
Украина снова не смогла продать судно «Норд»
Второй аукцион тоже не состоялся, учитывая, что «Норд» выставили с 10% скидкой. Начальная цена судна составила 58 тысяч долларов.
Обновлено в 03:15
Общество
«Роскачество» назвало самые вкусные мандарины
Абхазские мандарины специалисты «Роскачества» признали самыми сочными — массовая доля сока в плоде составила почти 70%.
Обновлено в 00:30
Футбол
ФИФА может наказать РФС из-за матчей российских клубов в Крыму
Международная федерация футбола (ФИФА) направила запрос в Российский футбольный союз (РФС) об участии махачкалинского клуба «Анжи-2» и саратовского «Сокола» в зимнем Кубке Крыма 2017 года.
Обновлено в 04:49
Общество
Телеведущая Екатерина Андреева не смотрит телевидение
Телеведущая Екатерина Андреева рассказала о том, что хотя и работает ведущей на Первом канале, сама она телевидение не смотрит.
Обновлено вчера в 14:56
Армия и оружие
Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год
Обновлено вчера в 07:35
Политика
Германия запротестовала из-за ядерных ракет в Европе
Германия выступает против размещения ядерных ракет средней дальности в Европе.
Обновлено в 06:24