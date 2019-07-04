Общество
Росконтроль назвал марки худшего кофеVSE42 Новости 05:46
Сотрудники Росконтроля оценили качество растворимого кофе популярных брендов и выбрали лучшие и худшие из них. Результаты экспертизы опубликованы на сайте организации.
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Игры
В коде Rockstar SC найдено упоминание о Red Dead Redemption на PC
Художник Якопо Коленгело обнаружил в исходном коде сайта Rockstar Social Club упоминание о Red Dead Redemption для персонального компьютера.
Обновлено в 08:41
Авто
Mercedes представил «заряженные» Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S
Mercedes представил «заряженные» Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S, которые оснащены двухлитровым турбированным бензиновым двигателем.
Обновлено в 14:57
Происшествия
Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Авто
АвтоВАЗ возобновил производство машин
С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.
Обновлено в 14:42
Футбол
«Зенит» снова отдал Лесового в аренду тульскому «Арсеналу»
«Зенит» и тульский «Арсенал» достигли соглашения о продлении аренды полузащитника Даниила Лесового до конца сезона-2019/20, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Обновлено в 12:59
Происшествия
На Кубани в аквапарке погиб ребенок
Обновлено в 14:34
Политика
Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17
Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.
Обновлено в 12:43
Происшествия
Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске
В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Здоровье
Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой
Обновлено в 09:05
Происшествия
В МЧС назвали число пострадавших от паводков в Иркутской области
Обновлено вчера в 22:00
Политика
ЦИК Украины обязали провести повторную жеребьёвку партий на выборах
Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины провести повторную жеребьёвку для определения порядка партий в бюллетенях на внеочередных парламентских выборах.
Обновлено в 13:24
Политика
Генпрокуратура Грузии назвала мятежом беспорядки на митинге в Тбилиси
Беспорядки на митинге в Тбилиси 20-21 июня у здания парламента Грузии были частью плана отдельных лиц по насильственному захвату государственной власти путем мятежа.
Обновлено в 07:52
Политика
Путин встретился с Папой Римским
Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
Обновлено в 08:18
Политика
Лондон отказался вводить санкции за «Северный поток-2»
Напомним, 27 июня Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США принял законопроект, предполагающий введение рестрикций в адрес лиц, причастных к реализации проектов "СП-2" и "Турецкий поток".
Обновлено в 13:21
Политика
Путин призвал Гуаидо вернуться на Землю
Российский лидер отметил, что говорил об этом и в Ватикане и во время встреч с президентом и премьер-министром Италии.
Обновлено в 14:43
Происшествия
В Челябинской области казаки и боец MMA избили семью из Азербайджана
В городе Верхний Уфалей (Челябинская область) трое казаков и местный боец MMA задержаны за избиение семьи предпринимателя из Азербайджана.
Обновлено в 09:48
Политика
Иванов назвал «чушью» обвинения СССР и Сталина в начале Второй мировой
Иванов добавил, что обличать Советский Союз «становится очень модным, потому что за этим следуют призывы, что российский народ должен признать свою вину, ну и в конечном счете даже — некоторые страны говорят — возместить нанесенный материальный ущерб».
Обновлено в 06:43
Общество
У Маслякова хотят оспорить права на КВН
«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49
Общество
СМИ нашли у семьи главы Генштаба России недвижимость на 100 млн рублей
Семья главы Генштаба России Валерия Герасимова владеет недвижимостью общей стоимостью 100-150 млн рублей.
Обновлено в 08:49
Политика
МИД Ирана вызвал посла Британии из-за задержания танкера в Гибралтаре
Посол Великобритании был вызван в МИД Ирана, где ему выразили решительный протест в связи с задержанием иранского танкера Grace 1 в проливе Гибралтар кораблями ВМС Британии.
Обновлено в 13:49
Происшествия
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4
На юге штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4.
Обновлено в 14:23
Футбол
Станислав Черчесов: «Ари – не русский, Ари – россиянин»
Победителем турнира стал "Краснодар", обыгравший "Спартак" в решающем матче (2:1). Нападающий Ари забил победный гол "быков".
Обновлено в 14:34
Игры
Ovecooked можно бесплатно забрать в Epic Games Store, а через неделю — Torchlight
Бесплатная копия Overcooked в Epic Games Store Когда через неделю, 11 июля, закончится раздача Overcooked, ей на смену придёт оригинальная Torchlight от выходцев из Blizzard, которые, к сожалению, закрылись осенью 2017 года из-за очень слабых продаж Hob.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Общество
Минэкономики хочет заставить россиян установить счетчики на тепло
Министерство экономического развития России предлагает обязать россиян устанавливать в квартирах индивидуальные приборы учета тепла.
Обновлено вчера в 21:59
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных
Обновлено в 00:08
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали врачей главного госпиталя Росгвардии.
Обновлено в 10:49
Происшествия
В аэропорту «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников
На территории московского международного аэропорта «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников.
Обновлено в 13:52