Общество

Росконтроль назвал марки худшего кофеVSE42 Новости 05:46

Сотрудники Росконтроля оценили качество растворимого кофе популярных брендов и выбрали лучшие и худшие из них. Результаты экспертизы опубликованы на сайте организации.
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Эксперт прокомментировала результаты проверки растворимого кофе

RT на русском10:52

Эксперт уверена, что лучше пить кипяченую воду вместо растворимого кофе

Народные новости07:56

Россиянам назвали марку лучшего растворимого кофе

News.ru01:50

Определен самый бодрящий растворимый кофе в российских магазинах

ФАН02:57

Назван самый бодрящий растворимый кофе

Известия02:19

Специалисты назвали лучший растворимый кофе

ФедералПресс01:47

Назван лучший растворимый кофе

Lenta.ru00:58
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Игры

В коде Rockstar SC найдено упоминание о Red Dead Redemption на PC

Художник Якопо Коленгело обнаружил в исходном коде сайта Rockstar Social Club упоминание о Red Dead Redemption для персонального компьютера.
Обновлено в 08:41
Авто

Mercedes представил «заряженные» Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S

Mercedes представил «заряженные» Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S, которые оснащены двухлитровым турбированным бензиновым двигателем.
Обновлено в 14:57
Происшествия

Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Авто

АвтоВАЗ возобновил производство машин

С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.
Обновлено в 14:42
Футбол

«Зенит» снова отдал Лесового в аренду тульскому «Арсеналу»

«Зенит» и тульский «Арсенал» достигли соглашения о продлении аренды полузащитника Даниила Лесового до конца сезона-2019/20, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Обновлено в 12:59
Происшествия

На Кубани в аквапарке погиб ребенок

Обновлено в 14:34
Политика

Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17

Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.
Обновлено в 12:43
Происшествия

Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Здоровье

Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой

Обновлено в 09:05
Происшествия

В МЧС назвали число пострадавших от паводков в Иркутской области

Обновлено вчера в 22:00
Политика

ЦИК Украины обязали провести повторную жеребьёвку партий на выборах

Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины провести повторную жеребьёвку для определения порядка партий в бюллетенях на внеочередных парламентских выборах.
Обновлено в 13:24
Политика

Генпрокуратура Грузии назвала мятежом беспорядки на митинге в Тбилиси

Беспорядки на митинге в Тбилиси 20-21 июня у здания парламента Грузии были частью плана отдельных лиц по насильственному захвату государственной власти путем мятежа.
Обновлено в 07:52
Политика

Путин встретился с Папой Римским

Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
Обновлено в 08:18
Политика

Лондон отказался вводить санкции за «Северный поток-2»

Напомним, 27 июня Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США принял законопроект, предполагающий введение рестрикций в адрес лиц, причастных к реализации проектов "СП-2" и "Турецкий поток".
Обновлено в 13:21
Политика

Путин призвал Гуаидо вернуться на Землю

Российский лидер отметил, что говорил об этом и в Ватикане и во время встреч с президентом и премьер-министром Италии.
Обновлено в 14:43
Происшествия

Задержанный противник храма впервые оправдан в Екатеринбурге

Обновлено в 13:18
Происшествия

В Челябинской области казаки и боец MMA избили семью из Азербайджана

В городе Верхний Уфалей (Челябинская область) трое казаков и местный боец MMA задержаны за избиение семьи предпринимателя из Азербайджана.
Обновлено в 09:48
Политика

Иванов назвал «чушью» обвинения СССР и Сталина в начале Второй мировой

Иванов добавил, что обличать Советский Союз «становится очень модным, потому что за этим следуют призывы, что российский народ должен признать свою вину, ну и в конечном счете даже — некоторые страны говорят — возместить нанесенный материальный ущерб».
Обновлено в 06:43
Общество

У Маслякова хотят оспорить права на КВН

«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49
Общество

СМИ нашли у семьи главы Генштаба России недвижимость на 100 млн рублей

Семья главы Генштаба России Валерия Герасимова владеет недвижимостью общей стоимостью 100-150 млн рублей.
Обновлено в 08:49
Политика

МИД Ирана вызвал посла Британии из-за задержания танкера в Гибралтаре

Посол Великобритании был вызван в МИД Ирана, где ему выразили решительный протест в связи с задержанием иранского танкера Grace 1 в проливе Гибралтар кораблями ВМС Британии.
Обновлено в 13:49
Происшествия

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4

На юге штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4.
Обновлено в 14:23
Футбол

Станислав Черчесов: «Ари – не русский, Ари – россиянин»

Победителем турнира стал "Краснодар", обыгравший "Спартак" в решающем матче (2:1). Нападающий Ари забил победный гол "быков".
Обновлено в 14:34
Игры

Ovecooked можно бесплатно забрать в Epic Games Store, а через неделю — Torchlight

Бесплатная копия Overcooked в Epic Games Store Когда через неделю, 11 июля, закончится раздача Overcooked, ей на смену придёт оригинальная Torchlight от выходцев из Blizzard, которые, к сожалению, закрылись осенью 2017 года из-за очень слабых продаж Hob.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес

Лолита объявила о расставании с мужем

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Общество

Минэкономики хочет заставить россиян установить счетчики на тепло

Министерство экономического развития России предлагает обязать россиян устанавливать в квартирах индивидуальные приборы учета тепла.
Обновлено вчера в 21:59
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных

Обновлено в 00:08
Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали врачей главного госпиталя Росгвардии.
Обновлено в 10:49
Происшествия

В аэропорту «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников

На территории московского международного аэропорта «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников.
Обновлено в 13:52
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