Общество

Росконтроль назвал марки худшего кофеVSE42 Новости 05:46

Специалисты проекта провели исследование продукции семи торговых марок: Bondiva, Nescafe, "Жокей", Auchan, Italica, MacCoffee/FAVORITE и "Каждый день". Все напитки оказались безопасными, высокой доли токсичных элементов в них обнаружено не было. По вкусу и аромату они также соответствуют стандартам.
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Эксперт прокомментировала результаты проверки растворимого кофе

RT на русском10:52

Эксперт уверена, что лучше пить кипяченую воду вместо растворимого кофе

Народные новости07:56

Россиянам назвали марку лучшего растворимого кофе

News.ru01:50

Определен самый бодрящий растворимый кофе в российских магазинах

ФАН02:57

Назван самый бодрящий растворимый кофе

Известия02:19

Специалисты назвали лучший растворимый кофе

ФедералПресс01:47

Назван лучший растворимый кофе

Lenta.ru00:58
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Шоу-бизнес

Лолита объявила о расставании с мужем

Обновлено в 10:35
Происшествия

В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу

В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Шоу-бизнес

Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях

Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес

Девушка похудела на 60 килограммов, чтобы быть счастливой, как мама

27-летняя Карлин О'Донохью из Лондона вела незатейливый образ жизни: любила фастфуд и делать вид, что она счастлива.
Обновлено в 18:05
Политика

«Нафтогаз» заявил о прекращении транзита российского газа

"Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года.
Обновлено в 05:28
Политика

Путин встретился с Берлускони в римском аэропорту

Обновлено в 19:33
Происшествия

В Новой Москве автомобиль сбил людей на обочине

Автомобиль сбил людей, стоявших на обочине в деревне Рассудово в Новой Москве.
Обновлено в 16:20
Здоровье

Врачи рассказали, почему опасно спать с кошкой

Обновлено в 17:24
Культура

Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси

Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 18:42
Политика

Россия предоставила убежище уехавшей из Германии многодетной семье

Обновлено в 11:05
Армия и оружие

В Сети появилось видео перехвата самолета-разведчика США над Крымом

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в среду, 3 июля, над Крымом проводили разведку стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk и патрульный противолодочный самолет-разведчик ВМС США Boeing P-8A Poseidon.
Обновлено в 11:28
Футбол

«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в Австрии

Обновлено в 16:25
Здоровье

Как и почему меняется отношение россиян к молоку

Наверное, каждая хозяйка сталкивалась с тем, что, покупая, к примеру, молоко, вдруг обнаруживала, что и не молоко это вовсе, как было заявлено на упаковке.
Обновлено в 11:46
Общество

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской

Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено в 18:46
Авто

«АвтоВАЗ» заявил о возобновлении производства

Обновлено в 14:46
Политика

Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17

На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
Обновлено в 18:54
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Энергетика

НПЗ Германии пожаловались на загрязнённую нефть из Польши

Нефтеперерабатывающие заводы в Восточной Германии пожаловались на загрязненную нефть, поставляемую из Польши, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники.
Обновлено в 18:25
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $6,9 млрд

Международные резервы РФ на 28 июня 2019 года составили $517,1 млрд, что на $6,9 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

Более 20 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за неделю

В Минобороны рассказали о деятельности иностранных летательных аппаратов вблизи границ РФ за прошедшую неделю.
Обновлено в 18:30
Экономика

Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden

Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Москалькова обратилась в прокуратуру по делу сестер Хачатурян

Обновлено в 15:18
Технологии

Россиян переведут на электронные паспорта

Вице-премьер по цифровизации Максим Акимов утвердил концепцию электронного паспорта для всех россиян.
Обновлено в 05:42
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Происшествия

Причиной трагедии во время салюта в Белоруссии стали плохие заряды

Некачественные заряды стали причиной трагедии во время праздничного салюта в честь Дня независимости в Минске, в результате чего одна женщина погибла и еще восемь человек пострадали.
Обновлено в 06:25
Политика

Шойгу назвал основную причину происшествия на глубоководном аппарате

Основной причиной происшествия на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, стал пожар в аккумуляторном отсеке, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес

Галкин протестировал новый интерфейс в Instagram

Первым протестировал обновленную соцсеть Максим Галкин, у которого почти 6 миллионов подписчиков.
Обновлено в 12:15
Авто

В России стартовали продажи купе-кроссовера Renault Arkana

Renault Arkana предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая 2 эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера.
Обновлено в 08:42
Общество

В России разработали концепт плацкартного вагона без боковых мест

Компания «Вагонреммаш» разработала концепт нового плацкартного вагона без боковых полок и с более длинными местами.
Обновлено в 12:56
Наука

Мозг современного человека увидел в рисунках палеолита объекты

Французские ученые выяснили, что при визуальной обработке петроглифов, относящихся к эпохе палеолита, в зрительной коре головного мозга современного человека активируются те же области, которые отвечают за обработку объектов: сама активность проходит по вентральному пути.
Обновлено в 08:27
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