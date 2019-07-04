Общество
Росконтроль назвал марки худшего кофеVSE42 Новости 05:46
Специалисты проекта провели исследование продукции семи торговых марок: Bondiva, Nescafe, "Жокей", Auchan, Italica, MacCoffee/FAVORITE и "Каждый день". Все напитки оказались безопасными, высокой доли токсичных элементов в них обнаружено не было. По вкусу и аромату они также соответствуют стандартам.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 19:52, Вашингтон
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Обновлено в 10:35
Происшествия
В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу
В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Шоу-бизнес
Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях
Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес
Девушка похудела на 60 килограммов, чтобы быть счастливой, как мама
27-летняя Карлин О'Донохью из Лондона вела незатейливый образ жизни: любила фастфуд и делать вид, что она счастлива.
Обновлено в 18:05
Политика
«Нафтогаз» заявил о прекращении транзита российского газа
"Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года.
Обновлено в 05:28
Политика
Путин встретился с Берлускони в римском аэропорту
Обновлено в 19:33
Происшествия
В Новой Москве автомобиль сбил людей на обочине
Автомобиль сбил людей, стоявших на обочине в деревне Рассудово в Новой Москве.
Обновлено в 16:20
Здоровье
Врачи рассказали, почему опасно спать с кошкой
Обновлено в 17:24
Культура
Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси
Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 18:42
Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата самолета-разведчика США над Крымом
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в среду, 3 июля, над Крымом проводили разведку стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk и патрульный противолодочный самолет-разведчик ВМС США Boeing P-8A Poseidon.
Обновлено в 11:28
Здоровье
Как и почему меняется отношение россиян к молоку
Наверное, каждая хозяйка сталкивалась с тем, что, покупая, к примеру, молоко, вдруг обнаруживала, что и не молоко это вовсе, как было заявлено на упаковке.
Обновлено в 11:46
Общество
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской
Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено в 18:46
Авто
«АвтоВАЗ» заявил о возобновлении производства
Обновлено в 14:46
Политика
Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17
На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
Обновлено в 18:54
Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Энергетика
НПЗ Германии пожаловались на загрязнённую нефть из Польши
Нефтеперерабатывающие заводы в Восточной Германии пожаловались на загрязненную нефть, поставляемую из Польши, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники.
Обновлено в 18:25
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $6,9 млрд
Международные резервы РФ на 28 июня 2019 года составили $517,1 млрд, что на $6,9 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Более 20 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за неделю
В Минобороны рассказали о деятельности иностранных летательных аппаратов вблизи границ РФ за прошедшую неделю.
Обновлено в 18:30
Экономика
Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden
Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.
Обновлено в 08:32
Технологии
Россиян переведут на электронные паспорта
Вице-премьер по цифровизации Максим Акимов утвердил концепцию электронного паспорта для всех россиян.
Обновлено в 05:42
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Происшествия
Причиной трагедии во время салюта в Белоруссии стали плохие заряды
Некачественные заряды стали причиной трагедии во время праздничного салюта в честь Дня независимости в Минске, в результате чего одна женщина погибла и еще восемь человек пострадали.
Обновлено в 06:25
Политика
Шойгу назвал основную причину происшествия на глубоководном аппарате
Основной причиной происшествия на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, стал пожар в аккумуляторном отсеке, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Галкин протестировал новый интерфейс в Instagram
Первым протестировал обновленную соцсеть Максим Галкин, у которого почти 6 миллионов подписчиков.
Обновлено в 12:15
Авто
В России стартовали продажи купе-кроссовера Renault Arkana
Renault Arkana предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая 2 эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера.
Обновлено в 08:42
Общество
В России разработали концепт плацкартного вагона без боковых мест
Компания «Вагонреммаш» разработала концепт нового плацкартного вагона без боковых полок и с более длинными местами.
Обновлено в 12:56
Наука
Мозг современного человека увидел в рисунках палеолита объекты
Французские ученые выяснили, что при визуальной обработке петроглифов, относящихся к эпохе палеолита, в зрительной коре головного мозга современного человека активируются те же области, которые отвечают за обработку объектов: сама активность проходит по вентральному пути.
Обновлено в 08:27