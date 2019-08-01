Общество
«Росконтроль» назвал лучшую русскую колбасуНаша версия 03:08
Экспертный центр «Росконтроля» по итогам проведенного исследования назвал лучшую русскую колбасу. Специалисты изучили колбасу пяти брендов, представленных на российском рынке: «Малаховский», «Царицыно», «Велком», «Окраина» и «МясновЪ».
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Политика
В МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири
Обновлено в 02:15
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
На юге европейской территории страны температура августа ожидается близкой к норме, а количество осадков - меньше средних многолетних значений.
Обновлено вчера в 22:00
Космос
В созвездии Гидры обнаружили потенциально живую планету
Обновлено в 02:03
Политика
Белый дом раскрыл содержание телефонного разговора Трампа с Путиным
Обновлено вчера в 23:48
Общество
Простейший пример по математике посеял раздор в сети
Пользовательница Twitter под ником pjmdolI попросила других людей помочь ей с решением примера по математике.
Обновлено в 01:02
Происшествия
Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море
Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море, передает "Интерфакс". Отмечается, что последний раз туристов видели 24 июля.
Обновлено в 03:33
Авто
Haval получил одобрение на СПИК
Обновлено в 01:44
Экономика
Сбербанк продал дочерний банк в Турции
В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня).
Обновлено вчера в 08:03
Экономика
Класс «заемщиков-маргиналов» появился в России
В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО).
Обновлено вчера в 20:03
Общество
СМИ сообщили об изменениях жизни россиян в августе
"Известия" рассказали о том, какие изменения ждут россиян в августе 2019 года.
Обновлено в 00:03
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Гаджеты
Как интернет вещей изменит нашу жизнь
Ожидается, что исполнение проекта «Умный город», одного из направлений госпрограммы «Цифровая экономика», обеспечит синергетический прирост рынка IoT-технологий к 2025 году до более чем 700 млрд. рублей.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, где в четверг утром произошел сбой из-за падения пассажира на пути, восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:06
Политика
На Украине возбудили еще одно дело против Порошенко — Портнов
По данным СМИ, ранее Пётр Порошенко обратился к американским лоббистам за помощью в урегулировании уголовных дел, возбуждённых против него на Украине.
Обновлено в 03:30
Путешествия
Власти Шри-Ланки ввели бесплатные визы для туристов из России
Власти Шри-Ланки с 1 августа отменили плату за визы для граждан 48 государств, в том числе России, США, Канады, Австралии и стран Европы.
Обновлено в 00:14
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал обвинения в плагиате в адрес Фадеева
Певец Юрий Лоза прокомментировал конфликт между композитором Павлом Петровым и продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено вчера в 07:19
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Экономика
Путин поручил повысить среднюю зарплату пожарных в 2019 году
Сотрудники МЧС, которые принимают участие в тушении пожаров в России, будут получать в среднем 24,8 тыс. рублей в 2019 году.
Обновлено в 03:34
Футбол
«Бавария» сделала «Ман Сити» официальное предложение о трансфере Сане
Мюнхенцы сделали «горожанам» первое официальное предложение по 23-летнему игроку сборной Германии, а самому Сане назвали условия личного контракта.
Обновлено в 00:17
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Финансы
Курс доллара: рубль определился с направлением после решения ФРС
Американская валюта вечером в среду перешла к резкому фронтальному росту, в том числе рублю, после того, как по итогам двухдневных консультаций Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая в США функции центробанка, приняла ожидаемое рынками решение снизить на 0,25 процентных пункта базовую ставку до 2-2,25%.
Обновлено в 03:37
Политика
МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США
Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
Обновлено вчера в 09:36
Культура
HBO готовит сериал про древнегреческую колдунью
Обновлено вчера в 17:15
Общество
В России аномальная погода пройдет лишь к осени
Аномальная погода - жара и пожары в одних регионах и вызывающий наводнения дождь в других - закончится через месяц, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов.
Обновлено в 02:35
Космос
Новая космическая обсерватория «Спектр-РГ» прислала первый снимок
Опубликовано первое изображение, которое было получено новой российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».
Обновлено вчера в 15:30
Общество
В Красноярском крае из-за угрозы пожаров закроют заповедник «Столбы»
В Красноярском крае из-за угрозы пожаров временно закроют для туристов природный заповедник «Столбы» у Восточных Саян.
Обновлено в 03:23
Авто
Названа стартовая цена нового Suzuki Jimny в России
Сообщается, что самый дешевый вариант новинки будет стоить 1 млн 359 тыс. рублей. Продажи модели в России начнутся уже в августе этого года.
Обновлено в 03:50
Политика
Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет
Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".
Обновлено в 02:32