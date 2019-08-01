Общество
Названа лучшая «Русская» колбасаИзвестия 01:34
Эксперты «Росконтроля» проверили «Русскую» колбасу, продающуюся на прилавках российских магазинов. Итоги исследования были опубликованы в четверг, 1 августа, на сайте организации. Специалисты отправили в лабораторию продукцию пяти брендов: «Малаховский», «Царицыно», «Велком», «Окраина» и «МясновЪ».
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 05:32, Ашберн
Футбол
Бензема рассказал, над чем работает «Реал» перед стартом нового сезона
Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема высказался после контрольного поединка с «Фенербахче» на турнире Audi Cup в Мюнхене (5:3).
Обновлено в 01:22
Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
Обновлено вчера в 22:07
Общество
Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.
Обновлено в 02:04
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Общество
Минувший июль стал самым холодным в XXI веке
Последний день июля в столице стал самым холодным как минимум за 70 лет, сообщает центр погоды "Фобос".
Обновлено в 01:58
Здоровье
Врачи рассказали об опасности летнего похолодания
Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости, что прошедший вторник стал самым холодным днём с начала июля.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
Пожар в доме в центре Москвы локализован
Пожарные локализовали возгорание в доме на улице Доброслободской в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Москве.
Обновлено в 01:28
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали
В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:54
Экономика
Правительство назвало среднюю зарплату пожарных в 2019 году
Сотрудники МЧС, которые были непосредственно задействованы в тушении пожаров, в текущем году в среднем будут получать 24,8 тысячи рублей в месяц.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Футбол
«Арсенал» сыграет ответный матч с «Нефтчи» в Лиге Европы
Обновлено в 04:02
Происшествия
Названа причина крушения SSJ-100 в Шереметьево
Следствие считает ошибку пилотов основной причиной крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:37
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Малайзия призвала отказаться от обвинений в адрес России по MH17
Куала-Лумпур призывает мировое сообщество провести открытое расследование крушения малайзийского Boeing MH17 и отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы.
Обновлено вчера в 13:00
Наука
В Японии одобрили опыты по созданию гибридов человека и животного
Власти Японии дали добро на заявку ученых из Университета Токио по проведению опытов с использованием гибридных эмбрионов, состоящих из клеток мышей и человека.
Обновлено 30 июля в 03:14
Политика
Скабеева высмеяла заявление сторонника Зеленского о Ростове-на-Дону
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире телепередачи «60 минут» высмеяла предложение будущего депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Жана Беленюка отнять Ростов-на-Дону.
Обновлено вчера в 23:11
Шоу-бизнес
Водонаева обвинила россиян в злости
Ранее телеведущая рассказывала о своих проблемах при перелете из России в Лос-Анджелес.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»
Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.
Обновлено вчера в 11:40
Армия и оружие
Минобороны России испытало интернет для военных
Минобороны протестировало работу интернета для военных в Центральном военного округе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление министерства.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Интернет
Google разделит кэш браузера Chrome для пресечения действия хакеров
Разработчики Google Chrome планируют реализовать в браузере функции защиты от атак по сторонним каналам и слежения за пользователем, которые злоумышленник может проводить через HTTP-кэш браузера.
Обновлено в 05:12
Политика
МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США
Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
Обновлено вчера в 09:36
Экономика
Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2»
Обновлено в 03:01
Транспорт
ГИБДД рассекретила все камеры на дорогах
Обновлено вчера в 09:20