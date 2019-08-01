Общество

Названа лучшая «Русская» колбасаИзвестия 01:34

Эксперты «Росконтроля» проверили «Русскую» колбасу, продающуюся на прилавках российских магазинов. Итоги исследования были опубликованы в четверг, 1 августа, на сайте организации. Специалисты отправили в лабораторию продукцию пяти брендов: «Малаховский», «Царицыно», «Велком», «Окраина» и «МясновЪ».
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Названа лучшая «Русская» колбаса

Кубанские новости01:59

Названа безопасная для здоровья колбаса

ТВ Центр02:34

Росконтроль назвал лучшую отечественную колбасу

ФАН03:41

Стало известно, какая «Русская» колбаса лучшая

Национальная служба новостей02:59

«Росконтроль» назвал некачественную «Русскую» колбасу

Rambler News Service04:00

Названа лучшая «Русская» колбаса

Известия01:34

Названа лучшая русская колбаса

Lenta.ru01:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 05:32, Ашберн
Футбол

Бензема рассказал, над чем работает «Реал» перед стартом нового сезона

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема высказался после контрольного поединка с «Фенербахче» на турнире Audi Cup в Мюнхене (5:3).
Обновлено в 01:22
Общество

Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача

В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
Обновлено вчера в 22:07
Политика

В МЧС назвали причину распространения лесных пожаров в Сибири

Обновлено в 02:36
Общество

Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря

Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.
Обновлено в 02:04
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Общество

Минувший июль стал самым холодным в XXI веке

Последний день июля в столице стал самым холодным как минимум за 70 лет, сообщает центр погоды "Фобос".
Обновлено в 01:58
Здоровье

Врачи рассказали об опасности летнего похолодания

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости, что прошедший вторник стал самым холодным днём с начала июля.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия

Пожар в доме в центре Москвы локализован

Пожарные локализовали возгорание в доме на улице Доброслободской в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Москве.
Обновлено в 01:28
Экономика

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия

Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали

В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:54
Экономика

Правительство назвало среднюю зарплату пожарных в 2019 году

Сотрудники МЧС, которые были непосредственно задействованы в тушении пожаров, в текущем году в среднем будут получать 24,8 тысячи рублей в месяц.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Футбол

«Арсенал» сыграет ответный матч с «Нефтчи» в Лиге Европы

Обновлено в 04:02
Происшествия

Названа причина крушения SSJ-100 в Шереметьево

Следствие считает ошибку пилотов основной причиной крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:37
Музыка

В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»

В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса

Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Политика

Малайзия призвала отказаться от обвинений в адрес России по MH17

Куала-Лумпур призывает мировое сообщество провести открытое расследование крушения малайзийского Boeing MH17 и отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы.
Обновлено вчера в 13:00
Наука

В Японии одобрили опыты по созданию гибридов человека и животного

Власти Японии дали добро на заявку ученых из Университета Токио по проведению опытов с использованием гибридных эмбрионов, состоящих из клеток мышей и человека.
Обновлено 30 июля в 03:14
Политика

Скабеева высмеяла заявление сторонника Зеленского о Ростове-на-Дону

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире телепередачи «60 минут» высмеяла предложение будущего депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Жана Беленюка отнять Ростов-на-Дону.
Обновлено вчера в 23:11
Шоу-бизнес

Водонаева обвинила россиян в злости

Ранее телеведущая рассказывала о своих проблемах при перелете из России в Лос-Анджелес.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек

80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»

Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.
Обновлено вчера в 11:40
Армия и оружие

Минобороны России испытало интернет для военных

Минобороны протестировало работу интернета для военных в Центральном военного округе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление министерства.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

Некоторым категориям контрактников в полтора раза подняли оклады

Обновлено в 05:10
Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Интернет

Google разделит кэш браузера Chrome для пресечения действия хакеров

Разработчики Google Chrome планируют реализовать в браузере функции защиты от атак по сторонним каналам и слежения за пользователем, которые злоумышленник может проводить через HTTP-кэш браузера.
Обновлено в 05:12
Политика

МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США

Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
Обновлено вчера в 09:36
Экономика

Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2»

Обновлено в 03:01
Транспорт

ГИБДД рассекретила все камеры на дорогах

Обновлено вчера в 09:20
Главное