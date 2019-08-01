Общество

«Росконтроль» назвал лучшую русскую колбасуНаша версия 03:08

Экспертный центр «Росконтроля» по итогам проведенного исследования назвал лучшую русскую колбасу. Специалисты изучили колбасу пяти брендов, представленных на российском рынке: «Малаховский», «Царицыно», «Велком», «Окраина» и «МясновЪ».
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Названа лучшая «Русская» колбаса

Кубанские новости01:59

«Росконтроль» назвал некачественную «Русскую» колбасу

Rambler News Service04:00

Названа лучшая «Русская» колбаса

Известия01:34

Стало известно, какая «Русская» колбаса лучшая

Национальная служба новостей02:59

Названа безопасная для здоровья колбаса

ТВ Центр02:34

Росконтроль назвал лучшую отечественную колбасу

ФАН03:41

Названа лучшая русская колбаса

Lenta.ru01:09
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Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Политика

Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров

Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия

Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой

Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой ранее обнаружили в Московском районе Петербурга, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по городу.
Обновлено в 06:29
Политика

Ляшко и Кличко защитят Украину от «зеленой чумы»

Обновлено в 06:37
Технологии

Bandai Namco откроет в 2020 году мобильную компанию

Bandai Namco Mobile полноценно приступит к своей деятельности в начале 2020 года, а набор персонала для новой компании начнётся уже в ближайшие месяцы.
Обновлено в 06:07
Политика

МИД Малайзии призвал отказаться от обвинений против РФ по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении Boeing MH17.
Обновлено вчера в 14:46
Общество

Число невыездных россиян с начала года увеличилось почти на 1 млн

Если на начало года в России было 2,6 млн невыездных должников, то к середине лета (к 1 июля) их число выросло до 3,58 млн, говорится в материалах службы судебных приставов.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие

Российские контрактники получат надбавку к жалованию

Военные-контрактники с первого по четвертый разряд с 1 сентября получат 50-процентные ежемесячные надбавки к жалованию.
Обновлено в 05:07
Общество

На Кольцевой линии метро решили достроить станцию «Суворовская»

Обновлено в 03:19
Происшествия

Суд на 90 суток приостановил работу столичной сети Healthy Food

Гагаринский суд Москвы на 90 суток приостановил работу вендинговых автоматов сети Healthy Food после массового отравления едой.
Обновлено в 06:40
Общество

Метеорологи предупреждают россиян о холодном августе

Метеорологи предупреждают россиян о холодном августе. Первая декада месяца будет особенно морозной.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Экономика

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:27
Общество

В Сибири искусственно вызовут дожди для тушения лесных пожаров

Обновлено в 06:11
Политика

Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Футбол

«Зенит» согласовал с «Барселоной» трансфер Малкома

Бразильский нападающий «Барселоны» Малком в ближайшее время станет игроком «Зенита». Стороны уже согласовали все детали трансфера.
Обновлено вчера в 08:03
Шоу-бизнес

Виталина Цымбалюк-Романовская угрожает бывшей пассии Прохора Шаляпина

Бывшая пассия артиста Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева, недавно родившая сына, пожаловалась на неадекватное поведение его новой возлюбленной, украинской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, которая якобы угрожала ей расправой.
Обновлено в 00:59
Экономика

Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в России

Росстат впервые с сентября 2017 года зафиксировал снижение потребительских цен за неделю.
Обновлено вчера в 10:11
Наука

В США создан «робот-таракан» для поисково-спасательных работ

Обновлено в 06:34
Политика

В Nord Stream 2 AG прокомментировали возможные санкции США

В среду комитет сената США по международным делам проголосовал за принятие законопроекта о санкциях против "Северного потока — 2". Законопроект подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шахин.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие

Обучавшиеся эксплуатации F-35 турецкие летчики вернутся из США домой

Турецкие летчики, которые обучались эксплуатации истребителей F-35 в США, вернутся на родину 1 августа.
Обновлено вчера в 12:28
Здоровье

Лечение россиян с ВИЧ оказалось под угрозой из-за закупок лекарства

Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.
Обновлено в 06:55
Экономика

Минсельхоз предложил потратить ₽5 млрд на выведение новой породы кур

Минсельхоз предложил дополнить федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы подпрограммой по созданию «отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров».
Обновлено в 03:00
Экономика

Класс «заемщиков-маргиналов» появился в России

В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО).
Обновлено вчера в 20:03
Кино

Вышел трейлер боевика «Герой» с Александром Петровым

Обновлено в 04:42
Политика

Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине

Согласно опубликованному в Facebook сообщению украинского МВД, с 1 августа по шесть часов пять дней в неделю военные Нацгвардии страны будут патрулировать улицы, передает "Лента.ру".
Обновлено в 05:09
Политика

Захарова ответила на заявление МИД Франции о протестах в Москве

МИД Франции с негодованием отреагировал на акции протеста, которые прошли в Москве 27 июля.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Двое взрослых и ребенок пострадали в дорожной аварии в Москве

Обновлено в 05:45
Происшествия

На севере Петербурга три человека погибли при пожаре в частном доме

В Петербурге в поселке Михайловка Выборгского района при пожаре в частном доме погибли три человека, сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 06:02
Армия и оружие

Четыре страны НАТО прислали наблюдателей на армейские игры АрМИ-2019

Выступая на селекторном совещании, глава военного ведомства заявил, что четыре страны блока НАТО, а именно США, Франция, Турция и Словакия прислали своих наблюдателей на стартующие 3 августа международные армейские игры.
Обновлено в 06:56
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