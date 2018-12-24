Общество
Росконтроль назвал единственную безопасную и качественную семгу
Росконтроль назвал единственную безопасную и качественную семгуiReactor03:21
Специалисты издания «Росконтроль» проверили качество соленой красной рыбы шести торговых марок. Об этом говорится на официальном сайте организации. Для проверки была куплена слабосоленая семга брендов «Новый океан», «Морская планета», «Меридиан», «Русское море», «Фишерель», «Каждый день».
iReactor03:21
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Спорт
Антон Шипулин объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Китае вооруженный мужчина угнал автобус и наехал на толпу людей
Отмечается, что автобус был угнан мужчиной, вооруженным ножом. Полиция задержала злоумышленника, открыто расследование.
Обновлено в 04:57
Политика
Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях
В документе указывает, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.
Обновлено в 04:38
Общество
Мэр Клинцов пообещал возместить расходы на поездку детей в Турцию
Мэр Клинцов Олег Шкуратов заявил о готовности возместить благотворительному фонду имени Андрея Карлова расходы на организацию поездки детей в Турцию.
Обновлено в 05:01
Общество
Мосгорсуд впервые отменил приговор за репост в интернете
Мосгорсуд отправил на пересмотр в суд первой инстанции уголовное дело студента Евгения Корта, обвиняемого в возбуждении ненависти и вражды за репост во «ВКонтакте».
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
В ДНР заявили о прибытии в Донбасс состава с ядовитым веществом
На подконтрольную силовикам территорию недалеко от Донецка прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим ядом, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 04:24
Авто
Мантуров: производство Aurus стартует в середине 2020 года
Серийный выпуск президентских автомобилей будет осуществляться на заводе Sollers, о чем рассказал российским журналистам «ТАСС» глава Минпроторга Денис Мантуров.
Обновлено в 01:06
Общество
Поклонская на коне поздравила россиян с Новым годом
Депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала в твиттере видео с новогодним поздравлением для россиян.
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Тольятти убили 16-летнюю вице-чемпионку по плаванию
В Тольятти найдена убитой 16-летняя пловчиха. По информации телеканала НТВ, трагедия произошла в Автозаводском районе города.
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Силуанов уличил Белоруссию в нарушении таможенного режима с Россией
Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов заявил, что из Белоруссии в Россию попадают санкционные и контрафактные товары.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Спутник обнаружил аномалию в районе обрушения сопки под Хабаровском
В Хабаровском крае в районе обрушения в реку Бурея вершины одной из сопок обнаружена термическая аномалия.
Обновлено вчера в 23:42
Армия и оружие
Минобороны РФ представило юмористический календарь на 2019 год
Дизайнеры Минобороны России изготовили календарь на 2019 год с элементами военного юмора.
Обновлено в 04:20
Политика
Депутат Рады Мосийчук опять избил тростью оппонента во время ток-шоу
Очередная битва произошла в эфире украинского телевидения – депутат Верховной рады Игорь Мосийчук с тростью набросился на политолога Александра Семченко.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Лидера фанатской группировки ЦСКА задержали в Москве, сообщают СМИ
Лидера фанатской группировки ЦСКА White Horse Илью Златогорова задержали сегодня утром у него дома, сообщает "360".
Обновлено в 05:07
Общество
Роскачество проверило шампанское российского производства
Роскачество подвело итоги исследования шампанского российского производства, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на организацию.
Обновлено в 02:21
Экономика
Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат
Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
Против сына Игоря Талькова возбудили уголовное дело
В отношении Игоря Талькова-младшего, сына певца Игоря Талькова, возбуждено уголовное дело за повторное вождение в нетрезвом виде.
Обновлено в 04:15
Транспорт
«Известия»: на российских дорогах повысят скоростной лимит
На ряде федеральных трасс России могут повысить макисмальную разрешенную скорость до 110 км/ч.
Обновлено в 00:36
Политика
Трамп объяснил мальчику, до скольких лет можно верить в Санта-Клауса
Президент США Дональд Трамп во время разговора с семилетним мальчиком спросил его, верит ли он в Санта-Клауса.
Обновлено в 01:24
Энергетика
Стоимость нефти Brent упала более чем на 6%
Нефть WTI подешевела на 7,4% до $42,46 за баррель, впервые с лета прошлого года опустившись ниже отметки в $43.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Пьяный депутат на Алтае избил двух женщин и подростка
Нетрезвый депутат районного совета Чемальского района Республики Алтай после корпоратива в кафе избил двух женщин и подростка.
Обновлено в 01:57
Космос
Российская S7 Space планирует построить орбитальный космодром
Ранее гендиректор S7 Space Сергей Сопов заявил, что компания планирует построить в Самаре завод по производству ракетных двигателей НК-33.
Обновлено в 04:49
Политика
В Киеве испугались утраты документов об «украинском Крыме»
Разрыв Киевом Договора о дружбе с Россией сделает украинские позиции в притязании на Крым еще более слабыми, спрогнозировал экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.
Обновлено вчера в 16:08
Армия и оружие
Минск назвал военной угрозой планы Польши разместить у себя базу США
Если Польша действительно разместит на своей территории военные базы США, то Белоруссия расценит это как источник военной угрозы.
Обновлено в 05:15
Экономика
Hyundai с партнерами вложит более 35 млрд руб. в завод в Петербурге
Как рассказал РБК представитель Hyundai, 16,679 млрд руб. будут вложены со стороны завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», также дополнительные инвестиции поступят от компаний-поставщиков, входящих в Hyundai Motor Group.
Обновлено в 03:52
Политика
Власти Великобритании настаивают на реальности беспилотников в Гатвике
Напомним, что работа аэропорта Гатвик была приостановлена в общей сложности на 36 часов, из-за задержки и отмены рейсов пострадали около 140 тыс. человек.
Обновлено в 05:15
Политика
Эксперты при правительстве оценили затраты на суверенный Рунет
Реализация законопроекта о суверенном Рунете может привести к нарушениям работы интернета, а для компенсации проблем операторам связи может понадобиться до 134 млрд руб. в год.
Обновлено в 04:41
Политика
Россия гарантирует поставки газа в Европу и без соглашения с Украиной
Россия готова обеспечить поставку газа по долгосрочным контрактам в Европу даже в случае, если к декабрю 2019 года не удастся договориться с Киевом по транзиту российского "голубого топлива" через Украину, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Роспотребнадзор: США хотели создать биолабораторию в Симферополе
"На Украине действуют 11 лабораторий США на средства Пентагона", - добавила Попова.
Обновлено в 05:04
Общество
Стало известно имя обладательницы титула «Мисс Москва-2018»
Титул столичный красавицы года завоевала 24-летняя Алеся Семеренко.
Обновлено вчера в 18:35