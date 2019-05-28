Экономика
Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублейКоммерсантъ 05:59
Ущерб России от аварий в российской ракетно-космической отрасли, которые произошли с 2010 по 2018 год, превышает 35 млрд руб. Данные приводятся в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства о субсидировании страхования пусков, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
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Политика
Зеленский побывал в Донбассе в качестве президента Украины
Обновлено вчера в 13:19
Политика
Вучич привел армию Сербии в боеготовность из-за ситуации в Косово
Утром 28 мая в самопровозглашенной республике задержали 13 сербов Президент Сербии Александр Вучич привел в полную боеготовность ВС страны и спецназ МВД, сообщает национальное телевидение.
Обновлено в 04:33
Культура
Якубович раскрыл секреты съемок передачи «Поле Чудес»
Бессменный телеведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал о том, как снимают программу.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Подросток ударил школьницу топором
Обновлено в 04:29
Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Обновлено вчера в 20:24
Общество
Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн
В США умер основатель организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн. Ему было 96 лет, пишет The New York Times.
Обновлено в 06:43
Транспорт
В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД
Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.
Обновлено в 06:19
Финансы
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы Департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Четырехлетний ребенок на машине сбил пенсионерку
В Тамбове мальчик четырех лет сбил на машине 80-летнюю женщину. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на УМВД по региону.
Обновлено в 07:12
Экономика
На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд
Шахтеры АО "Мариинский прииск" (Свердловская область, предприятие "Ростеха") добыли на Малышевском месторождении изумруд весом 1,6 кг, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.
Обновлено в 05:26
Происшествия
В России впервые арестовали «вора в законе» по новой статье
Как отмечается, до этого не было случаев ареста по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии", которая появилась в УК в апреле 2019 года.
Обновлено в 07:42
Экономика
Тверские магазины могут заставить принимать пустые бутылки
Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития разработали документ, обязывающей магазины розничной сети принимать пустую тару — пластиковые и стеклянные бутылки.
Обновлено вчера в 04:45
Культура
Спиваков стал самым богатым среди российских худруков
Художественный руководитель «Национального филармонического оркестра России» Владимир Спиваков задекларировал самый высокий доход среди худруков, говорится в материалах Минкультуры.
Обновлено в 07:43
Политика
Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Друзья принца Гарри считают его идеальным отцом
Что же, как считают астрологи, маленький Арчи станет настоящей радостью для своего отца: всю ту любовь, которую он не получил в детстве, Гарри отдаст ребенку.
Обновлено вчера в 08:49
Авто
В России BMW построит новый завод с выходом к морю
Баварский автомобильный бренд BMW в скором времени может приступить к строительству нового завода на территории России.
Обновлено в 01:05
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Авто
Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России
Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.
Обновлено в 03:58
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Телеведущий Борис Корчевников сильно поправился
Обновлено в 03:42
Происшествия
В Уссурийске перевернулся автобус с гражданами Китая
Автобус, перевозивший граждан КНР, перевернулся в Уссурийске в Приморском крае. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей
Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 07:09
Авто
Спрос на кабриолеты остается немецким
Наиболее популярными оказались немецкие бренды: бестселлером стал BMW 3 третьей серии, средняя цена которого составила 867,7 тыс. руб.— годом ранее модель занимала третье место.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Шойгу встретится с президентом и министром обороны Таджикистана
В ходе переговоров запланировано обсудить вопросы модернизации армии Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Душанбе для переговоров по поводу модернизации вооруженных сил республики и функционирования 201-й российской военной базы, они запланированы на вторник, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:37
Общество
Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста
По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.
Обновлено 25 мая в 10:36
Происшествия
Появились фото подлодки США после столкновения с горой
В Сети опубликованы фото атомной подводной лодки ВМС США San Francisco, сделанные после столкновения корабля с подводной горой в Тихом океане.
Обновлено в 02:53
Авто
Электрокроссовер BMW iNEXT получит большой изогнутый дисплей
Новинка получит огромный изогнутый дисплей, позволяющий водителю и пассажирам индивидуально получать всю необходимую информацию в нужное время.
Обновлено в 05:19
Общество
Мэра-трансгендера впервые избрали в Италии
Первого в Италии мэра-трансгендера избрали в ходе частичных административных выборов, которые состоялись на Апеннинах в воскресенье, 26 мая, вместе с голосованием в Европейский парламент.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
В Минобороны отреагировали на сообщения об ужесточении призыва
«Призывников из военных комиссариатов никогда не направляли и не направляют на медицинское обследование в военные госпитали», — передает телеканал «Звезда» сообщение министерства.
Обновлено вчера в 23:32