Политика
Роскомнадзор даст зеркальный ответ на действия против российских СМИРоссийская газета 08:52
В Роскомнадзоре считают действия самого Ofcom проявлением пристрастного отношения к российскому телеканалу и планируют дать зеркальный ответ. Поправки будут разработаны в ближайшее время.
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с чего всё началось
Роскомнадзор пообещал подготовить в ближайшие дни поправки в российское законодательство для иностранных СМИ, которые работают в России, сообщается на сайте ведомства.Новая газета08:50
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:05, Ашберн
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников
Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Полицейские остались без премий за разгон митинга в Москве
Сотрудникам правоохранительных органов не выплатят премий за обеспечение общественного порядка на несанкционированной акции «За честные выборы», прошедшей в Москве 27 июля.
Обновлено в 09:22
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Обновлено в 07:17
Политика
Коболев назвал дату переговоров с Россией и ЕС по газу
Ранее возобновление переговоров с РФ по транзиту газа анонсировал представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали о запуске космических аппаратов-инспекторов
Минобороны России продолжает летные испытания космических аппаратов (КА) «Космос-2535» и «Космос-2536».
Обновлено в 09:52
Общество
Налоговая решила проверить телеканал «Дождь»
Налоговая инспекция обратилась к телеканалу «Дождь» для проверки факта уплаты налога на прибыль в 2016–2018 годы.
Обновлено в 09:40
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о высоком риске заражения бешенством
Опасность заражения людей бешенством остается чрезвычайно высокой. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено в 09:54
Кино
Алексей Учитель снимет фильм про русскую деревню в Воронежской области
Фильм расскажет про героя, вернувшегося в родную деревню после долгого отсутствия. Это картина – о земле и двух братьях.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали на слете миллиардеров
Как сообщает Daily Mail, Уильям и Кейт отправились на Сицилию, на ежегодный слет Google Camp.
Обновлено вчера в 09:07
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сделал финальное предложение «Лестеру» по Магуайру
«Манчестер Юнайтед» сделал последнее предложение «Лестеру» по английскому защитнику Гарри Магуайру.
Обновлено в 06:40
Технологии
Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады
"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
Мощь Риги удивит Москву, заявил латвийский генерал
Латвийский военный заявил, что армия республики способна удивить Россию или любого другого противника в случае нападения на нее.
Обновлено в 07:32
Экономика
АСВ требует 29,5 млрд рублей с экс-руководства Финпромбанка
Сегодня, 1 августа 2019 года, госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщила, что обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании 29,5 млрд рублей с 19-ти бывших руководителей ПАО «Финпромбанк» (лицензия отозвана 19 сентября 2016 года).
Обновлено в 09:12
Общество
Метеорологи предупреждают россиян о холодном августе
Метеорологи предупреждают россиян о холодном августе. Первая декада месяца будет особенно морозной.
Обновлено в 06:57
Политика
МИД заявил о поиске США повода для войны в Персидском заливе
Москва с тревогой воспринимает нарастание конфликтного потенциала в зоне Персидского залива, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 08:39
Политика
Власти обязали системы бронирования билетов перенести серверы в Россию
Кого коснутся новые требования Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее системы бронирования авиабилетов на внутренние рейсы перенести в Россию серверы с персональными данными пассажиров.
Обновлено в 06:20
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada
Обновлено в 04:49
Происшествия
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Политика
Рогозин пожаловался Путину на загрузку предприятий Роскосмоса
Цифру привел руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин в четверг на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 07:47
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Политика
В МИД России прокомментировали ситуацию с визами для учителей из США
В ситуации с выдачей виз учителям Англо-американской школы в Москве есть подвижки, заявили ТАСС в Департаменте информации и печати МИД России.
Обновлено в 04:58
Политика
В США сообщили о смерти сына Бен Ладена
Обновлено вчера в 15:47
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Здоровье
Врач рассказала о норме потребления арбузов в день
Чрезмерное употребление арбуза может вызвать диарею, вздутие живота, тошноту или расстройство желудка.
Обновлено вчера в 11:04
Общество
В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров
Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Российский альпинист погиб в горах Таджикистана
Обновлено в 09:33