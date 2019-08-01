Политика

Роскомнадзор даст зеркальный ответ на действия против российских СМИРоссийская газета 08:52

В Роскомнадзоре считают действия самого Ofcom проявлением пристрастного отношения к российскому телеканалу и планируют дать зеркальный ответ. Поправки будут разработаны в ближайшее время.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось
Роскомнадзор пообещал подготовить в ближайшие дни поправки в российское законодательство для иностранных СМИ, которые работают в России, сообщается
 на сайте ведомства.
Новая газета08:50

Подробнее о событии

Роскомнадзор решил регулировать иностранные СМИ по британским стандартам

РБК09:07

Роскомнадзор заявил о зеркальном ответе после решения Ofcom по RT

RT на русском08:01

Роскомнадзор готовит поправки в законодательство, которые станут ответом на решения в отношении СМИ России за рубежом

Эхо Москвы08:31

Роскомнадзор готовит зеркальный ответ на притеснение российских СМИ в Британии

Известия08:10

Роскомнадзор подготовит законопроект для ответа на притеснение российских СМИ

Интерфакс08:03

Роскомнадзор готовит ответные меры на действия зарубежных медиарегуляторов в отношении российских СМИ

Коммерсантъ08:38

Роскомнадзор предложит поправки для ответа на действия за рубежом против российских СМИ

ТАСС07:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:05, Ашберн
Происшествия

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие

Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников

Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Полицейские остались без премий за разгон митинга в Москве

Сотрудникам правоохранительных органов не выплатят премий за обеспечение общественного порядка на несанкционированной акции «За честные выборы», прошедшей в Москве 27 июля.
Обновлено в 09:22
Политика

Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»

Обновлено в 07:17
Политика

Коболев назвал дату переговоров с Россией и ЕС по газу

Ранее возобновление переговоров с РФ по транзиту газа анонсировал представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие

В Минобороны РФ рассказали о запуске космических аппаратов-инспекторов

Минобороны России продолжает летные испытания космических аппаратов (КА) «Космос-2535» и «Космос-2536».
Обновлено в 09:52
Общество

Налоговая решила проверить телеканал «Дождь»

Налоговая инспекция обратилась к телеканалу «Дождь» для проверки факта уплаты налога на прибыль в 2016–2018 годы.
Обновлено в 09:40
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о высоком риске заражения бешенством

Опасность заражения людей бешенством остается чрезвычайно высокой. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено в 09:54
Кино

Алексей Учитель снимет фильм про русскую деревню в Воронежской области

Фильм расскажет про героя, вернувшегося в родную деревню после долгого отсутствия. Это картина – о земле и двух братьях.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми

В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:27
Происшествия

В Петербурге арестовали нового подозреваемого в убийстве активистки

Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали на слете миллиардеров

Как сообщает Daily Mail, Уильям и Кейт отправились на Сицилию, на ежегодный слет Google Camp.
Обновлено вчера в 09:07
Футбол

«Манчестер Юнайтед» сделал финальное предложение «Лестеру» по Магуайру

«Манчестер Юнайтед» сделал последнее предложение «Лестеру» по английскому защитнику Гарри Магуайру.
Обновлено в 06:40
Технологии

Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады

"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие

Мощь Риги удивит Москву, заявил латвийский генерал

Латвийский военный заявил, что армия республики способна удивить Россию или любого другого противника в случае нападения на нее.
Обновлено в 07:32
Экономика

АСВ требует 29,5 млрд рублей с экс-руководства Финпромбанка

Сегодня, 1 августа 2019 года, госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщила, что обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании 29,5 млрд рублей с 19-ти бывших руководителей ПАО «Финпромбанк» (лицензия отозвана 19 сентября 2016 года).
Обновлено в 09:12
Общество

Метеорологи предупреждают россиян о холодном августе

Метеорологи предупреждают россиян о холодном августе. Первая декада месяца будет особенно морозной.
Обновлено в 06:57
Политика

МИД заявил о поиске США повода для войны в Персидском заливе

Москва с тревогой воспринимает нарастание конфликтного потенциала в зоне Персидского залива, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 08:39
Политика

Власти обязали системы бронирования билетов перенести серверы в Россию

Кого коснутся новые требования Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее системы бронирования авиабилетов на внутренние рейсы перенести в Россию серверы с персональными данными пассажиров.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

Американцы испытают малокалиберные снаряды с датчиком приближения

Обновлено в 03:17
Авто

АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada

Обновлено в 04:49
Происшествия

Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов

Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Политика

Рогозин пожаловался Путину на загрузку предприятий Роскосмоса

Цифру привел руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин в четверг на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 07:47
Общество

Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет

Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Политика

В МИД России прокомментировали ситуацию с визами для учителей из США

В ситуации с выдачей виз учителям Англо-американской школы в Москве есть подвижки, заявили ТАСС в Департаменте информации и печати МИД России.
Обновлено в 04:58
Политика

В США сообщили о смерти сына Бен Ладена

Обновлено вчера в 15:47
Общество

Финляндия ужесточила визовые требования для россиян

В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Здоровье

Врач рассказала о норме потребления арбузов в день

Чрезмерное употребление арбуза может вызвать диарею, вздутие живота, тошноту или расстройство желудка.
Обновлено вчера в 11:04
Общество

В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров

Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.
Обновлено в 07:41
Происшествия

Российский альпинист погиб в горах Таджикистана

Обновлено в 09:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное