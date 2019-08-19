Общество
Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотикахРБК 10:45
Эксперты МВД России установили, что названия подразделов опубликованной 8 августа статьи «сформулированы таким образом, что формируют у целевой аудитории положительное отношение к наркотикам», — говорится в сообщении ведомства. В статье описывались «основные мифы» об употреблении наркотиков.
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Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
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Политика
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Обновлено в 18:09
Армия и оружие
В Минобороны анонсировали учения с участием более 128 тысяч военных
Более 128 тысяч военнослужащих из восьми стран примут участие в стратегических учениях "Центр-2019", которые пройдут 16-21 сентября.
Обновлено в 19:31
Политика
Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Лидеры двух стран обсудили международную повестку. При этом Путин впервые прокомментировал недавние протесты в Москве.
Обновлено в 16:43
Экономика
Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 3,5%
Реальные зарплаты в России, по предварительной оценке, в июле выросли на 3,5% в годовом выражении, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:08
Политика
Супруга Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве
Саре показалось, что экипаж отнёсся к ней без должного почитания. В Киеве супруга Нетаньяху тоже сумела «отличиться».
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Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено в 10:43
Авто
Great Wall принимает заказы на новый пикап с дизайном Toyota Tundra
Примечательно, что внешний облик моделей весьма напоминает легендарную Toyota Tundra образца 2007 года.
Обновлено вчера в 10:15
Армия и оружие
Путин прокомментировал действия сирийской армии в Идлибе
Россия поддерживает локальные усилия сирийской армии по нейтрализации террористов в Идлибе, заявил российский президент Владимир Путин.
Обновлено в 13:24
Общество
В Instagram произошел массовый сбой
Сбой в работе Instagram наблюдается сегодня по всему миру, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 09:08
Экономика
Когда в России ожидается новый кризис, рассказали эксперты
Новый кризис ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено в 16:50
Общество
Правительство предложило вернуть звание «почетный профессор РАН»
Правительство России предложило внести изменения в устав Российской академии наук и разрешить присваивать звание «почетный профессор РАН».
Обновлено в 14:18
Футбол
Бывший игрок «Зенита» и «Рубина» Ткачук перешел в «Ротор»
Обновлено в 08:25
Футбол
Зелимхан Бакаев: «Может, без дыма забили бы больше»
Может нам помог дым, а, может, и без него больше бы забили.
Обновлено в 16:45
Здоровье
Американка перепутала беременность с камнями в почках и родила тройню
Даннет Глитц из Южной Дакоты не догадывалась о том, что скоро станет матерью, пока не обратилась к врачу по поводу камней в почках.
Обновлено в 02:40
Политика
Украину готовят к размену – эксперт
Бывший президент Пётр Порошенко довёл состояние Украины на международной арене до ручки. Об Украине говорили без Украины.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено в 12:49
Происшествия
В Барселоне ограбили посла Афганистана
В Барселоне неизвестные ограбили посла Афганистана в Испании, передаёт Интерфакс со ссылкой на агентство ЕFЕ.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Ульяновский подросток убил свою семью из пяти человек
Подросток зарезал свою семью из пяти человек в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области.
Обновлено вчера в 06:11
Общество
В ФРГ закрыли аттракцион из-за сходства со свастикой
Обновлено в 09:32
Политика
«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года
«Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.
Обновлено в 13:04
Энергетика
РБК: Трутнев призвал Путина пустить иностранцев на арктический шельф
Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев направил президенту России предложение привлечь иностранцев и частные компании на арктический шельф, чтобы не срывались сроки его освоения.
Обновлено в 06:22
Общество
Замглавы МАГАТЭ заявил об искажении фактов в сериале «Чернобыль»
Авторы американо-британского сериала "Чернобыль" чередуют красочные кадры с искажением фактов о числе погибших в аварии на АЭС, заявил в понедельник заместитель гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Чудаков.
Обновлено в 13:06
Финансы
Курс доллара США впервые за полгода превысил 67 рублей
В понедельник, 19 августа, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с февраля поднялся выше 67 рублей.
Обновлено в 12:01
Общество
Школам рекомендовали ограничить использование мобильников
Опубликованы рекомендации по использованию мобильных телефонов в школе, подготовленные Роспотребнадзором, Минпросвещения, Рособрнадзором и Российской академией образования.
Обновлено в 02:24
Театры
Сергея Пускепалиса представили труппе Волковского театра
Новый художественный руководитель Волковского театра представлен театральной труппе.
Обновлено в 08:44
Энергетика
Офис Зеленского разработал меры по снижению цен на электроэнергию
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что команда лидера страны подготовила меры по снижению цен на электроэнергию для потребителей.
Обновлено в 17:23
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40