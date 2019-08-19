Общество

Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотикахРБК 10:45

Эксперты МВД России установили, что названия подразделов опубликованной 8 августа статьи «сформулированы таким образом, что формируют у целевой аудитории положительное отношение к наркотикам», — говорится в сообщении ведомства. В статье описывались «основные мифы» об употреблении наркотиков.
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«Медуза» закрыла доступ к статье о наркотиках

РИА Новости12:27

Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках

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Эхо Москвы10:32
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