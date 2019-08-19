Роскомандзор потребовал от редакции портала «Медуза» удалить с сайта запрещенную информацию, содержащуюся в названиях разделов одной из статей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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