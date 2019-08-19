Общество
Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотикахРБК 10:45
Эксперты МВД России установили, что названия подразделов опубликованной 8 августа статьи «сформулированы таким образом, что формируют у целевой аудитории положительное отношение к наркотикам», — говорится в сообщении ведомства. В статье описывались «основные мифы» об употреблении наркотиков.
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19 августа православные отмечают Преображение Господне
Как отмечает священник Преображение — это то, что должно произойти и происходит с каждым человеком, который через молитву, покаяние, борьбу со страстями должен преобразить свою душу.
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Обновлено в 13:25
Армия и оружие
Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане
США утратили военное превосходство в Тихом океане и способность поддерживать благоприятный баланс сил в регионе, говорится в докладе экспертов Центра исследований США из университета Сиднея.
Обновлено в 19:05
Экономика
Барнаул переходит в новую ценовую зону теплоснабжения
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Кино
Кевин Смит снимет аниме-сериал про Хи-Мэна для Netflix
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Обновлено в 04:41
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Футбол
Месси и Ибрагимович претендуют на лучший гол года
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Политика
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Пентагон принес соболезнования в связи с гибелью специалистов РФ во время ЧП в Нёноксе
ЧП на военном полигоне в Нёноксе произошло 8 августа.
Обновлено в 12:42
Политика
Киев спрогнозировал сложную зиму из-за дефицита угля и споров с РФ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус предупредил граждан о предстоящей трудной зиме.
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Обновлено в 09:30
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Ольга Бузова опубликовала клип «Лайкер»
Ольга Бузова представила в YouTube клип «Лайкер». За несколько часов после публикации видео посмотрели более 200 тысяч раз.
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