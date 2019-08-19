Общество

Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотикахРБК 10:45

Роскомандзор потребовал от редакции портала «Медуза» удалить с сайта запрещенную информацию, содержащуюся в названиях разделов одной из статей. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках

РБК10:45

Роскомнадзор потребовал от «Медузы» в течение суток удалить подзаголовок статьи «Выкурил косяк – уже не бросишь»

Эхо Москвы10:32

Роскомнадзор потребовал от «Медузы» удалить статью о мифах про наркотики

Медиазона09:46

Роскомнадзор потребовал от «Медузы» удалить информацию из статьи о наркотиках

Ведомости10:19

«Медузу» уведомили о необходимости удалить информацию о наркотиках

РИА Новости09:56

МВД нашло в подзаголовках «Медузы» пропаганду наркотиков

Интерфакс09:56

Meduza закрыла ссылку на материал о наркотиках

ТАСС11:30
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Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
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Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун

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Политика

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Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка

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Троицкий суд Москвы вернул дело незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Ильи Яшина в отделение полиции для устранения недостатков, сообщил «МБХ-Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.
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Бывший тренер сборной России и нынешний наставник «Олимпиакоса» Дэвид Блатт признался, что ему диагностировали серьезное заболевание — первично-прогрессирующий рассеянный склероз.
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Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина

Сообщается, что лайнер, в котором летела делегация президента России Владимира Путина, сопровождали на протяжении нескольких минут.
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Женщина, которая в конце июля выпала на ходу из автобуса в Московском районе Санкт-Петербурга, умерла от полученных травм в больнице.
Обновлено в 11:06
Общество

Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности

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Политика

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Обновлено в 06:52
Экономика

Акции «Лукойла» подорожали на 5,06% на фоне новостей о buy back

Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 5,06% по данным на 17:50 мск, до 5 253 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
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Опубликовано видео ДТП с автобусом в Перми

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Россия не пустила норвежский лайнер в Арктику

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Bluetooth-наушники Oppo Enco Q1 получили активную систему шумоподавления

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Рынок акций США растет после того, как Дональд Трамп вновь отметил силу экономики США и впервые открыто призвал ФРС запустить программу покупки активов (QE).
Обновлено в 11:56
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В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой

Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Общество

В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах

Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено в 02:07
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Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
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Министерство экономического развития России сообщило, что в июле рост ВВП страны ускорился до 1,7% в годовом выражении, пишет «Коммерсант».
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Умер датский миллиардер Ларс Ларсен

Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
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Политика

Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве

Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
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Для решения проблемы люди берут кредиты, зачастую необеспеченные, или прибегают к накопленным ранее сбережениям.
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Политика

Финский суд отклонил апелляцию экологов против «Северного потока — 2»

Высший административный суд Финляндии отклонил апелляцию польской экологической организации ClientEarth Prawnicy dla Ziemi против строительства газопровода «Северный поток — 2», передаёт Yle.
Обновлено в 11:37
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