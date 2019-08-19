Общество
Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотикахРБК 10:45
Роскомандзор потребовал от редакции портала «Медуза» удалить с сайта запрещенную информацию, содержащуюся в названиях разделов одной из статей. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Мефедова и Долженкова освободили из украинского СИЗО
Обновлено в 09:49
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун
Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.
Обновлено вчера в 17:23
Политика
Владимир Путин прибыл во Францию
Обновлено в 10:53
Общество
В подтопленных районах Приморья работает «СЭС»
Обновлено в 03:58
Происшествия
Суд вернул дело Яшина в полицию для устранения недостатков
Троицкий суд Москвы вернул дело незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Ильи Яшина в отделение полиции для устранения недостатков, сообщил «МБХ-Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.
Обновлено в 08:30
Баскетбол
Экс-тренеру сборной России Блатту диагностировали рассеянный склероз
Бывший тренер сборной России и нынешний наставник «Олимпиакоса» Дэвид Блатт признался, что ему диагностировали серьезное заболевание — первично-прогрессирующий рассеянный склероз.
Обновлено в 08:32
Политика
Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина
Сообщается, что лайнер, в котором летела делегация президента России Владимира Путина, сопровождали на протяжении нескольких минут.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В Петербурге умерла женщина, выпавшая на ходу из автобуса
Женщина, которая в конце июля выпала на ходу из автобуса в Московском районе Санкт-Петербурга, умерла от полученных травм в больнице.
Обновлено в 11:06
Общество
Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности
Обновлено в 06:11
Политика
В Минпромторге считают запрет на экспорт леса в Китай нецелесообразным
Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин на прошлой неделе заявил, что Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов в РФ.
Обновлено в 06:52
Экономика
Акции «Лукойла» подорожали на 5,06% на фоне новостей о buy back
Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 5,06% по данным на 17:50 мск, до 5 253 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с автобусом в Перми
Обновлено в 08:37
Политика
Россия не пустила норвежский лайнер в Арктику
Обновлено в 04:54
Экономика
Дональд Трамп впервые призвал ФРС запустить программу покупки активов (QE)
Рынок акций США растет после того, как Дональд Трамп вновь отметил силу экономики США и впервые открыто призвал ФРС запустить программу покупки активов (QE).
Обновлено в 11:56
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено в 02:07
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Экономика
Минэкономразвития заявило о росте ВВП
Министерство экономического развития России сообщило, что в июле рост ВВП страны ускорился до 1,7% в годовом выражении, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 11:16
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено в 10:43
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Экономика
Сбережения россиян оказались под угрозой быть потраченными
Для решения проблемы люди берут кредиты, зачастую необеспеченные, или прибегают к накопленным ранее сбережениям.
Обновлено в 10:11
Космос
Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter
Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.
Обновлено в 07:16
Теннис
Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»
Обновлено вчера в 18:17
Политика
Финский суд отклонил апелляцию экологов против «Северного потока — 2»
Высший административный суд Финляндии отклонил апелляцию польской экологической организации ClientEarth Prawnicy dla Ziemi против строительства газопровода «Северный поток — 2», передаёт Yle.
Обновлено в 11:37