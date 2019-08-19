Эксперты МВД России установили, что названия подразделов опубликованной 8 августа статьи «сформулированы таким образом, что формируют у целевой аудитории положительное отношение к наркотикам», — говорится в сообщении ведомства. В статье описывались «основные мифы» об употреблении наркотиков.

Экономика Определены регионы России с самым доступным бензином Чтобы определить доступность бензина эксперты разделили среднюю ежемесячную зарплату по региону в период с июня 2018-го по май 2019 года на среднюю цену литра бензина на конец июля 2019 года.

Происшествия Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту Ширак в армянском городе Гюмри, сообщается на странице Комитета по гражданской авиации Армении в Facebook.

Политика Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.

Футбол Жуков: «Шюррле - лучший игрок матча „Спартак“ - ЦСКА» Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков поделился мнением о матче 6-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

Происшествия В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.

Происшествия В Ленобласти КамАЗ врезался в пассажирский автобус В городе Сертолово Ленинградской области произошло ДТП с с пассажирским автобусом и КамАЗом.

Политика Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.

Политика Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.

Политика Олег Буров избран новым мэром Риги Депутаты Рижской думы на внеочередном заседании избрали новым мэром латвийской столицы кандидата от партии "Честь служить Риге" Олега Бурова.

Общество Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".

Гаджеты Флагманские OnePlus 7T и 7T Pro дебютируют в конце сентября Презентация новых смартфонов от OnePlus состоится 26 сентября, об этом сообщил информатор Max J. В Twitter он написал, что презентация OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro пройдет в Индии, а в продажу смартфоны поступят 15 октября.

Общество В Минтруде оценили идею штрафов за курение на работе "Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении систем заработной платы", - заявили представители ведомства.

Театры Сергея Пускепалиса представили коллективу Волковского театра Нового художественного руководителя Государственного академического театра драмы имени Волкова Сергея Поскупалиса представили коллективу театра.

Политика Иранский танкер покинул Гибралтар Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.

Игры Создатели Need for Speed Heat показали дебютный геймплей Разработчики новой части гоночной серии Need for Speed с подзаголовком Heat на церемонии открытия gamescom 2019 показали дебютный ролик игрового процесса.

Происшествия В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.

Футбол Тиль намерен повторить успехи Хиддинка в России Полузащитник «Спартака» Гус Тиль поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (2:1) в матче шестого тура РПЛ.

Общество На российских таможнях начнут по-новому проверять багаж С 19 августа в России вступают в силу новые правила фитосанитарного контроля, из-за которых на нескольких таможенных пунктах начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади.

Общество Правительство предложило вернуть звание «почетный профессор РАН» Правительство России предложило внести изменения в устав Российской академии наук и разрешить присваивать звание «почетный профессор РАН».