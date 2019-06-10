Роскомнадзор занялся ситуацией с утечкой данных 900 тысяч россиянВести.Ru 05:19

Персональные данные клиентов банков оказались в сети Данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе. Утечка суммарно затрагивает интересы примерно 900 тыс. россиян, чьи имена, телефоны, паспорта и место работы теперь при желании может узнать каждый.

с чего всё началось

Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных 900 тысяч клиентов трех российских банков, при необходимости ведомство обратится в Генпрокуратуру.

Роскомнадзор занялся ситуацией с утечкой данных 900 тысяч россиян

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