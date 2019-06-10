Политика
Роскомнадзор занялся ситуацией с утечкой данных 900 тысяч россиянВести.Ru 05:19
Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных 900 тысяч клиентов трех российских банков, при необходимости ведомство обратится в Генпрокуратуру.
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с чего всё началось
Персональные данные клиентов банков оказались в сети Данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе. Утечка суммарно затрагивает интересы примерно 900 тыс. россиян, чьи имена, телефоны, паспорта и место работы теперь при желании может узнать каждый.Коммерсантъвчера в 10:21
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:22, Ашберн
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Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»
Обновлено в 08:39
Происшествия
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Обновлено в 09:07
Происшествия
Под Саратовом восьмилетний мальчик найден мертвым в холодильнике
В ночь с 8 на 9 июня в одном из домовладений села Канавка Саратовской области был обнаружен мертвый восьмилетний мальчик, запертый в холодильнике "Зил".
Обновлено в 09:04
Общество
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Почти половина опрошенных россиян (49%) сообщила, что жизнь их в целом устраивает, об обратном заявили 22%, больше четверти (28%) отметили, что уровень жизни устраивает их отчасти.
Обновлено вчера в 20:02
Общество
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Экономика
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Участники рынка уверены, что с обязательным введением эскроу-счетов покупатели будут избавлены от рисков стать обманутыми дольщиками, а это, наряду с ожидаемым снижением ипотечных ставок и повышением качества проектов, способно повысить спрос на новостройки.
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Космос
Роскосмос впервые заказал ракету «Ангара»
Обновлено в 08:55
Политика
Москалькова предложила вернуть отмененную в 1937 году норму УПК
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила изменить уголовно-процессуальный кодекс (УПК), вернув в него возможность возбуждать уголовные дела после регистрации преступлений.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
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Обновлено в 08:13
Происшествия
Полицейские застрелили напавшего на прохожих на вокзале в Швеции
Полицейские ликвидировали человека, напавшего на прохожих на вокзале в Швеции.
Обновлено в 08:46
Авто
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Черные циферблаты комбинации приборов означают, что Ghost 2021 модельного года получит полностью цифровую панель приборов и широкий экран информационно-развлекательной системы.
Обновлено в 07:50
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Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и его соответствие требованиям и нормам ГОСТа.
Обновлено вчера в 14:51
Музыка
Андрей Макаревич прокомментировал отмену концерта на Красной площади
Музыкант сообщил, что "кто-то кому-то позвонил" 12 июня на Красной площади планируется большой сборный концерт в рамках празднования Дня России.
Обновлено вчера в 06:50