Политика

Роскомнадзор занялся ситуацией с утечкой данных 900 тысяч россиянВести.Ru 05:19

Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных 900 тысяч клиентов трех российских банков, при необходимости ведомство обратится в Генпрокуратуру.
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с чего всё началось

Утечка на миллион

Персональные данные клиентов банков оказались в сети Данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе. Утечка суммарно затрагивает интересы примерно 900 тыс. россиян, чьи имена, телефоны, паспорта и место работы теперь при желании может узнать каждый.
Коммерсантъвчера в 10:21

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Личные данные клиентов Альфа-банка, ОТП-Банка и ХКФ-Банка отказались в открытом доступе

Эхо Москвы07:00

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РБК05:20

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Интерфакс05:16

Роскомнадзор назвал вопиющей утечку данных клиентов трех банков

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Роскомнадзор прокомментировал утечку личных данных клиентов банков

RT на русском05:12

Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющей

Коммерсантъ04:49

Роскомнадзор может заблокировать ресурс с данными клиентов трёх банков

Говорит Москва05:31
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