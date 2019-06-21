Роскомнадзор «замаскированно» обматерил пользователя в TwitterКоммерсантъ 12:13

с чего всё началось

Роскомнадзор ответил на публикацию в Twitter о том, как правильно «маскировать» мат в СМИ, твитом с замаскированной нецензурной лексикой. Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил Daily Storm, что это такой флешмоб, в котором также участвуют Сбербанк и Ростелеком.

Политика Украина заявляет об угрозе потери газотранспортной системы Бывший транспортный министр Евгений Червоненко заявил, что в 2019 году Украина рискует лишиться газотранспортной системы, и, если это случится, государство ждет югославский вариант.

Политика В АТОР оценили количество российских туристов в Грузии На территории Грузии в настоящее время находятся несколько тысяч отдыхающих из России, большая часть из которых — самостоятельные туристы.

Политика США добавили в черный список пять китайских компаний Власти США вслед за Huawei внесли в черный список еще четыре китайские компании и Цзяннаньский университет компьютерных технологий в городе Уси.

Происшествия Неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу на западе Москвы Неизвестный в ходе конфликта устроил стрельбу из газового оружия на западе Москвы.

Армия и оружие Reuters: США намерены эвакуировать персонал с иракской военной базы Военные США готовятся эвакуировать сотрудников компаний Lockheed Martin и Sallyport Global из Ирака в связи с угрозой их безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на военные источники.

Здоровье Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.

Происшествия Экс-главу Раменского района снова арестовали Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Равшану Куркову заподозрили в романе с женатым режиссером На одной из вечеринок в рамках «Кинотавра» Куркова появилась в компании режиссера Владимира Битокова.

Политика Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина Ранее президент Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности страны и ее граждан.

Театры Теодор Курентзис уходит с должности худрука Пермского оперного театра Можно сказать, что сотрудничество Курентзиса и Пермского театра останется на прежнем уровне, только у знаменитого дирижера уйдет статус "художественного руководителя".

Технологии В России стали применять новый способ хищения личных данных Эксперты выявили новый способ кражи личных данных. В 2019 году злоумышленники стали применять новый способ хищения персональных данных.

Космос Запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» перенесен Сегодня днем с Байконура должна была стартовать ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и новой уникальной космической обсерваторией "Спектр-РГ".

Происшествия Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.

Политика Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового «майдана» Замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко предупредил об угрозе нового «майдана» в стране в случае отмены закона о государственном языке.

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Космос Конец света приближается: в Чебоксарах увидели гигантское отражение Нибиру После инцидента в Чебоксарах уфологи сделали умозаключение, что конца света осталось ждать недолго.

Общество Жителям Таиланда запретят курить дома Издание приводит статистику, согласно которой треть курильщиков Таиланда курят дома.

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Шоу-бизнес Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.

Армия и оружие NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но позже отменил решение Президент США Дональд Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану после того, как вооруженные силы этой страны сбили американский беспилотник, однако позже отменил их.

Происшествия В США взорвался нефтеперерабатывающий завод В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.