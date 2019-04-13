Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт ярославского издания «Яркуб»Красная весна вчера в 04:14
Сайт ярославского издания «Яркуб» заблокирован Роскомнадзором, 12 апреля сообщает Комсомольская правда Ярославль. Ведомство внесло «Яркуб» в реестр запрещенных сайтов. По словам редактора издания Марины Седневой, редакции пока не известны основания для блокировки.
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Шоу-бизнес
Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти
Обновлено в 11:12
Происшествия
В Дагестане задержан брат бывшего замглавы УВД Махачкалы
В Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника местного отдела полиции Зиявудин Ашиков — старший брат бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова, которого ранее арестовали по подозрению в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 16:57
Хоккей
Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
Обновлено в 18:39
Армия и оружие
Скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Автор тренингов самозащиты и создатель уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников скончался в субботу, 13 апреля, на 84-м году жизни.
Обновлено в 18:59
Экономика
Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода
Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.
Обновлено в 06:32
Происшествия
В Канаде сгорело здание Украинского культурного центра
Здание Украинского культурного центра в городе Гамильтон вблизи Торонто было уничтожено в результате пожара.
Обновлено в 14:08
Происшествия
Хакеры украли личные данные тысяч полицейских и агентов ФБР
Интернет-портал TechCrunch распространил информацию, согласно которой группа неизвестных хакеров завладела информацию, касающейся личных данных тысяч работников правоохранительных структур и федеральных служб Соединенных Штатов.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено в 12:55
Важное за сутки
Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Общество
Работодателям запретили включать оплату выходных в МРОТ
Работодателям запретили учитывать выплаты за работу в выходные и праздничные дни при проверке зарплаты на соответствие закону о минимальных размерах оплаты труда (МРОТ).
Обновлено в 14:53
Космос
Российские ученые нашли признаки жизни на Венере
Ученые из Института космических исследований РАН и Института катализа имени Г.К. Борескова предположили, что на Венере может существовать форма жизни, основанная на неизвестных ранее биохимических принципах.
Обновлено вчера в 10:01
Политика
Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель
Депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что в начале нулевых у президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.
Обновлено в 16:57
Происшествия
В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы
Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено в 08:52
Политика
Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.
Обновлено в 13:12
Армия и оружие
Стражи неба: в России отмечается День войск ПВО
Отмечается, что в мероприятии, помимо знаменитых российских комплексов ПВО, участвовали подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск, радиолокационных станций и командных пунктов.
Обновлено в 17:33
Футбол
Хусаинов: Лапочкин должен был дать Деспотовичу прямую красную в матче с ЦСКА
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод во втором тайме матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Оренбург» (2:3), в котором нападающий гостей Джордже Деспотович попал коленом в нос защитнику «армейцев» Игорю Дивееву.
Обновлено в 15:25
Космос
Ударят по Земле климатическим оружием: аннунаки умело замаскировались на Венере под ядовитыми облаками
Наиболее смелые специалисты сообщили, что наличие ядовитых облаков на вышеуказанном космическом теле можно обосновать уникальной маскировкой внеземных гуманоидов.
Обновлено в 12:51
Авто
«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов
Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео
Обновлено в 09:05
Происшествия
У ночного клуба в Австралии произошла стрельба
Австралийская редакция Daily Mail сообщает о четырех пострадавших. Газета уточняет, что стрельба произошла у ночного клуба Love Machine.
Обновлено в 18:47
Хоккей
Генеральный менеджер «Коламбуса» оценил перспективы Гаврикова
Ярмо Кекяляйнен, занимающий пост генерального менеджера «Коламбус Блю Джекетс», после подписания контракта с российским защитником Владиславом Гавриковым оценил перспективы игрока в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 19:20
Технологии
Самый большой в мире самолет совершил первый полет
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес
Члены команды Началовой пожаловались на проблемы со здоровьем
Заболели директор певицы, менеджер и домохозяйка. Об этом сообщила в инстаграме Анна Исаева, бывший пиар-директор Началовой.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Тюмени отменен режим контртеррористической операции
Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Вдова Децла прячет сына от родни рэпера
Продюсер Александр Толмацкий вне себя от гнева и горя: вдова Децла Юлия прячет от него единственного внука.
Обновлено в 09:30
Хоккей
Кучеров дисквалифицирован на одну игру Кубка Стэнли
Кучеров нарушил правила во второй встрече серии с "Коламбусом". За опасную игру он получил пять минут штрафа и удаление до конца матча.
Обновлено в 13:59