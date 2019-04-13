Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт ярославского издания «Яркуб»Красная весна вчера в 04:14

Сайт ярославского издания «Яркуб» заблокирован Роскомнадзором, 12 апреля сообщает Комсомольская правда Ярославль. Ведомство внесло «Яркуб» в реестр запрещенных сайтов. По словам редактора издания Марины Седневой, редакции пока не известны основания для блокировки.
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Сайт 76.RU в Ярославле разблокировали. Обращение главного редактора

Новости Ярославля 76.ru07:02

Сайт ярославского СМИ разблокирован после удаления фото с хулиганской надписью про Путина

Znak.com07:23

Роскомнадзор заблокировал сайт 76.ru следом за «Яркубом»

КП - Ярославльвчера в 17:40

Роскомнадзор заблокировал ярославское издание 76.ru за новость про надпись о Путине по закону о «явном неуважении к государству»

Медиазона08:45

Сайт ярославского издания 76.ru разблокировали. Претензии вызвало граффити про Путина

Дождь06:52

Сайт ярославского 76.ru разблокировали после удаления фотографии из материала об оскорбляющем президента граффити

Эхо Москвы11:06

Сайт ярославского СМИ разблокировали после удаления фото из новости

Коммерсантъ07:13
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Шоу-бизнес

Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти

Обновлено в 11:12
Происшествия

В Дагестане задержан брат бывшего замглавы УВД Махачкалы

В Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника местного отдела полиции Зиявудин Ашиков — старший брат бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова, которого ранее арестовали по подозрению в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 16:57
Происшествия

На Кипре на аттракционе серьезно пострадали российские туристы

Обновлено в 11:10
Хоккей

Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

Обновлено в 18:39
Армия и оружие

Скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Автор тренингов самозащиты и создатель уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников скончался в субботу, 13 апреля, на 84-м году жизни.
Обновлено в 18:59
Экономика

Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.
Обновлено в 06:32
Происшествия

В Канаде сгорело здание Украинского культурного центра

Здание Украинского культурного центра в городе Гамильтон вблизи Торонто было уничтожено в результате пожара.
Обновлено в 14:08
Происшествия

Хакеры украли личные данные тысяч полицейских и агентов ФБР

Интернет-портал TechCrunch распространил информацию, согласно которой группа неизвестных хакеров завладела информацию, касающейся личных данных тысяч работников правоохранительных структур и федеральных служб Соединенных Штатов.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что солдат ВСУ прострелил ногу командиру

Обновлено в 07:42
Происшествия

В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины

Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено в 12:55
Важное за сутки

Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько

Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Общество

Работодателям запретили включать оплату выходных в МРОТ

Работодателям запретили учитывать выплаты за работу в выходные и праздничные дни при проверке зарплаты на соответствие закону о минимальных размерах оплаты труда (МРОТ).
Обновлено в 14:53
Космос

Российские ученые нашли признаки жизни на Венере

Ученые из Института космических исследований РАН и Института катализа имени Г.К. Борескова предположили, что на Венере может существовать форма жизни, основанная на неизвестных ранее биохимических принципах.
Обновлено вчера в 10:01
Политика

Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель

Депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что в начале нулевых у президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.
Обновлено в 16:57
Происшествия

В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы

Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено в 08:52
Политика

Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.
Обновлено в 13:12
Армия и оружие

Стражи неба: в России отмечается День войск ПВО

Отмечается, что в мероприятии, помимо знаменитых российских комплексов ПВО, участвовали подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск, радиолокационных станций и командных пунктов.
Обновлено в 17:33
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Армия и оружие

Израильский беспилотник нарушил воздушное пространство Ливана

Обновлено в 18:16
Футбол

Хусаинов: Лапочкин должен был дать Деспотовичу прямую красную в матче с ЦСКА

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод во втором тайме матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Оренбург» (2:3), в котором нападающий гостей Джордже Деспотович попал коленом в нос защитнику «армейцев» Игорю Дивееву.
Обновлено в 15:25
Космос

Ударят по Земле климатическим оружием: аннунаки умело замаскировались на Венере под ядовитыми облаками

Наиболее смелые специалисты сообщили, что наличие ядовитых облаков на вышеуказанном космическом теле можно обосновать уникальной маскировкой внеземных гуманоидов.
Обновлено в 12:51
Авто

«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов

Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие

Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео

Обновлено в 09:05
Происшествия

У ночного клуба в Австралии произошла стрельба

Австралийская редакция Daily Mail сообщает о четырех пострадавших. Газета уточняет, что стрельба произошла у ночного клуба Love Machine.
Обновлено в 18:47
Хоккей

Генеральный менеджер «Коламбуса» оценил перспективы Гаврикова

Ярмо Кекяляйнен, занимающий пост генерального менеджера «Коламбус Блю Джекетс», после подписания контракта с российским защитником Владиславом Гавриковым оценил перспективы игрока в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 19:20
Технологии

Самый большой в мире самолет совершил первый полет

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес

Члены команды Началовой пожаловались на проблемы со здоровьем

Заболели директор певицы, менеджер и домохозяйка. Об этом сообщила в инстаграме Анна Исаева, бывший пиар-директор Началовой.
Обновлено в 05:15
Происшествия

В Тюмени отменен режим контртеррористической операции

Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес

Вдова Децла прячет сына от родни рэпера

Продюсер Александр Толмацкий вне себя от гнева и горя: вдова Децла Юлия прячет от него единственного внука.
Обновлено в 09:30
Хоккей

Кучеров дисквалифицирован на одну игру Кубка Стэнли

Кучеров нарушил правила во второй встрече серии с "Коламбусом". За опасную игру он получил пять минут штрафа и удаление до конца матча.
Обновлено в 13:59
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