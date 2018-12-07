Политика

Роскомнадзор заблокировал сайт нового проекта Навального
Интерфакс
10:57

Роскомнадзор обратился в суд с иском о нарушении правил хранения персональных данных на одном из сайтов оппозиционера Алексея Навального; доступ к сайту ограничен по решению суда, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский.
Интерфакс10:57
с чего всё началось

Роскомнадзор заблокировал сайт Навального о голосовании против «Единой России»

Один из сайтов оппозиционного политика Алексея Навального – 2019.vote внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, обнаружили «Ведомости». Этот реестр ведет Роскомнадзор, провайдеры обязаны блокировать доступ к ресурсам в этом списке.
Ведомости10:19

Подробнее о событии

Роскомнадзор заблокировал сайт нового предвыборного проекта Алексея Навального против партии Единая Россия

Эхо Москвы15:59

Роскомнадзор начал блокировать сайт Навального «Умное голосование»

РБК11:42

Сайт проекта Навального заблокировали из-за проблем с персональными данными

Вести.Ru11:21

Роскомнадзор заблокировал «Умное голосование» Алексея Навального

Коммерсантъ11:08

Роскомнадзор заблокировал сайт проекта Навального «Умное голосование»

Новая газета10:16

Роскомнадзор заблокировал сайт Навального «Умное голосование»

Говорит Москва10:32

Роскомнадзор заблокировал сайт Навального о голосовании против «Единой России»

Ведомости10:19
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 17:27, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны РФ: США препятствуют расследованию химатаки в Алеппо

Как заявили в Министерстве обороны РФ, заявление Госдепартамента США о фальсификации применения террористами 24 ноября в сирийском Алеппо отравляющих веществ является попыткой грубого давления на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), цель которой — сорвать расследование инцидента.
Обновлено в 17:19
Политика

Литва ввела санкции против России

Литва ввела санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 16:59
Политика

Трамп назвал Тиллерсона глупым как пробка

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на критику бывшего государственного секретаря Рекса Тиллерсона и назвал его глупым как пробка.
Обновлено в 17:20
Политика

Трамп заявил, что выдвинет Науэрт на пост постпреда США при ООН

Обновлено в 17:21
Политика

УПЦ МП запретила участвовать священникам в объединительном соборе

На заседании синода было решено считать запланированный объединительный собор незаконным собранием, поскольку в нем примут участие представители «раскольнических группировок».
Обновлено в 17:05
Политика

Путин назвал нонсенсом обвинения Греции в адрес российских дипломатов

Президент России Владимир Путин отверг предположения о том, что Москва устраивает некие заговоры против Греции, и назвал такие утверждения нонсенсом.
Обновлено в 15:00
Политика

Глава МИД Австрии заявила, что ее визит в Россию не был отменен

Канцлер Австрии Себастьян Курц 9 ноября заявил, что отставной полковник вооруженных сил Австрии подозревается в разведывательной деятельности в пользу России с 1992-го по текущий год.
Обновлено в 16:25
Политика

«Газпром»: строительство «Северного потока — 2» идёт по графику

Строительство «Северного потока — 2» идёт по согласованному графику, заявил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.
Обновлено в 17:21
Политика

Москалькова посетила украинских моряков в СИЗО

Обновлено в 17:14
Политика

Путин рассказал о путешествиях по диким местам и встрече с медведями

Обновлено в 15:32
Политика

Путин назначил Валерия Лимаренко врио губернатора Сахалинской области

Обновлено в 15:56
Политика

В Армении суд арестовал экс-президента Роберта Кочаряна

Апелляционный суд Армении арестовал экс-президента страны Роберта Кочаряна, сообщил его адвокат Айк Алумян.
Обновлено в 17:02
Политика

МИД РФ не получал от США доказательств нарушения договора РСМД

Россия не получала от США документов, подтверждающих нарушения договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (РСМД), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Милане по итогам заседания совета министров иностранных дел стран ОБСЕ.
Обновлено в 10:57
Политика

Скончался экс-президент Колумбии Бетанкур

Экс-президент Колумбии Белисарио Бетанкур скончался в пятницу в столице страны Боготе, сообщило медицинское подразделение фонда Santa Fe de Bogota.
Обновлено в 17:18
Политика

Захарова оценила принятие ОБСЕ документа по безопасности журналистов

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала информацию, что государства — участники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) договорились о принятии документа, касающегося безопасности журналистов и свободы слова.
Обновлено в 17:20
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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