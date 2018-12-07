Политика

Роскомнадзор заблокировал сайт Навального «Умное голосование»
Моссовет
11:52

Mossovetinfo.ru - - С пятницы 7 декабря, по решению Таганского районного суда города Москвы, Роскомнадзор начал блокировку сайта-проекта Алексея Навального «Умное голосование».
Моссовет11:52
с чего всё началось

Роскомнадзор заблокировал сайт Навального о голосовании против «Единой России»

Один из сайтов оппозиционного политика Алексея Навального – 2019.vote внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, обнаружили «Ведомости». Этот реестр ведет Роскомнадзор, провайдеры обязаны блокировать доступ к ресурсам в этом списке.
Ведомости10:19

Подробнее о событии

Роскомнадзор заблокировал сайт проекта «Умное голосование», запущенный политиком Алексеем Навальным

Эхо Москвы14:00

Роскомнадзор начал блокировать сайт Навального «Умное голосование»

РБК11:42

Сайт проекта Навального заблокировали из-за проблем с персональными данными

Вести.Ru11:21

Роскомнадзор заблокировал «Умное голосование» Алексея Навального

Коммерсантъ11:08

Роскомнадзор заблокировал сайт проекта Навального «Умное голосование»

Новая газета10:16

Роскомнадзор заблокировал сайт Навального «Умное голосование»

Говорит Москва10:32

Роскомнадзор заблокировал сайт Навального о голосовании против «Единой России»

Ведомости10:19
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Армия и оружие

Минобороны РФ: США препятствую расследованию химатаки в Алеппо

Как заявили в Министерстве обороны РФ, заявление Госдепартамента США о фальсификации применения террористами 24 ноября в сирийском Алеппо отравляющих веществ является попыткой грубого давления на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), цель которой — сорвать расследование инцидента.
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Литва ввела санкции против России

Литва ввела санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 15:41
Политика

Путин оценил отношения России и Греции после высылки дипломатов

Обновлено в 15:00
Политика

УПЦ МП запретила священникам участвовать в «объединительном соборе»

Украинская православная церковь Московского патриархата заявила о незаконности созываемого УПЦ Киевского патриархата объединительного собора под председательством патриарха Константинопольского Варфоломея.
Обновлено в 15:45
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Крамп-Карренбауэр сменила Меркель на посту главы ХДС

Ранее сообщалось, что во втором туре выборов нового главы Христианско-демократического союза Германии на съезде партии в Гамбурге примут участие Крамп-Карренбауэр и Мерц.
Обновлено в 15:33
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Администрация Трампа понизила ранг постпреда США при ООН

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Москалькова встретилась с украинскими моряками в московском СИЗО

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила СИЗО-2 ФСИН России, где находятся задержанные в Керченском проливе украинские моряки.
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МИД РФ не получал от США доказательств нарушения договора РСМД

Россия не получала от США документов, подтверждающих нарушения договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (РСМД), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Милане по итогам заседания совета министров иностранных дел стран ОБСЕ.
Обновлено в 10:57
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Глава МИД Австрии отложила визит в Россию

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила, что не стала отменять визит в Россию из-за скандала с якобы шпионажем в пользу России, а перенесла его на более позднее время, передает РИА "Новости".
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Путин назначил врио губернатора Сахалинской области

Президент России Владимир Путин назначил Валерия Лимаренко временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области.
Обновлено в 14:53
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В Армении суд арестовал экс-президента Роберта Кочаряна

Апелляционный суд Армении арестовал экс-президента страны Роберта Кочаряна, сообщил его адвокат Айк Алумян.
Обновлено в 15:06
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В МВД прокомментировали отмены концертов российских рэперов

Обновлено в 12:22
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«Газпром»: строительство «Северного потока — 2» идёт по графику

Строительство «Северного потока — 2» идёт по согласованному графику, заявил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.
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В Кремле прокомментировали спор Путина и Лукашенко о газе

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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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