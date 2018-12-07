Политика

Роскомнадзор заблокировал «Умное голосование» Алексея Навального
Коммерсантъ
11:08

Сайт проекта Алексея Навального «Умное голосование» на домене 2019.vote внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных Роскомнадзора, сообщил газете «Ведомости» глава надзорной службы Вадим Ампелонский.
Коммерсантъ11:08
с чего всё началось

Роскомнадзор заблокировал сайт Навального о голосовании против «Единой России»

Один из сайтов оппозиционного политика Алексея Навального – 2019.vote внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, обнаружили «Ведомости». Этот реестр ведет Роскомнадзор, провайдеры обязаны блокировать доступ к ресурсам в этом списке.
Ведомости10:19

Подробнее о событии

Роскомнадзор начал блокировать сайт Навального «Умное голосование»

РБК11:42

Сайт проекта Навального заблокировали из-за проблем с персональными данными

Вести.Ru11:21

Роскомнадзор заблокировал «Умное голосование» Алексея Навального

Коммерсантъ11:08

Навальный обещает восстановить работу заблокированного Роскомнадзором сайта о голосовании против «Единой России»

Эхо Москвы12:22

Роскомнадзор заблокировал сайт проекта Навального «Умное голосование»

Новая газета10:16

Роскомнадзор заблокировал сайт Навального «Умное голосование»

Говорит Москва10:32

Роскомнадзор заблокировал сайт Навального о голосовании против «Единой России»

Ведомости10:19
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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