с чего всё началось

Google проигнорировал требования Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбудило административное дело в отношении компании Google, LLC, говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в "Газету.Ru".

Транспорт Транспорт В Москве открыли канатную дорогу от «Лужников» до Воробьевых гор

Общество Общество Якутского чиновника уволят за банкет на 1 млн рублей

Общество Общество Тюмень стала лидером в рейтинге городов России по качеству жизни При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как качество медицины, дорог, развитие культуры и образования, работа ЖКХ и строительство жилья, работа городских властей, а также оценка жителями удобства города для жизни, миграционные настроения и оценка жителями своего уровня дохода.

Транспорт Транспорт Минтранс предложил поменять цвет дорожной разметки на желтый Минтранс рекомендовал региональным властям сменить белый цвет линий, разделяющих встречные полосы движения на трассах, на более заметный желтый.

Транспорт Транспорт Медведев одобрил эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей

Общество Общество Брянск назвали самым курящим городом России Рейтинг самых курящих городов России возглавил Брянск, Москва заняла второе место, следует из рейтинга, составленного агентством Zoom Market.

Общество Общество Чечня возглавила рейтинг самых «трезвых» регионов России Ранее сообщалось, что по итогам исследования российских регионов в 2017 год титул самого "трезвого" региона также сохранила Чечня.

Здоровье Здоровье В Кировской области врачей поощряют за снижение смертности По словам Васильева, в регионе введена система поощрения для участковых врачей.

Общество Общество В Петербурге умер дирижер Станислав Горковенко Дирижер Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга Станислав Горковенко скончался на 81-м году жизни.

Общество Общество Спасшему из пожара сестер и брата мальчику дали российское гражданство Девятилетний мальчик, вынесший из горящего дома в Рязанской области трех сестер и брата, получил российское гражданство, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Общество Общество Король Малайзии женился на «Мисс Москва – 2015» Свадьба короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана и обладательницы титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаны Воеводиной состоялась в российской столице.

Общество Общество В Петербурге вскрыты миллионные сговоры при проведении праздников В антимонопользом ведомстве пришли к выводу, что все эти структуры за последние три года фактически поделили между собой 27 аукционов на проведение муниципальных праздников.

Общество Общество В Петербурге запретили выходить на лёд, которого пока нет Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2018 года жители и гости города массово выходили на лед, чтобы полюбоваться видами города с необычных ракурсов, доступных в летний сезон лишь с борта прогулочного судна.

Общество Общество Социальные сети начали блокировать в России посты по решению суда Социальные сети закрыли доступ из России к публикациям, которые, по мнению Тушинского районного суда Москвы, порочат честь, достоинство и деловую репутацию владельца БТА-банка Кенеса Ракишева.