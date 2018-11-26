Общество

Роскомнадзор возбудил дело против компании Google
Газета.Ru
08:52

Google проигнорировал требования Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбудило административное дело в отношении компании Google, LLC, говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в "Газету.Ru".
Газета.Ru08:52
с чего всё началось
«Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбудило административное дело в отношении компании Google»,— говорится
 в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.
Коммерсантъ08:06

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