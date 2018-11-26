Общество
Роскомнадзор возбудил дело против компании Google
Роскомнадзор возбудил дело против компании GoogleГазета.Ru08:52
Google проигнорировал требования Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбудило административное дело в отношении компании Google, LLC, говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в "Газету.Ru".
Газета.Ru08:52
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с чего всё началось
«Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбудило административное дело в отношении компании Google»,— говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.Коммерсантъ08:06
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