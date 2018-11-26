с чего всё началось

Google проигнорировал требования Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбудило административное дело в отношении компании Google, LLC, говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в "Газету.Ru".

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Транспорт Транспорт В Москве открыли канатную дорогу от «Лужников» до Воробьевых гор Мэр столицы Сергей Собянин открыл канатную дорогу через Москву-реку, которая свяжет «Лужники» с Воробьевыми горами и улицей Косыгина.

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