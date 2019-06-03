Общество
Роскомнадзор внёс Tinder в реестр распространителей информацииRT на русском 08:44
Роскомнадзор внёс владельца мобильного приложения Tinder — компанию Match Group — в реестр организаторов распространения информации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Культура
Картину Петрова-Водкина продали в Лондоне почти за 12 млн долларов
Картина знаменитого художника из Хвалынска Саратовской области Кузьмы Петрова-Водкина (1878-1939) продана за 9,3 млн евро (11,7 млн долларов США).
Обновлено в 09:07
Авто
Представлены изображения обновленной внедорожной легенды УАЗ-469
Позже, ульяновский автомобильный завод представил обновленную версию этого по сути внедорожника – машина получила название UAZ Hunter.
Обновлено в 08:09
Политика
Лужков предложил способ обеспечить Крым водой из Днепра
Экс-мэр Москвы уверен, что подавать до 5 куб. км воды в год из Дона в Крым можно несколькими способами: по трубопроводу на дне или берегу Азовского моря, либо "с предварительной передачей воды из р. Дон в бассейн Кубани, а затем в Крым".
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что украинские военные продали ополченцам боеприпасы
Офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские военнослужащие продали Народной милиции ЛНР ящик с боеприпасами.
Обновлено в 08:15
Происшествия
На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских
Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Экономика
Российские миллиардеры за пять месяцев стали богаче на $23 млрд
Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2019 года увеличилось на $22,7 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 09:06
Футбол
Футболист сборной России Газинский травмировался в матче с «Чертаново»
Сборная России проводит матч с "Чертаново" в подмосковном Новогорске в рамках подготовки к матчам отбора чемпионата Европы против команд Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 09:45
Общество
Жена Мамаева пройдёт проверку на полиграфе
Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, сообщила, что намерена пройти проверку на полиграфе.
Обновлено в 08:28
Политика
Польша выразила протест из-за открытия на Украине памятника Шухевичу
«Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион на Украине написали письмо к мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу», — указывается в сообщении дипмиссии.
Обновлено в 07:50
Общество
В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.
Обновлено в 02:58
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
Обновлено в 08:19
Общество
Глава РМК Игорь Алтушкин пояснил позицию по храму в Екатеринбурге
Большой репортаж о событиях в столице Урала вышел в федеральном издании Один из меценатов Фонда Святой Екатерины, владелец "Русской медной компании" Игорь Алтушкин рассказал, какую позицию он занимает после стихийных акций в Екатеринбурге вокруг строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 02:05
Здоровье
Медики предупредили об опасностях, подстерегающих детей на даче
Специалисты детской больницы № 9 имени Г.Сперанского при столичном Департаменте здравоохранения составили список вещей и мест, которые наиболее опасны для детей на даче.
Обновлено в 02:36
Политика
Трамп встретился с Елизаветой II
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе своего визита в Великобританию встретился с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце.
Обновлено в 08:06
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Авто
В России стартовали продажи нового Kia Soul
Дилеры KIA в России начинают продажи кроссовера KIA Soul третьего поколения.
Обновлено в 00:47
Общество
Выпускники Тульской области сдают ЕГЭ по русскому языку
Сегодня 660 тысяч выпускников российских школ сдают ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый предмет единого госэкзамена.
Обновлено в 04:36
Культура
Гран-при фестиваля «Интермузей» удостоен заповедник «Петергоф»
Гран-при межмузейного конкурса «Интермузей» получил Государственный музей-заповедник «Петергоф», сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:47
Баскетбол
Тимма пропустит финальную серию Единой лиги ВТБ с ЦСКА
Форвард БК «Химки» Янис Тимма не сможет принять участие в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА.
Обновлено в 07:57
Транспорт
В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро
В Москве 3 июня было запущено движение метро по первому участку Некрасовской линии.
Обновлено в 05:08
Футбол
Моуринью назвал претендентов на «Золотой мяч» в 2019 году
С 2010 по 2016 год «Золотой мяч» присуждался совместно журналом и Международной федерацией футбола, однако затем стороны прекратили сотрудничество.
Обновлено в 08:11
Происшествия
В детском лагере в Приамурье умер подросток
Накануне в лагере «Колосок» произошел трагический случай — во время утренней зарядки умер 14-летний мальчик.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
Неизвестные украли участок дороги в Томской области
Неизвестные демонтировали и увезли выложенный бетонными плитами участок дороги в Верхнекетском районе Томской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Пассажирский УАЗ взорвался в Дагестане: есть пострадавшие
Взрыв газового оборудования в пассажирском УАЗе произошёл в Дагестане.
Обновлено в 09:13
Общество
В Сибири студентам вуза из-за высокой успеваемости снизили стипендии
По информации местных СМИ, снижение стипендий связано с тем, что число первокурсников выросло на 400 человек, однако представители вуза объяснили ситуацию высоким уровнем успеваемости всех учащихся.
Обновлено в 08:56
Общество
Российская турбаза отказала детям с ВИЧ в отдыхе
Сотрудники спортивной деревни «Новинки» в Нижегородской области отказались разместить на базе 50 детей, узнав, что у них ВИЧ.
Обновлено в 09:07