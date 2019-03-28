Технологии
Роскомнадзор угрожает VPN-сервисам блокировкой3DNews 11:41
На выполнение требований VPN-сервисам отводится 30 дней. «В случае выявления факта несоблюдения предусмотренных законом обязанностей, Роскомнадзор может принять решение об ограничении доступа к VPN-сервису», — говорится в сообщении российского ведомства.
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с чего всё началось
«Требования о подключении к ФГИС в адрес VPN-сервисов и «анонимайзеров» направляются на основании обращения в Роскомнадзор федерального органа исполнительной власти, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении Роскомнадзора.РБК10:03
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Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
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Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды
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Обновлено в 16:01
Хоккей
КХЛ объяснила, почему не был засчитан гол СКА в ворота ЦСКА
Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги разъяснил эпизод матча финала Западной конференции ЦСКА — СКА.
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Происшествия
В Южно-Сахалинске ищут исчезнувшую восьмиклассницу
Полицейские, поисковики и родители ищут пропавшую 28 марта 14-летнюю жительницу Южно-Сахалинска Алену Пархоменко.
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Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
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Обновлено в 17:00
Экономика
Главу Swedbank уволили из-за скандала с отмыванием денег
Скандал вокруг Swedbank начался еще в феврале, когда шведский телеканал SVT сообщил, что банк может быть причастен к отмыванию денег.
Обновлено в 09:55
Кино
Вышел трейлер сериала «Чернобыль»
Обновлено в 16:04
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Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест
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Политика
Вынесение приговора Марии Бутиной состоится 26 апреля
Вынесение приговора гражданке России Марии Бутиной в американском суде состоится 26 апреля.
Обновлено в 10:40
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Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017-2019 годом, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено в 19:00
Армия и оружие
Группа кораблей НАТО вошла в Черное море
Группа, составленная из нескольких кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.
Обновлено в 14:28
Авто
В Сети показали тизер Ford Escape
Американские производители показали в Сети видео-тизер Ford Escape. Автомобиль будет официально представлен в следующий вторник, 2 апреля.
Обновлено в 13:17
Здоровье
Эксперты ОНФ запустят проект по качеству медицины в первичном звене
Эксперты Общероссийского народного фронта начинают работу над новым проектом по здравоохранению, который будет направлен на повышение качества медицины в первичном звене.
Обновлено в 11:46
Политика
Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»
Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина
Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
Обновлено в 15:53
Политика
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Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, а для того, чтобы это произошло, «допустимы все методы».
Обновлено в 14:09
Шоу-бизнес
Кети Топурия призналась, почему рассталась с Гуфом
Грузинская и российская певица, вокалистка группы "А’Студио" Кети Топурия впервые после расставания с рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым) рассказала, почему не сложился их союз.
Обновлено в 19:44
Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Футбол
Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба
Пресс-служба каталонской "Барселоны" провела голосование среди болельщиков за лучший гол в истории клуба.
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Принц Гарри и Меган Маркл нарушили многовековую традицию
Принц Гарри и Меган Маркл нарушили многовековую традицию королевской семьи во время свадьбы.
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Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова.
Обновлено в 12:52
Музыка
В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь
Обновлено в 16:24
Экономика
Великобритания продолжит предоставлять России налоговые сведения
«Появившиеся в СМИ сообщения, что Великобритания якобы не будет сообщать ФНС России информацию о зарубежных финансовых счетах российских налоговых резидентов в банках Соединённого Королевства, не соответствуют действительности», — приводит ТАСС заявление пресс-службы ФНС.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки
Обновлено в 20:07
Экономика
Рынок каршеринга в РФ вырос в пять раз и достиг семи млрд рублей
Российский рынок каршеринга в 2018 год увеличился в пять раз и достиг семи млрд рублей. Об этом говорится в исследовании Сбербанка.
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Политика
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Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса службы Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 19:31
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Инцидент произошел в мае прошлого года: как выяснило следствие, перед закрытием Третьяковской галереи Подпорин прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и несколько раз ударил по застекленному полотну металлической стойкой ограждения.
Обновлено в 11:46
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi Redmi Note 7 в России раскупили всего за полчаса
Первую партию смартфонов Xiaomi Redmi Note 7 в России раскупили всего за полчаса.
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Происшествия
На Ставрополье судью лишили статуса после видео с голой женщиной
Члены совета не вникали в ситуацию подробно и решили лишить Макарова статуса лишь за то, что он появился «в общественном месте в компании с голой женщиной».
Обновлено в 17:02