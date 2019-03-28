Технологии

Роскомнадзор угрожает VPN-сервисам блокировкой3DNews 11:41

На выполнение требований VPN-сервисам отводится 30 дней. «В случае выявления факта несоблюдения предусмотренных законом обязанностей, Роскомнадзор может принять решение об ограничении доступа к VPN-сервису», — говорится в сообщении российского ведомства.
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«Требования о подключении к ФГИС в адрес VPN-сервисов и «анонимайзеров» направляются на основании обращения в Роскомнадзор федерального органа исполнительной власти, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении
 Роскомнадзора.
РБК10:03

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