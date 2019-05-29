Роскомнадзор требует удалить видеотрансляции протестов в ЕкатеринбургеГрани.ру 04:21

Наши стримы одновременно смотрели тысячи человек, под видео оставлены тысячи комментариев. Недавно депутат Заксобрания Саратовской области Николай Бондаренко по требованию Роскомнадзора удалил со своего канала на youtube.com видео, посвященное протестам в Екатеринбурге.

с чего всё началось

Роскомнадзор потребовал от издания E1.ru удалить с youtube-канала две видеотрансляции протестов против строительства храма в центре Екатеринбурга. Как сообщает издание, речь идет о прямых эфирах, которые его корреспонденты вели на второй и третий день противостояния в сквере у Театра драмы.

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