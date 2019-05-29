Общество
Роскомнадзор требует удалить видеотрансляции протестов в ЕкатеринбургеГрани.ру 04:21
Роскомнадзор потребовал от издания E1.ru удалить с youtube-канала две видеотрансляции протестов против строительства храма в центре Екатеринбурга. Как сообщает издание, речь идет о прямых эфирах, которые его корреспонденты вели на второй и третий день противостояния в сквере у Театра драмы.
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с чего всё началось
Наши стримы одновременно смотрели тысячи человек, под видео оставлены тысячи комментариев. Недавно депутат Заксобрания Саратовской области Николай Бондаренко по требованию Роскомнадзора удалил со своего канала на youtube.com видео, посвященное протестам в Екатеринбурге.Екатеринбург Онлайн01:00
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