Общество
Роскомнадзор потребовал от екатеринбургского издания удалить трансляции протестовВедомости 02:50
Роскомнадзор потребовал удалить с YouTube-канала екатеринбургского издания E1.RU две онлайн-трансляции протестов против строительства храма на месте сквера у Театра драмы, сообщается на сайте издания.
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с чего всё началось
Наши стримы одновременно смотрели тысячи человек, под видео оставлены тысячи комментариев. Недавно депутат Заксобрания Саратовской области Николай Бондаренко по требованию Роскомнадзора удалил со своего канала на youtube.com видео, посвященное протестам в Екатеринбурге.Екатеринбург Онлайн01:00
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Здоровье
Глава Россельхознадзора опасается передела мясного рынка
Африканская чума свиней (АЧС) в Китае может вызвать передел всего мясного рынка, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт 29 мая на прошедшем в Буэнос-Айресе заседании российско-аргентинской межправительственной комиссии.
Обновлено в 02:43
Авто
Улучшенный кроссовер Honda CR-V сменит имя и дизайн
Напомним, что для рынка Поднебесной Honda CR-V производится совместным предприятием Dongfeng и Honda, однако новинка получит «прописку» на СП GAC и Honda, что является нормальной практикой, передает издание 32cars.ru.
Обновлено в 00:33
Общество
Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб
Единственное, что сделали проверяющие, - попросили родителей купить в школу огнетушитель.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина
Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного для администрации президента.
Обновлено в 01:35
Футбол
Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии
Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
Обновлено в 01:00
Футбол
Новые футбольные правила вступят в силу с 25 июня
УЕФА объявил о том, что изменения в футбольных правилах, утвержденные Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), вступят в силу с 25 июня.
Обновлено в 04:24
Политика
Пьяный Мосийчук крестился и обзывал телезрителей в прямом эфире
Народный депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук пришел на прямой эфир телеканала ZIK в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 03:10
Транспорт
В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД
Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.
Обновлено вчера в 06:19
Космос
Третьему спутнику МГТУ Баумана из суеверия дадут новое название
Обновлено вчера в 06:27
Футбол
«Реал» установил ценник на Рамоса
Ранее Рамос заявил о желании продолжить карьеру в чемпионате Китая.
Обновлено в 04:20
Экономика
Развитие внутренних авиарейсов в России оказалось убыточным
По оценкам экспертов, попытки переложить рост цен на керосин полностью в цену билета подорвут спрос, но, если удерживать цены на текущем уровне без господдержки, многие региональные направления станут убыточными.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Подмосковье задержана банда авторитета Циркача
В Московской области задержана банда, входящая в сферу влияния вора в законе по прозвищу Циркач.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Семиклассник напал с топором на девочку в школе в Саратовской области
Обновлено вчера в 03:58
Политика
Песков сообщил о поставке С-400 Турции раньше сроков
Поставки зенитных ракетных комплексов С-400 Турции идут раньше запланированных сроков по просьбе Анкары, никаких задержек нет.
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Канаде два человека погибли при крушении самолета
Обновлено в 02:44
Политика
Качиньского призывают ответить за оскорбления в адрес России
Политик убежден, что Качиньский за свои оскорбительные заявления в сторону России должен ответить перед судом, и угрозу сегодня для Польши представляет именно Украина, где сегодня активной поддержкой пользуются фашисты.
Обновлено в 01:31
Экономика
Лекарства от ВИЧ не прошли по цене
Минздрав подвел итоги повторно объявленных в апреле 2019 года аукционов на поставку препарата для лечения пациентов с ВИЧ ламивудин.
Обновлено вчера в 17:58
Энергетика
Минфин отказался «платить за косяки» «Транснефти» с грязной нефтью
Отвечая на вопрос о возможном снижении порога дивидендов «Транснефти» из-за проблем с поставками по «Дружбе», первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов назвал неправильным, чтобы «государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти».
Обновлено в 01:55
Авто
В большинстве регионов РФ отмечается рост рынка новых авто
Более чем на 30% выросла реализация новых авто в Ненецком АО (+39,4%), а также на Камчатке (+32,5%).
Обновлено в 03:14
Политика
Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины
В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
Обновлено в 02:18
Общество
В Югре заведующая детсадом уволилась из-за видео со «стриптизом»
Руководитель детского сада в Сургуте (ХМАО) уволилась из-за появившегося в сети видео трехлетней давности, на котором запечатлен праздник с аниматором, исполняющим стриптиз в костюме кабана, заявил РИА Новости в среду советник главы города Александр Оверчук.
Обновлено в 03:09
Экономика
Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов
Большинство россиян, опрошенных социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), не считают возможным брать крупные кредиты в банках.
Обновлено в 04:31
Футбол
Тен Хаг: у Промеса есть ДНК «Аякса»
Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился мыслями о способностях полузащитника «Севильи» и сборной Нидерландов Квинси Промеса.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Киеве на заводе «Кузня на Рыбальском» горит корабль
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
К концу года в Комсомольске выпустят первый Су-57 пятого поколения
Первый самолет будет передан Воздушно-космическим силам России в конце этого года.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес
Рита Дакота чуть не стала любовницей женатого мужчины
Обновлено в 04:28