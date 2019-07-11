Качество связи волнует граждан значительно меньше, чем плата за услуги: на него обратило внимание 12–25% пользователей. При этом наказать операторов за плохую связь, по сути, невозможно, так как параметры ее качества законодательно не закреплены, пояснили «Известиям» в Роскомнадзоре.

с чего всё началось

Специалисты Роскомнадзора составили список жалоб на российских операторов сотовой связи, которыми больше всего недовольны жители страны. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные ведомства.

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