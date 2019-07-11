Россияне стали чаще жаловаться на услуги сотовых операторов – – во II квартале 2019 года по сравнению с первым количество обращений выросло на 21,5%. Об этом свидетельствует статистика Роскомнадзора, с которой ознакомились "Известия".

с чего всё началось

Специалисты Роскомнадзора составили список жалоб на российских операторов сотовой связи, которыми больше всего недовольны жители страны. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные ведомства.

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