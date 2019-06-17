Политика

Роскомнадзор составил проект правил изоляции рунета в случае угрозыКоммерсантъ 15:17

Роскомнадзор составил проект приказа, определяющего правила изоляции российского сегмента интернета (рунета) в случае возникновения угрозы.
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Роскомнадзор предложил правила маршрутизации трафика в случае угроз Рунету

ТАСС15:55

В случае изоляции рунета внешние каналы связи сохранят для посольств и пользователей в Калининградской области

Эхо Москвы13:01

Роскомнадзор составил проект правил изоляции рунета в случае угрозы

Коммерсантъ15:17

Роскомнадзор раскрыл подробности изоляции Рунета в случае внешней угрозы

Говорит Москва13:46

Роскомнадзор описал сценарий на случай угрозы Рунету

Lenta.ru13:12

Роскомнадзор составил план изоляции Рунета при внешней угрозе

Газета.Ru16:17

Роскомнадзор: в случае изоляции Рунета внешние каналы связи сохранят для посольств и Калининградской области

Новая газета12:57
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 20:04, Вашингтон
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Кино

Цискаридзе рассказал, зачем пересматривает фильмы о Гарри Поттере

Обновлено в 10:12
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено в 09:15
Космос

Посмотрите на Tabletop Whale — полный атлас орбит всех объектов в Солнечной системе 🔥

В Tabletop Whale, помимо Солнца и всех планет, вошли орбиты более 18 тыс. астероидов в Солнечной системе.
Обновлено в 08:42
Гаджеты

Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке

Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, а также смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4 и беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 19:21
Происшествия

В Новосибирске пассажиры покинули самолёт, который не могли завести

Пассажиры в международном аэропорту "Толмачево" города Новосибирска в панике покинули самолёт, который долго не могли завести.
Обновлено в 18:39
Футбол

«Реал» рассчитывает оформить трансфер Погба до 1 июля

«Реал» намерен в ближайшее время оформить трансфер полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов

Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Авто

Chrysler отзывает в России минивэны Pacifica

Обновлено в 07:39
Происшествия

В результате землетрясения в Китае есть жертвы и пострадавшие

По меньшей мере шесть человек погибли и ещё 75 пострадали в результате землетрясения на юго-западе Китая, передаёт агентство «Синьхуа».
Обновлено в 17:59
Происшествия

Власти передадут бизнесмену брошенный цыганами в Чемодановке скот

Обновлено в 19:50
Шоу-бизнес

Принца Уильяма подвергли критике за его отношение к старшим детям

Британского принца Уильяма раскритиковали за его отношение к старшим детям.
Обновлено в 15:57
Армия и оружие

Не боится показать свою хватку: израильские послания для России накануне встречи по безопасности (Al-Akhbar, Ливан) (Al-Akhbar)

Тель-Авив возлагает большие надежды на трехстороннюю встречу, которая состоится в конце этого месяца при участии высокопоставленных чиновников, отвечающих за национальную безопасность Израиля, России и Соединенных Штатов.
Обновлено в 18:38
Шоу-бизнес

Анна Грачевская снялась обнаженной

Обновлено в 17:00
Политика

Миронов предложил Путину два пути борьбы с коррупцией

Для борьбы с коррупцией у партии «Справедливая Россия» есть две инициативы.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Директора Фонда кино избили в Москве

Исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова избили в Москве.
Обновлено в 19:45
Хоккей

Карлссон и «Сан-Хосе» заключили новый контракт

Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон подписал с командой новый восьмилетний контракт.
Обновлено в 13:11
Происшествия

После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ

12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.
Обновлено в 10:32
Космос

NASA ищет юмориста-штатника для марсианской миссии

Сотрудники NASA ищут комика, который согласился бы полететь на Марс в составе будущей межпланетной миссии.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Отец Децла поздравил внука Тони с 14-летием

Александр Толмацкий поздравил своего внука с 14-летием.
Обновлено в 06:52
Политика

Зеленский заявил о необходимости расширить санкции против РФ

Зеленский отметил, что санкции против РФ необходимо сохранять до тех пор, пока не будут восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины, добавив, что они являются единственным средством давления на Москву и дипломатическим инструментом для достижения результата.
Обновлено в 19:25
Футбол

Футболист «Краснодара» может выбыть из-за травмы до конца года

Полузащитник сборной Швеции и российского "Краснодара" Виктор Классон может выбыть из-за травмы до конца года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:50
Происшествия

В Стамбуле произошла перестрелка между гражданами Грузии и России

Сообщается, что турецкая полиция обнаружила на месте стрельбы огнестрельное оружие с глушителем. В МИДе Грузии проверяют эту информацию.
Обновлено в 15:30
Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге освободил журналиста Игоря Рудникова

Московский районный суд Санкт-Петербурга переквалифицировал дело учредителя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова с вымогательства (ст. 163 УК) на самоуправство (ст. 330 УК).
Обновлено в 07:48
Общество

Невольный учитель: Бутина преподает в тюрьме основы демократии США

Российская гражданка Мария Бутина в новой тюрьме начала официально преподавать четыре предмета.
Обновлено в 17:01
Политика

МИД Украины не исключает «газовый кризис» из-за России

«Пока Россия откладывает переговоры по будущему контракту, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезно»,— сказала госпожа Зеркаль,— «Вот почему каждая европейская нация, включая Украину, увеличивает запасы газа в хранилищах».
Обновлено в 19:09
Футбол

«Барселона» готова вернуть Неймара, если он публично извинится

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать бразильца.
Обновлено в 15:38
Происшествия

Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым

Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Здоровье

Поликлиники в России получат «звезды» по примеру отелей

Поликлиники в России будут сертифицированы. Медучреждения получат «звезды», как принято при оценке уровня работы отелей в турбизнесе.
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес

Бари Алибасов выписан из больницы

Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 07:45
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