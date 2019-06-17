Политика

Роскомнадзор составил проект правил изоляции рунета в случае угрозыКоммерсантъ 15:17

Роскомнадзор составил проект приказа, определяющего правила изоляции российского сегмента интернета (рунета) в случае возникновения угрозы.
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Роскомнадзор предложил правила маршрутизации трафика в случае угроз Рунету

ТАСС15:55

Роскомнадзор составил план изоляции Рунета при внешней угрозе

Газета.Ru16:17

Роскомнадзор: в случае изоляции Рунета внешние каналы связи сохранят для посольств и Калининградской области

Новая газета12:57

Роскомнадзор раскрыл подробности изоляции Рунета в случае внешней угрозы

Говорит Москва13:46

Роскомнадзор описал сценарий на случай угрозы Рунету

Lenta.ru13:12

В случае изоляции рунета внешние каналы связи сохранят для посольств и пользователей в Калининградской области

Эхо Москвы13:01

Роскомнадзор составил проект правил изоляции рунета в случае угрозы

Коммерсантъ15:17
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Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу во время чемпионского парада в Торонто

Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес

Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя

Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено в 06:36
Политика

Зеленский нашел ошибку в словах Макрона о переговорах по Донбассу

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор не понимает отношения нового украинского руководителя к минским договоренностям.
Обновлено в 14:23
Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США

Обновлено в 13:42
Футбол

«Барселона» готова вернуть Неймара, если он публично извинится

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать бразильца.
Обновлено в 15:38
Происшествия

Лжекосметолог, изуродовавшая лица 19 пациенток, сядет на 5,5 лет

Обновлено в 09:33
Происшествия

В Москве избили директора Фонда кино

Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
Обновлено в 18:08
Политика

Жена Зеленского пригласила в гости жену Макрона

Супруга президента Украины Елена Зеленская пригласила жену французского лидера Брижит Макрон приехать с визитом в Киев, передает "112 Украина".
Обновлено в 12:32
Происшествия

Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось

Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Происшествия

Число пострадавших из-за землетрясения в Китае выросло до 75 человек

Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая возросло до 75 человек, шестеро погибли, сообщает агентство Синьхуа.
Обновлено в 17:21
Происшествия

В районе Речного вокзала в Москве локализовали пожар на складе

Пожарные локализовали возгорание склада в районе Речного вокзала на площади 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Обновлено в 17:18
Авто

Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana

Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес

Мария Кравченко стала копией Вероники Кастро

Обновлено в 16:36
Гаджеты

Xiaomi представила в России три телевизора, смартфон, наушники и браслет

Сегодня, 17 июня, компания Xiaomi представила сразу несколько своих продуктов на российском рынке — смартфон Mi 9T, продолжающий флагманскую линейку Mi 9, сразу три модели «умных» телевизоров Mi TV (ранее компания не продавала телевизоры на российском рынке), фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 13:03
Происшествия

Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов

Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Экономика

Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности

В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:15
Политика

Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире.
Обновлено в 12:25
Общество

BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение

Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
Обновлено в 14:14
Футбол

Легенда «Ромы» Тотти покинул клуб

Экс-футболист итальянской "Ромы" Франческо Тотти, ставший по окончании профессиональной карьеры техническим директором клуба, принял решение оставить пост.
Обновлено в 10:53
Общество

Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки

Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено в 10:05
Происшествия

В НИИ Склифосовского опровергли выписку Алибасова

Обновлено в 11:12
Происшествия

Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией в пензенском селе Чемодановка, где произошла массовая драка с участием местных жителей.
Обновлено в 06:34
Экономика

Российские авиакомпании получили рекордный убыток

Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
Обновлено в 10:01
Кино

Цискаридзе посоветовал учителям изучить «Гарри Поттера»

Российский артист балета и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе дал совет учителям о том, как им найти общий язык с учениками.
Обновлено в 13:01
Общество

Раки восстановят старые связи, а Стрельцам лучше отказаться от покупок

Рак Появится шанс восстановить старые связи, деловые или личные отношения. которые вы сами когда-то разорвали.
Обновлено в 13:00
Здоровье

Любимов открыл ФАП в Старожилове

Губернатор Николай Любимов открыл новый фельдшерско-акушерский пункт в рабочем поселке Старожилово.
Обновлено в 09:28
Музыка

У лидера Megadeth обнаружили рак горла

Обновлено в 15:27
Происшествия

Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции.
Обновлено в 12:46
Футбол

«Челси» отказал претендующим на Виллиана «Барселоне» и «Атлетико»

"Аристократы" отказались продавать 30-летнего бразильца "Барселоне" и мадридскому "Атлетико", которые предложили за футболиста почти 40 миллионов евро.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес

Родственница Зыкиной обвинила покойную певицу в похищении детей

Родственница Людмилы Зыкиной Татьяна в обвинила звезду советского экрана в похищении детей.
Обновлено в 10:41
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