Политика

Роскомнадзор составил план изоляции Рунета при внешней угрозеГазета.Ru 16:17

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) опубликовала план работы Рунета в случае отключения от международной Сети – при "внешней угрозе".
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Власти предложили сделать исключение для Калининграда при изоляции Рунета

РБК15:57

Роскомнадзор составил план изоляции Рунета при внешней угрозе

Газета.Ru16:17

Роскомнадзор: в случае изоляции Рунета внешние каналы связи сохранят для посольств и Калининградской области

Новая газета12:57

Роскомнадзор раскрыл подробности изоляции Рунета в случае внешней угрозы

Говорит Москва13:46

Роскомнадзор описал сценарий на случай угрозы Рунету

Lenta.ru13:12

В случае изоляции рунета внешние каналы связи сохранят для посольств и пользователей в Калининградской области

Эхо Москвы13:01

Роскомнадзор составил проект правил изоляции рунета в случае угрозы

Коммерсантъ15:17
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Армия и оружие

От минометного огня боевиков погибли 11 жителей провинции Алеппо

Боевики обстреляли из минометов населенный пункт Кудехи в сирийской провинции Алеппо, погибли 11 мирных жителей, 15 ранены, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
Обновлено в 15:07
Происшествия

Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде

24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Политика

Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:26
Футбол

«Рома» выступила с заявлением относительно ухода Тотти

Итальянский футбольный клуб «Рома» выступил с официальным заявлением относительно ухода легендарного Франческо Тотти с должности технического директора.
Обновлено в 16:06
Происшествия

В 45 хозяйствах в Чемодановке оставили умирать домашний скот

Обновлено в 11:45
Общество

Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Футбол

«Аталанта» продлит аренду Пашалича на сезон

«Аталанта» договорилась с «Челси» о продлении арендной сделки по полузащитнику Марио Пашаличу сроком еще на один сезон.
Обновлено в 16:01
Происшествия

В Германии задержали подозреваемого в убийстве политика

Сотрудники полиции ФРГ поймали и задержали подозреваемого в убийстве главы администрации округа Кассель Вальтера Любке.
Обновлено вчера в 11:40
Политика

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда

Обновлено в 12:25
Происшествия

Директор Белгородского НПЗ арестован после жалобы на «прямую линию»

Напомним, ранее работники Белгородского НПЗ во второй раз за неделю записали видеообращение в адрес президента страны.
Обновлено в 10:33
Экономика

Минэнерго поддержало идею «Россетей» ускоренно повысить тарифы

Минэнерго в целом поддерживает предложение компании «Россети» об ускоренном росте тарифов для прямых потребителей магистральных сетей, сообщили в министерстве.
Обновлено в 16:43
Происшествия

В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России

Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
Обновлено в 10:21
Происшествия

В Москве загорелся склад на Северном речном вокзале

Обновлено в 16:26
Общество

Летом в Бибирево на северо-востоке Москвы появится «Парк света»

Летом в Бибирево на северо-востоке Москвы появится "Парк света", говорится в пресс-релизе мэрии города.
Обновлено в 12:11
Экономика

России предсказали убыль населения до 100 миллионов человек

Население России может составить менее 100 миллионов человек к 2078 году.
Обновлено в 16:11
Экономика

Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности

В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:15
Политика

Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФ

В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:19
Наука

В США научились предсказывать психический срыв по голосу

Как сообщает Хайтек+ со ссылкой на американские СМИ, ученые из США доказали, что речь человека, страдающего от психического срыва, отличается низкой степенью семантической плотности, а также частыми упоминаниями слов, связанных со звуками и голосами.
Обновлено в 14:28
Здоровье

Названы регионы с самой высокой распространенностью рака

Самое высокое значение распространенности рака по итогам 2018 г. зафиксировано в Курской области – 3331,1 случая заболевания на 100 000 населения.
Обновлено в 04:45
Политика

Макрон выступил против выхода России из Совета Европы

Франция хотела бы избежать полного выхода России из Совета Европы, однако речь не идет о снятии санкций.
Обновлено в 14:55
Политика

Бабича назначили замминистра экономического развития

Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.
Обновлено в 05:18
Происшествия

В Стамбуле произошла перестрелка между гражданами Грузии и России

Сообщается, что турецкая полиция обнаружила на месте стрельбы огнестрельное оружие с глушителем. В МИДе Грузии проверяют эту информацию.
Обновлено в 15:30
Армия и оружие

На полигоне в Польше во время учений НАТО вспыхнул крупный пожар

На Дравском полигоне, как и в других регионах Польши, проходят масштабные военные учения НАТО Dragon-19, в которых принимают участие около 18 тысяч человек и 2,5 тысячи единиц военной техники.
Обновлено в 12:43
Гаджеты

Раскрыты характеристики iPhone 2020 года

Обновлено в 15:21
Музыка

У лидера Megadeth обнаружили рак горла

Обновлено в 15:27
Баскетбол

Неизвестный открыл стрельбу во время спортивного парада в Торонто

Обновлено в 16:56
Политика

Умер бывший замглавы КГБ Филипп Бобков

В возрасте 93 лет умер генерал армии, бывший первый заместитель председателя КГБ Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Спорт

Зеппельт высказался по поводу допинг-скандала в Чувашии

Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт высказался по поводу допингового скандала в спортивном училище Чувашии.
Обновлено в 13:28
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Технологии

CNN: экстремальные температуры будут наблюдаться к концу века на 58% поверхности Земли

Потепление приведет к тому, что уже в конце нынешнего века на большей части территории планеты будут наблюдаться экстремально высокие среднемесячные температуры.
Обновлено в 14:44
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