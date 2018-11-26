Общество
Ранее в понедельник Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении и возбудил дело в отношении Google, так как компания не подключилась к системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов. Дело по существу будет рассмотрено в декабре, говорилось в сообщении службы.
РИА Новости09:21
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«Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбудило административное дело в отношении компании Google»,— говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.Коммерсантъ08:06
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