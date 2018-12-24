Политика
Глава Роскомнадзора Александр Жаров прокомментировал возможное отключение российского сегмента интернета от глобальной сети.
Газета.Ruвчера в 23:43
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Государство должно быть готово к тому, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации по природным, антропогенным или техногенным причинам ситуация была локализована и предоставление услуг связи, доступ в интернет были восстановлены в кратчайшие сроки.
— Александр Жаров, российский политикURA.Ru 00:18
с чего всё началось
Российскому сегменту интернета не грозит отключение от глобальной сети. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.ТАССвчера в 23:06
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В Роскомнадзоре заявили об отсутствии перспектив отключения РФ от интернета
Комсомольская правда00:28
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Армия и оружие
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Приказ о выводе американских войск из Сирии уже подписан, сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.
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Армия и оружие
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Солдаты ВСУ разгромили базу отдыха на границе с Крымом
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Армия и оружие
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Политика
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Политика
Россия предложила Индонезии помощь после цунами
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Политика
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Политика
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Политика
Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина
На ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина прозвучал ряд жалоб, не имеющих отношение к действительности и, по сути, являющихся клеветой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 13:41
Космос
Илон Маск оценил прогресс Китая в космосе
Глава американской космической корпорации SpaceX Илон Маск отметил прогресс Китая в развитии космической отрасли, об этом он написал на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 23:29
Армия и оружие
Израильские военные обстреляли вооруженных людей на границе с Сирией
После ухода военных США Израиль, как заметил Нетаньяху, готов при необходимости расширить проведение военных операций в Сирии.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
В РПЦ заявили о готовности к диалогу с Константинополем
Русская православная церковь готова к диалогу с Константинополем, но не к «отказу от истины», заявил в интервью RT глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Обновлено в 00:29
Армия и оружие
В Новосибирск вернулись более 150 зенитчиков из Сирии
Более 150 военнослужащих зенитно-ракетного полка Центрального военного округа вернулись на родину после успешного выполнения задач по охране российских объектов в Сирийской Арабской Республике, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Порошенко увидел в резолюциях ООН по Крыму «четкий сигнал» для России
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Обновлено вчера в 15:19
Политика
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Обновлено в 01:11