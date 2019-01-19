Общество

Роскомнадзор проверит Procter&Gamble и Burger KingРоссийская газета 08:11

Роскомнадзор ведет плановую проверку Procter&Gamble и Burger King на соблюдение закона о локализации персональных данных. Об этом журналистам сказал временно исполняющий обязанности замглавы службы Юрий Контимров.
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Роскомнадзор начал проверку P&G и Burger King по локализации данных россиян в РФ

Интерфакс09:08

Роскомнадзор проверяет компании «Бургер Кинг» и «Проктер энд Гэмбл» на соблюдение российских законов

Эхо Москвы08:30

Роскомнадзор проводит проверку P&G и Burger King

RT на русском08:37

Роскомнадзор объявил о проверке Burger King и Procter & Gamble

РБК09:03

Роскомнадзор проверяет Procter&Gamble и Burger King

РИА Новости08:27

Роскомнадзор проверит Procter&Gamble и Burger King

Российская газета08:11

Роскомнадзор проверяет Burger King и P&G на соблюдение закона о персональных данных

ТАСС08:08
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Происшествия

На Украине пропал капитан судна «Норд»

Родственники и адвокаты капитана рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко, удерживаемого на территории Украины под подпиской о невыезде, уже двое суток не могут с ним связаться.
Обновлено в 09:33
Авто

Renault показал салон нового Clio

Представители компании отмечают, что порядка 70% времени при работе над пятым поколением Clio было потрачено именно на интерьер.
Обновлено в 09:37
Интернет

«ВКонтакте» разрешил архивировать старые записи

Социальная сеть «ВКонтакте» добавила новую функцию.
Обновлено в 09:35
Авто

Китайский пикап JAC T6 привезут в Россию

Китайский пикап с рамной конструкцией и 2-рядной кабиной получит два варианта двигателей –2-литровый агрегат на 177 лошадиных сил или мотор аналогичного объема, но с отдачей всего в 136 «сил».
Обновлено в 08:14
Происшествия

Подозреваемый в хищении картины Куинджи задержан

Известно, что в декабре прошлого года подозреваемый в хищении картины задерживался столичной полицией за хранение наркотиков.
Обновлено в 00:12
Армия и оружие

Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Балтикой

Российский Су-27 поднимался в воздух на перехват самолета-разведчика ВВС США P-8A Poseidon над Балтийским морем, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 07:37
Происшествия

В Саратове арестовали арендатора кафе, где произошёл взрыв газа

Обновлено в 09:37
Наука

В Новосибирске собрали первый в мире алюминиевый авиадвигатель

Первый в мире двигатель внутреннего сгорания, собранный полностью из алюминия прошел полный цикл испытаний, которые подтвердили его эффективность.
Обновлено в 07:45
Авто

В России в 2018 году выросли продажи люксовых автомобилей

Еще жители России в 2018 году приобрели 96 единиц Rolls-Royce, 72 — Lamborghini, 30 – Ferrari и 13 – Aston Martin.
Обновлено в 07:05
Экономика

«Туполев» анонсировал первый полет сверхзвукового бизнес-джета

Первый полет сверхзвукового бизнес-джета запланирован на 2027 год.
Обновлено в 09:48
Авто

Закрывшийся завод «ЗИЛ» продает новые «Бычки» без пробега

На «Авито» выставлена на продажу целая партия из девяти автомобилей ЗИЛ-5301 «Бычок» без пробега.
Обновлено в 03:18
Авто

Mercedes-Benz в России отзывает 8 автомобилей Sprinter

Mercedes-Benz в России отзывает 8 автомобилей Sprinter, реализованных на российском рынке в июле прошлого года.
Обновлено в 06:58
Энергетика

FT: Польше придется согласовывать свой газопровод с Россией

Варшаве придется согласовывать проект газопровода Baltic Pipe с Россией. Об этом пишет газета The Financial Times.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Потерявшийся в лесу трехлетний ребенок рассказал о медведе-спасителе

Обновлено в 04:06
Происшествия

В Чечне бандит обстрелял из автомата силовиков

Силовики открыли ответный огонь. Вскоре после нападения в республике был введен план "Сирена" и "Крепость".
Обновлено в 09:37
Происшествия

Россияне не пострадали в результате торнадо на Кубе

Граждане России, по предварительным данным, не пострадали в результате обрушившегося на Кубу торнадо, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Гаване.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Памятник «Вежливым людям» в Симферополе осквернил гражданин Украины

Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, облил краской памятник «Вежливым людям» в Симферополе около здания Верховного совета Крыма, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 05:42
Общество

«Сбербанк Онлайн» попал в реестр ОРИ

«В обновленном списке ОРИ как обычно много форумов, региональных СМИ, небольших порталов, но появились и весьма интересные записи — такие, как сервис онлайн-карт 2gis или приложения Сбербанка», - говорят в «Роскомсвободе».
Обновлено в 08:00
Авто

SsangYong показал дизайн нового кроссовера SsangYong Actyon

Кроссовер SsangYong Korando/Actyon нового поколения, наконец, напомнил о себе.
Обновлено в 09:06
Общество

В Саратове уволили чиновницу после отправки учителей на уборку снега

Обновлено в 05:21
Общество

Умер профессор журфака МГУ Александр Тертычный

В 1973-м окончил факультет журналистики МГУ, а через шесть лет стал кандидатом филологическим наук.
Обновлено в 05:17
Транспорт

«Ъ» составил топ-10 самых популярных нарушений ПДД 2018 года

Речь идет о выездах на обочину и проездах грузовиков дальше второй полосы: основная доля таких нарушений также приходится на Москву, где их уже несколько лет фиксируют камеры.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия

Экс-глава «Дальспецстроя» найден мертвым в Москве

Бывший глава компании "Дальспецстрой" Дмитрий Савин, предположительно, покончил с собой в Москве.
Обновлено в 05:03
Технологии

Роскомнадзор разблокировал около 19 тысяч IP-адресов

Роскомнадзор осуществил разблокировку трех подсетей средних провайдеров хостинга, включающих в себя почти 19 тысяч IP-адресов.
Обновлено в 08:45
Общество

Бывшая жена Задорнова подала в суд на Первый канал

Обновлено в 08:46
Экономика

«Ъ»: ФРИИ предлагает гражданам заработать на своих персональных данных

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) подготовил проект изменений в закон "Об информации", в рамках которого предлагается разрешить свободный оборот на рынке "деперсонализированных" пользовательских данных.
Обновлено в 00:45
Авто

Tesla оснастит автомобили новой системой безопасности и музыкой Баха

Ожидается, что новый противоугонный комплекс получат электрокары Tesla Model S, Model X и Model 3. При этом Sentry Mode сможет передавать изображение с камер, расположенных как внутри автомобиля, так и снаружи, что позволит быстрее найти угнанный автомобиль.
Обновлено в 00:25
Общество

С 1 февраля проиндексируют пособия инвалидам и ветеранам

Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации ряда пособий и компенсаций на размер инфляции (4,3 процента).
Обновлено в 02:48
Происшествия

Массовая драка со стрельбой произошла в Сочи

Обновлено в 09:56
Общество

Папа Римский Франциск высказался за сексуальное образование в школах

Папа Римский Франциск считает, что в школах должно проводиться "объективное" сексуальное образование "без идеологических штампов".
Обновлено в 08:24
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