Общество

Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсетиРоссийская газета 13:27

Роскомнадзор предостерег родителей от того, чтобы они выкладывали фотографии своих детей в соцсетях. Как отмечается в сообщении ведомства, стремясь поделиться со всем миром своим счастьем, люди не осознают всех связанных с такой контент-стратегией рисков.
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с чего всё началось
«Дорогие родители, не забывайте, ваш ребенок имеет все те же права на конфиденциальность, как и вы», - говорится в сообщении
 ведомства, приуроченном к Международному дню защиты детей.
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