Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсетиРоссийская газета 13:27

с чего всё началось

Роскомнадзор предостерег родителей от того, чтобы они выкладывали фотографии своих детей в соцсетях. Как отмечается в сообщении ведомства, стремясь поделиться со всем миром своим счастьем, люди не осознают всех связанных с такой контент-стратегией рисков.

Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети

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Шоу-бизнес Ксения Собчак поделилась фото сына с занятий по дзюдо Маленький Платон осваивает новый вид спорта. Двухлетний сын Ксении Собчак и Максима Виторгана начал заниматься дзюдо.

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Происшествия В Шереметьево объяснили проблемы с выдачей багажа Ранее, в субботу, стало известно, что пассажиры в аэропорту Шереметьево более двух часов не могут получить багаж в терминале D. Предполагалось, что сбой связан с системой выдачи.

Происшествия Украинских полицейских заподозрили в ранении пятилетнего ребенка Полицейских подозревают в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений гулявшему во дворе дома пятилетнему мальчику.

Экономика МЭР предложило список поставщиков угля и нефтепродуктов на Украину Министерство экономического развития РФ внесло на рассмотрение правительства перечень компаний, которым разрешат поставлять нефтепродукты и уголь на Украину с 1 июня этого года, сообщили в пресс-службе министерства.

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Армия и оружие В ЛНР заявили о ранении женщины в результате обстрела со стороны ВСУ Генеральная прокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики сообщила, что жительница посёлка Донецкий получила ранение в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

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Общество Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность На мероприятии гендиректор канала Константин Эрнст объявил, что все финалисты конкурса – Валерий Кузаков, Ержан Максим, Мариам Абделькадер, Рената Таирова, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер и Микелла Абрамова – стали победителями.

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