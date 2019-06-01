Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсетиРоссийская газета 13:27

с чего всё началось

Роскомнадзор предостерег родителей от того, чтобы они выкладывали фотографии своих детей в соцсетях. Как отмечается в сообщении ведомства, стремясь поделиться со всем миром своим счастьем, люди не осознают всех связанных с такой контент-стратегией рисков.

Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети

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