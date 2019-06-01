Общество
Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсетиРоссийская газета 13:27
Роскомнадзор предостерег родителей от того, чтобы они выкладывали фотографии своих детей в соцсетях. Как отмечается в сообщении ведомства, стремясь поделиться со всем миром своим счастьем, люди не осознают всех связанных с такой контент-стратегией рисков.
Читать в источнике
Оценить74
с чего всё началось
«Дорогие родители, не забывайте, ваш ребенок имеет все те же права на конфиденциальность, как и вы», - говорится в сообщении ведомства, приуроченном к Международному дню защиты детей.Аргументы и Факты08:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
Политика
Премьер-министр Малайзии сделал громкое заявление по катастрофе MH17
Возглавляемая Голландией комиссия пришла к выводу, что лайнер с 298 пассажирами и членами экипажа был сбит примерно в 40 км от российско-украинской границы ракетой «Бук» Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад требует конкретных и неопровержимых доказательств вины России в катастрофе авиалайнера компании Malaysia Airlines (MH17), которая произошла в небе над Украиной летом 2014 года.
Обновлено вчера в 03:35
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Гаджеты
Блогер провел спытания на прочность первого в мире смартфона с активной системой охлаждения
Обновлено в 16:18
Технологии
Aeon (Великобритания): огибая Вселенную (Aeon Magazine)
По Берлину трудно было понять, что война завершилась, к тому же истинный мир был возможен только после того, как воюющие страны договорятся о заключении соглашения, имеющего обязательную силу.
Обновлено в 18:05
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Обновлено в 04:15
Происшествия
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Футбол
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Спорт
Россию могут отстранить от Олимпиады-2020, сообщили СМИ
Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:50
Шоу-бизнес
50-летняя Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в бикини
Бондарчук кушает небольшими порциями, делая акцент на свежие овощи и фрукты, и результат ее работы над собой очень показателен – к своим 50 годам она сохранила фигуру как у 30-35-летней женщины.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей
Родственникам погибших и пострадавшим в результате катастрофы самолета SSJ-100 выплачено в качестве компенсации уже более 286 млн рублей.
Обновлено в 07:25
Авто
Новый BMW X6 M50i Spied покоряет Нюрбургринг
В Сети появилось шпионское видео, на котором тестовая версия X6 M50i Spied проходит тестовые испытания на знаменитом треке Нюрбургринг.
Обновлено в 05:13
Космос
С Байконура стартовала ракета с самым мощным российским спутником
Обновлено 30 мая в 14:44
Здоровье
«Рак боится смелых»: в онкоцентре имени Блохина — день открытых дверей
Акция под названием «Рак боится смелых» проходит в онкоцентре имени Блохина.
Обновлено в 10:45
Здоровье
Надо есть меньше: способы, которые помогут уменьшить аппетит
Читайте наш материал про способы,которые помогут уменьшить аппетит.
Обновлено вчера в 09:30
Футбол
В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса
В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Происшествия
При подрыве автомобиля в сирийской Ракке погибли 10 человек
В сирийском городе Ракка в результате подрыва автомобиля погибли десять человек, сообщает газета An-Nahar со ссылкой на данные Обсерватории по правам человека.
Обновлено в 19:27
Происшествия
Полицейские обезвредили бомбу под автомобилем в Северной Ирландии
В Северной Ирландии неизвестные прикрепили самодельное взрывное устройство к днищу патрульной машины.
Обновлено в 19:00
Гаджеты
Bloomberg: Apple может отказаться от iTunes
Корпорация Apple на своей ежегодной Всемирной конференции для разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC) представит обновление операционной системы, а также анонсирует ряд нововведений, касающихся автономного использования устройств ее производства.
Обновлено в 15:33
Общество
Племянница Скрипаля написала книгу о его отравлении
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опубликовала на своей странице «ВКонтакте» первую главу книги, посвященной отравлению семьи Скрипалей в британском Солсбери.
Обновлено в 18:56
Экономика
Власти Петербурга планируют на ПМЭФ заключить соглашение с РЖД
Власти Петербурга планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с "Российскими железными дорогами" (РЖД) по развитию транспортного обеспечения в части железных дорог, которое, в том числе, подразумевает совместную работу по созданию высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург".
Обновлено в 09:39
Наука
Российский термоядерный реактор запустят в 2020 году
Обновлено в 06:58
Кино
Кирилл Серебренников приступит к съемкам нового фильма
Режиссер Кирилл Серебренников хочет зимой приступить к съемкам фильма «Петровы в гриппе и вокруг него» по одноименному роману Алексея Сальникова.
Обновлено в 19:28
Происшествия
Посольство России высказалось о стрельбе в Вирджинии
Посольство России в США выразило соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич, передает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Политика
Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу
Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня.
Обновлено в 03:16
Футбол
Месси прервал серию Роналду, став лучшим бомбардиром ЛЧ в этом сезоне
После финала Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" (2:0), нападающий "Барселоны" Лионель Месси официально стал лучшим бомбардиром ЛЧ этого сезона.
Обновлено в 19:06
Авто
Концепт Skoda Vision GT представили на автосалоне в Шэньчжэне
Чешский автомобильный гигант Skoda официально продемонстрировал публике обновленный кросс-купе Skoda Vision GT.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Вера Брежнева расплакалась на выпускном старшей дочери
Брежнева рассказала, что расплакалась во время мероприятия, от переизбытка гордости и восхищения за наследницу.
Обновлено в 06:45