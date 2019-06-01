Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсетиРИА Новости 07:24

с чего всё началось

Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.

Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети

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