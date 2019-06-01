Общество
Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсетиРИА Новости 07:24
Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
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с чего всё началось
«Дорогие родители, не забывайте, ваш ребенок имеет все те же права на конфиденциальность, как и вы», - говорится в сообщении ведомства, приуроченном к Международному дню защиты детей.Аргументы и Факты08:44
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Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
Капитана лайнера, устроившего аварию на Дунае, арестовали на месяц
Суд в Будапеште принял решение арестовать на один месяц 64-летнего капитана круизного лайнера Viking Sygin, который врезался в прогулочный катер с туристами во время прогулки на Дунае.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в ресторане
На этой неделе во время частной вечеринки в одном из ресторанов Москвы произошла драка между актером Гошей Куценко и певцом Алексеем Воробьевым.
Обновлено в 11:40
Общество
СП: в России пенсионеры могут тратить в день не более 200 рублей
За среднюю пенсию контролирующий орган учел 14 тысяч рублей в месяц. При подсчете учитывались обязательные расходы на жилье и лекарства.
Обновлено вчера в 07:32
Происшествия
Во Франции грабители за пять минут украли около сотни пар очков
За пять минут грабители смогли похитить около ста пар солнцезащитных очков вместе со стендами.
Обновлено в 10:00
Политика
МИД Косово потребовал расследования в ООН против избитого россиянина
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия российского сотрудника сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего во время полицейской операции в сербских муниципалитетах на севере края.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
Бузова может разбогатеть на скандале с Собчак
Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.
Обновлено в 11:38
Происшествия
В Дагестане произошло ДТП с участием автобуса
Один человек погиб в Дагестане в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской области
Появилось видео задержания депутата Ивановской областной думы, бывшего губернатора области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве.
Обновлено в 09:16
Политика
Зеленский ввел своих помощников и представителей в структуру АП
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Администрации президента своих помощников и представителей, передает УНИАН.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие
«Ан-Нусра» собирается атаковать Кафр-Набуду
Juni 2019 Источник фотографии: facebook.com / syriabestnews Помимо этого, сообщается, что около сотни боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам" (коалиция группировок под контролем запрещенной в РФ "Джебхат ан-Нусры" 1) были переброшены в район населенного пункта Майдан Аль-Газаль, который расположен всего в трех километрах от Ас-Сахрии.
Обновлено в 10:28
Политика
Китай создаст свой «черный список» в ответ на санкции США
Минкоммерции КНР заявило о намерении создать собственный «черный список» иностранных юридических и физических лиц, которые препятствуют деятельности китайских компаний, преследуя некоммерческие цели.
Обновлено вчера в 06:08
Общество
Немцам захотели разрешить есть еду с помоек
Власти немецкого города Гамбург хотят разрешить жителям забирать еду из помоек и мусорных ящиков.
Обновлено в 10:19
Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Спорт
ВФЛА выполнила последнее требование IAAF для восстановления в правах
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) полностью оплатила задолженность перед Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) и этим выполнила последнее требование дорожной карты по восстановлению в правах, сообщил 1 июня президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
Обновлено в 08:27
Авто
Почему россияне отказываются от дизельных автомобилей
В отличие от Европы, где автомобили на тяжелом топливе до разразившихся дизельных скандалов занимали более половины всех продаж, у нас такие машины никогда особым спросом не пользовались.
Обновлено в 05:35
Наука
Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года
Обновлено 30 мая в 21:27
Здоровье
В Кирове после масштабного ремонта открылся филиал детской поликлиники №2
Губернатор Игорь Васильев отметил, что после ремонта медучреждения приобретают свой узнаваемый стиль: - Это качественные материалы, быстро сделанный ремонт, самое современное оборудование.
Обновлено в 10:26
Кино
Элтон Джон недоволен удалением сцен из фильма «Рокетмен»
Британский певец Элтон Джон в совместном заявлении с создателями фильма прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» в России об удалении некоторых сцен из фильма.
Обновлено в 04:37
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Энергетика
Названы причины резкого падения цен на нефть
Эксперт центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко заявила, что резкое падение цен на нефть на 10% и больше обусловлено спекулятивными операциями на рынке финансов.
Обновлено в 05:09
Происшествия
В Забайкалье сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда
Четыре вагона пассажирского поезда №8 сообщением Новосибирск - Владивосток сошли утром с рельсов на станции Куэнга Могочинского региона Забайкальской железной дороги.
Обновлено в 04:14
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Происшествия
В Петербурге мать подростка обвинила полицейских в избиении сына. Его заподозрили в краже из магазина
В городе Колпино под Санкт-Петербургом полицейские избили в отделении 17-летнего подростка Вадима Коваля, которого заподозрили в краже из магазина.
Обновлено в 11:18
Футбол
Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
Китай оценил «страшнейшую» ракету РФ, на которую у США нет ответа
Журналисты китайского издания Sohu оценили "страшнейшую" ракету России, ответ на которую в США еще не придумали, пишет "ПолитРоссия".
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия
Суд арестовал двух следователей СК и адвоката по делу о взятке
Как ранее сообщила официальный представитель ГСУ СК Москвы, указанные должностные лица следственного подразделения СК РФ вступили в сговор с адвокатом с целью получения взятки в размере 1 миллиона рублей от фигуранта уголовного дела за выдачу изъятых при обыске предметов и документов.
Обновлено в 10:53
Общество
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве на 2 июня
На воскресенье, 2 июня, в Москве и области объявлен «желтый» уровень опасности в связи с сильным ветром, грозой и риском возникновения пожаров.
Обновлено в 09:19