Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фото детей в соцсетяхИнтерфакс 05:58

с чего всё началось

Роскомнадзор призывает родителей сохранять конфиденциальность своих детей, отказавшись от публикации их фотографий в социальных сетях, которые могут использовать недоброжелатели или преступники.

Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фото детей в соцсетях

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Общество Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня: звезды нам благоволят Самое главное, чтобы вы не думали, что ваши усилия напрасны. Для этого постарайтесь хорошо отдохнуть на выходных, вам нужно восстановиться.

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