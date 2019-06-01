Общество

Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсетиРИА Новости 07:24

Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
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с чего всё началось
«Дорогие родители, не забывайте, ваш ребенок имеет все те же права на конфиденциальность, как и вы», - говорится в сообщении
 ведомства, приуроченном к Международному дню защиты детей.
Аргументы и Факты08:44

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Россиянам рассказали об опасностях фото детей в Сети

Газета.Ru08:13

Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети

РИА Новости07:24

Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фото детей в соцсетях

Московский Комсомолец06:37

Роскомнадзор призывает родителей не публиковать в Интернете фотографии своих детей

Эхо Москвы06:31

Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсетях

РЕН ТВ06:26

Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фото детей в соцсетях

Интерфакс05:58

Роскомнадзор призвал не выкладывать детские фото в соцсети

Говорит Москва07:29
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