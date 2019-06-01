Общество
Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсетиРИА Новости 07:24
Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
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с чего всё началось
«Дорогие родители, не забывайте, ваш ребенок имеет все те же права на конфиденциальность, как и вы», - говорится в сообщении ведомства, приуроченном к Международному дню защиты детей.Аргументы и Факты08:44
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Происшествия
В Дзержинске после взрывов на заводе объявлен режим ЧС
Обновлено в 08:25
Футбол
Месси: чемпионат мира в России был нетипичным во многих аспектах
Чемпионат мира в России был нетипичным во многих аспектах, но предпочитаю не говорить об этом.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Названа сумма компенсаций после катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Министр транспорта России Евгений Дитрих назвал сумму компенсаций пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 в Шереметьево, передает ТАСС.
Обновлено в 09:51
Экономика
Власти Петербурга планируют на ПМЭФ заключить соглашение с РЖД
Власти Петербурга планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с "Российскими железными дорогами" (РЖД) по развитию транспортного обеспечения в части железных дорог, которое, в том числе, подразумевает совместную работу по созданию высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург".
Обновлено в 09:39
Общество
Определены самые выгодные для проживания города России
В России определен список регионов с самыми доступными ценами для проживания мигрантов из другиз регионов или стран.
Обновлено в 00:34
Футбол
Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет
Обновлено в 08:04
Происшествия
В Адыгее пассажирский поезд загорелся после столкновения с грузовиком
В Тахтамукайском районе Адыгеи пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 09:43
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено вчера в 01:22
Армия и оружие
Полторак пообещал премировать военных перед отправкой в Донбасс
Украинские военнослужащие, которые приступают к интенсивной фазе подготовки перед участием в военной операции в Донбассе, будут получать премию в размере 3 тыс. грн (около $111 по курсу нацбанка).
Обновлено в 10:10
Путешествия
Испанский курорт составит «черный список» туристов
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
В Судане военные открыли огонь по протестующим
В Хартуме, столице Судана, военная полиция открыла огонь по участникам акции протеста после начавшихся столкновений.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
Замминистра обороны Булгаков поздравил 100-й полк МТО с пятилетней годовщиной
В Наро-Фоминском районе Московской области прошли торжественные мероприятия, посвященные пятой годовщине со дня образования 100-го отдельного полка материально-технического обеспечения Министерства обороны РФ.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Ольга Бузова назвала нападки Собчак в ее адрес «дешевыми понтами»
В своем блоге в Instagram певица назвала нападки светской львицы "дешевыми понтами".
Обновлено вчера в 01:15
Хоккей
Марат Башаров примет участие в благотворительном хоккейном турнире
Актер Марат Башаров, который примет участие в международном благотворительном турнире по хоккею "Пасуй в будущее", рассказал о том, почему с удовольствием принимает участие в таких акциях.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Экономика
Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов
В письме Акимову Чемезов предупреждает, что сейчас на развитие грузового вагоностроения отрицательно влияет снижение объемов списания вагонов с истекшим сроком службы, рост цен на металл и дефицит ключевых комплектующих.
Обновлено вчера в 14:20
Армия и оружие
Украинские силовики мешают наблюдателям миссии ОБСЕ, заявили в ДНР
Украинские силовики препятствуют наблюдению специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за наличием вооружения, запрещенного минскими соглашениями, на линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Гоша Куценко подрался с Алексеем Воробьевым в туалете
Обновлено в 07:59
Политика
Нидерланды потребовали разъяснений позиции Малайзии по Boeing MH17
Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии прояснить позицию относительно лайнера Boeing MH17, потерпевшего крушение в небе над Донецком.
Обновлено в 09:37
Кино
Роберт Паттинсон официально назван новым Бэтменом
Обновлено в 06:30
Общество
В Сочи арестовали старообрядческий храм
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал смешное архивное видео с маленьким сыном
Сергей Лазарев в Международный день защиты детей решил сделать подарок поклонникам и опубликовал архивное видео с сыном Никитой.
Обновлено в 06:23
Политика
Пушков рассказал, при каком условии Зеленскому объявят импичмент
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter внутриполитическую борьбу президента Украины Владимира Зеленского с оппонентами.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Футбол
Полузащитник «Легии» Шимански стал игроком московского «Динамо»
Обновлено вчера в 15:14
Авто
Почему россияне отказываются от дизельных автомобилей
В отличие от Европы, где автомобили на тяжелом топливе до разразившихся дизельных скандалов занимали более половины всех продаж, у нас такие машины никогда особым спросом не пользовались.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке
По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12 человек
Всего жертвами трагедии стали 12 человек. Убитые были обнаружены на трех этажах здания, а также в машине, припаркованной у здания.
Обновлено вчера в 23:32