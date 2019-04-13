Роскомнадзор призвал к осторожности при просмотре «Игры престолов»РИА Новости 07:27

Роскомнадзор предупредил об опасности попыток бесплатного просмотра последнего сезона сериала "Игра престолов". В ведомстве посоветовали зрителям не переходить по сомнительным ссылкам и быть особенно внимательными при поиске первой и заключительной серии.

Роскомнадзор призвал к осторожности при просмотре «Игры престолов»

Авто «Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.

Культура Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.

Происшествия В Екатеринбурге эвакуировали несколько крупных торговых центров В торговых центрах Екатеринбурга субботним утром эвакуировали людей.

Происшествия При взрыве на заводе в Лисичанске на Украине погибла женщина Один человек погиб при взрыве технологического оборудования в цехе на Лисичанском желатиновом заводе, сообщает Главное управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Происшествия Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве Министерство иностранных дел Японии выразило протест американскому послу Уильяму Хагерти после того, как военный США убил японку на Окинаве.

Общество Суд оштрафовал «Горячую линию» Пономарева за отказ стать иноагентом Мещанский суд Москвы признал некоммерческую организацию правозащитника Льва Пономарева "Горячая линия" виновной в нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иноагента, и назначил штраф в размере 300 тыс. руб. Об этом говорится в постановлении суда.

Экономика В экономике Казани доля малого бизнеса составила 38,5% в прошлом году В экономике Казани доля малого бизнеса составила 38,5% в прошлом году. Об этом мэр столицы РТ Ильсур Метшин сообщил на совещании в кабмине.

Происшествия Правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы «По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», — уточнил собеседник агентства, добавив, что задержанным, по его информации, является Пятницкий.

Происшествия В Тюмени после контртеррористической операции возбудили уголовное дело Уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц общеопасным способом возбуждено в Тюмени по итогам контртеррористической операции.

Происшествия Дворкович не приглашал Абызова в Россию на день рождения Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович опроверг сообщения СМИ о том, что приглашал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова на свой день рождения в Россию.

Единоборства Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.

Политика Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2» Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.

Хоккей Панарин помог «Коламбусу» выиграть второй матч серии у «Тампы» "Коламбус" повел в серии со счетом 2:0, добившись двух побед на выезде. Теперь серия переезжает на домашнюю площадку "пиджаков".

Наука Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.

Происшествия На Урале сына главы управления на транспорте задержали с наркотиками Наркокурьер оказался сыном начальника управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу, рассказал информагентству источник в правоохранительных органах региона.

Политика Александр Маршал рассказал, что Дудь многое вырезал из интервью с ним Александр Маршал рассказал "Царьграду" о том, что Юрий Дудь, с которым он общался в рамках его шоу на YouTube, в итоге многое вырезал из интервью.

Политика Эстония объяснила недопуск «Седова» в Таллин Российский парусник «Седов» не смог войти в территориальные воды Эстонии и зайти в Таллин из-за курсантов Керченского государственного морского технологического университета на борту.

Армия и оружие Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.

Авто Медведев утвердил правила тюнинга машин Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил документ, который устанавливает правила внесения изменений в конструкцию автомобилей (тюнинга).

Политика Глава разведки Судана ушел в отставку Накануне министр обороны и первый вице-президент Судана Авад бен Ауф объявил об уходе с поста главы Военного совета страны.

Происшествия В РУСАДА рассказали о возбуждении дела о хищении бюджетных средств Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о хищении бюджетных средств сотрудниками организации.