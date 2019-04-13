Технологии
Роскомнадзор призвал к осторожности при просмотре «Игры престолов»РИА Новости 07:27
Роскомнадзор предупредил об опасности попыток бесплатного просмотра последнего сезона сериала "Игра престолов". В ведомстве посоветовали зрителям не переходить по сомнительным ссылкам и быть особенно внимательными при поиске первой и заключительной серии.
Читать в источнике
Оценить52
Подробнее о событии
Показать все источники
Роскомнадзор предупредил об опасности бесплатного просмотра «Игры престолов» из-за вирусов на сайтах
Агентство Москвавчера в 12:33
Российских зрителей предупредили об опасности бесплатного просмотра «Игры престолов»
Говорит Москвавчера в 13:59
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:49, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:49, Ашберн
Авто
«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов
Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали несколько крупных торговых центров
В торговых центрах Екатеринбурга субботним утром эвакуировали людей.
Обновлено в 04:49
Происшествия
При взрыве на заводе в Лисичанске на Украине погибла женщина
Один человек погиб при взрыве технологического оборудования в цехе на Лисичанском желатиновом заводе, сообщает Главное управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве
Министерство иностранных дел Японии выразило протест американскому послу Уильяму Хагерти после того, как военный США убил японку на Окинаве.
Обновлено в 06:38
Общество
Суд оштрафовал «Горячую линию» Пономарева за отказ стать иноагентом
Мещанский суд Москвы признал некоммерческую организацию правозащитника Льва Пономарева "Горячая линия" виновной в нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иноагента, и назначил штраф в размере 300 тыс. руб. Об этом говорится в постановлении суда.
Обновлено в 01:41
Экономика
В экономике Казани доля малого бизнеса составила 38,5% в прошлом году
В экономике Казани доля малого бизнеса составила 38,5% в прошлом году. Об этом мэр столицы РТ Ильсур Метшин сообщил на совещании в кабмине.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы
«По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», — уточнил собеседник агентства, добавив, что задержанным, по его информации, является Пятницкий.
Обновлено в 08:07
Происшествия
В Тюмени после контртеррористической операции возбудили уголовное дело
Уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц общеопасным способом возбуждено в Тюмени по итогам контртеррористической операции.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Дворкович не приглашал Абызова в Россию на день рождения
Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович опроверг сообщения СМИ о том, что приглашал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова на свой день рождения в Россию.
Обновлено в 07:44
Единоборства
Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой
Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.
Обновлено в 07:54
Авто
Продажи кроссовера Haval F7 российской сборки стартуют в мае
Обновлено вчера в 11:45
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено вчера в 10:25
Хоккей
Панарин помог «Коламбусу» выиграть второй матч серии у «Тампы»
"Коламбус" повел в серии со счетом 2:0, добившись двух побед на выезде. Теперь серия переезжает на домашнюю площадку "пиджаков".
Обновлено вчера в 21:44
Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков
Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Происшествия
На Урале сына главы управления на транспорте задержали с наркотиками
Наркокурьер оказался сыном начальника управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу, рассказал информагентству источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 07:17
Футбол
«Уэска» пошутила над Месси и «Барселоной»
Обновлено в 08:43
Политика
Александр Маршал рассказал, что Дудь многое вырезал из интервью с ним
Александр Маршал рассказал "Царьграду" о том, что Юрий Дудь, с которым он общался в рамках его шоу на YouTube, в итоге многое вырезал из интервью.
Обновлено в 08:17
Политика
Эстония объяснила недопуск «Седова» в Таллин
Российский парусник «Седов» не смог войти в территориальные воды Эстонии и зайти в Таллин из-за курсантов Керченского государственного морского технологического университета на борту.
Обновлено 11 апреля в 10:16
Армия и оружие
Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии
В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.
Обновлено в 05:25
Политика
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Обновлено вчера в 14:59
Авто
Медведев утвердил правила тюнинга машин
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил документ, который устанавливает правила внесения изменений в конструкцию автомобилей (тюнинга).
Обновлено вчера в 02:13
Общество
Познер назвал три книги, которые он взял бы на необитаемый остров
Наверное, взял бы "Трех мушкетеров", естественно, на французском языке и "Алису в стране чудес", - сказал Познер.
Обновлено в 06:55
Политика
Глава разведки Судана ушел в отставку
Накануне министр обороны и первый вице-президент Судана Авад бен Ауф объявил об уходе с поста главы Военного совета страны.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Россиянин получил награду в Китае за спасение утопающего
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия
В РУСАДА рассказали о возбуждении дела о хищении бюджетных средств
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о хищении бюджетных средств сотрудниками организации.
Обновлено в 07:47
Футбол
«Томь» сыграла вничью с «Чертаново», «Авангард» обыграл «Тюмень»
«Томь» (56) занимает вторую позицию турнирной таблицы, «Авангард» (50) находится на четвертом месте, «Чертаново» (47) расположилось на седьмой строчке, «Луч» (39) идет 11-м, а «Сибирь» (26) и «Тюмень» (22) — на 18 и 19 местах соответственно.
Обновлено в 07:59