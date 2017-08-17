Технологии

Роскомнадзор пригрозил заблокировать Google в России
Lenta.ru
04:58

Роскомнадзор намерен добиться принятия закона, позволяющего ограничить работу Google на территории России в том случае, если компания продолжит игнорировать требование фильтровать поисковую выдачу в соответствии с российским законодательством.
Lenta.ru04:58

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Роскомнадзор пригрозил Google блокировкой из-за отказа фильтровать контент

Коммерсантъ03:59

Роскомнадзор пригрозил Google блокировкой из‐за запрещенного контента

Телеканал 360°04:12

Роскомнадзор пригрозил изменением закона ради блокировки Google

ТАСС04:27

Роскомнадзор пригрозил изменить закон для блокировки Google

РБК04:53

Роскомнадзор пригрозил заблокировать Google в России

Lenta.ru04:58

Роскомнадзор предупредил Google о новой проверке и штрафе в 700 тыс. рублей

Интерфакс04:24

В Роскомнадзоре пригрозили изменить законодательство из-за Google

Газета.Ru05:48
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