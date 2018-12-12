В случае игнорирования компанией Google требований о фильтрации поисковой выдачи от запрещенного контента, в закон будут внесены изменения, позволяющие заблокировать поисковик, сообщил "Интерфаксу" замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

с чего всё началось

Роскомнадзор намерен добиться принятия закона, позволяющего ограничить работу Google на территории России в том случае, если компания продолжит игнорировать требование фильтровать поисковую выдачу в соответствии с российским законодательством.

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